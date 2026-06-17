【無料ダウンロード】ビーブレイク、ホワイトペーパー「Excel管理からの脱却」を新規公開

株式会社ビーブレイクシステムズ

株式会社ビーブレイクシステムズ（本社：東京都品川区、代表取締役：白岩次郎、以下「ビーブレイクシステムズ」）は、プロジェクト型ビジネスの実務に役立つホワイトペーパー「Excel管理からの脱却」を新規公開しました。無料でダウンロードいただけます。

本資料では、IT・情報サービスなどプロジェクト型ビジネスを行う企業において、現場で生じやすい課題とその対応方法や、システム化のメリットを解説しています。

ホワイトペーパーダウンロード :https://hffb.f.msgs.jp/n/form/hffb/2hhkfdwyNLBXaGZ7hEswr

■背景

多くのIT企業では、プロジェクトごとにExcelで原価や工数、請求情報を管理し、月次で集計して経営数値に反映する運用が多く見られます。しかし、ファイル分散や集計作業の負荷、担当者依存によるノウハウの属人化、収支のリアルタイムな可視化の難しさなど、運用面の課題が生じやすいのが実態です。

特に、タイムリーな見通しの更新や、複数プロジェクト横断での原価配賦・進捗の把握はExcelのみでは難しい場合があり、意思決定の迅速化を妨げる要因となります。

このような課題解決の第一歩となる資料として本ホワイトペーパーを作成しました。

■クラウドERP 「MA-EYES（エムエーアイズ）」とは

ビーブレイクシステムズが提供するクラウドERP「MA-EYES」はプロジェクト型ビジネスの収支管理に特化したERPシステムです。プロジェクトを軸にした収支の可視化と業務プロセスの一元化を支援します。プロジェクト収支管理、工数・原価管理、請求・債権管理、見積・受注管理などを連携させ、プロジェクト単位で予算・実績・見通しを把握できることが特長です。

MA-EYES 製品サイト：https://www.bbreak.co.jp/maeyes/

ビーブレイクシステムズは、今後もホワイトペーパーやセミナー等を通じ、皆様の課題解決に役立つ情報を発信してまいります。

ビーブレイクシステムズ 会社概要

社名：株式会社ビーブレイクシステムズ

本社：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア5階

代表取締役：白岩 次郎

設立：2002年7月

事業内容：システム開発

上場市場：東証スタンダード市場（証券コード3986）

コーポレートサイト：https://www.bbreak.co.jp/

運営メディア”WORK-PJ”「働く」を考える：https://work-pj.net/

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ビーブレイクシステムズ 広報担当

Mail: pr@bbreak.co.jp

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