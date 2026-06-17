スシロー、「紺綬褒章」受章のお知らせ

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO：山本 雅啓、以下「F&LC」）の子会社である株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平、以下「スシロー」）は、サステナビリティ経営の一環として、2024年9月期に実施した三重県尾鷲市への企業版ふるさと納税による寄付が評価され、2025年11月22日に「紺綬褒章」を受章、本年6月12日に伝達式が執り行われました。

紺綬褒章伝達式 尾鷲市役所にて （左：株式会社あきんどスシロー取締役 荒谷 和男 右：尾鷲市長 加藤 千速 氏）

受章背景

F&LCは「変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。」をVISIONに掲げており、お客さまに安全で美味しい食を届け続けるためには、事業活動における未来を見据えた持続可能（サステナブル）な取り組みが不可欠だと考えております。

海洋水産資源が減少傾向にある近年、サステナビリティ経営を推進する中で「水産物の持続可能な調達」が重要であり、適正な天然魚の利用と同時に、計画的な調達が可能となる養殖事業への取り組みを強化しております。

その一つとして、当社の出資先でありブリやマダイを育てる「尾鷲物産株式会社」と連携し、さまざまなプロジェクトに取り組んでおります。これを契機に同社の拠点がある「三重県尾鷲市」の豊かな海を守るため、2024年より企業版ふるさと納税による寄付を実施しています。

その他自治体への寄付による受章について ※2026年6月17日時点

三重県尾鷲市、熊本県天草市、富山県朝日町への寄付を2023年から実施し、通算で4度の紺綬褒章を受章しております。また、尾鷲市への寄付による受章は、今回が初めてとなります。

F&LCのサステナビリティに関して：https://www.food-and-life.co.jp/sustainability/