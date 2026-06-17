ウォンテッドリー「A面B面ジェネレーター」提供開始、AIがユーザーの強みと本音を分析・可視化

ウォンテッドリー株式会社

ウォンテッドリー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：仲暁子）は、2026年6月17日（水）より、当社が運営するビジネスSNS「Wantedly」において、新たに「A面B面ジェネレーター」の提供を開始します。同機能はWantedlyのユーザー向けで、無料でご利用いただけます。

はたらく自分の「オモテ」と「ウラ」が丸わかり

「A面B面ジェネレーター」は、Wantedlyのプロフィールの情報と、当社が提供する診断ツール「性格診断」の結果をもとに、AIがユーザーの強みと本音を分析・可視化するものです。

分析結果は、AIが生成する両面デザインのカードに表示されます。表面（A面）には長所や強み、裏面（B面）には仕事をする際のこだわりや本音が記載されます。プロフィール内容が充実しているほど、自身にマッチした結果が表示される仕組みです。

生成されたカードは、ボタン一つでSNS上でシェアすることが可能で、チームメンバーや同僚への自己開示をスムーズにします。自身の特性を言語化・可視化して共有することで、相互理解を深め、より良いチームづくりをサポートします。

「A面B面ジェネレーター」を試してみる :https://s.wantedly.com/a-side-b-side※利用にはWantedlyへの登録（無料）ならびに性格診断の受験（無料）が必要です。またWantedlyプロフィールの公開設定が「一般公開」である必要があります。

「A面B面ジェネレーター」利用手順

A面B面ジェネレーターは、以下手順でご利用いただけます。

活躍のカギは「自己開示」。特性理解の促進で、一人ひとりが輝くチームへ

一人ひとりが持つ能力を最大限に発揮するためには、メンバーの特性をよく理解し、見極めることが重要です。しかし、自分の強みや苦手なこと、仕事をするうえでの本音を言語化して共有することは、容易ではありません。

そこでウォンテッドリーでは、チームメンバー間での自己開示の促進を目的に、新たに「A面B面ジェネレーター」の開発・提供を決定しました。本機能は「自分ではうまく伝えられない自分らしさ」をAIが言語化・可視化することで、自己開示をスムーズにするとともに、チームメンバーの相互理解を深めます。新機能の提供により、多くの方が能力を発揮しやすい職場環境の創出につなげ、一人でも多くの「シゴトでココロオドルひと」を増やします。

性格診断について

仕事上でのご自身の「性格タイプ」と「個人傾向」を知ることができる性格診断テストです。診断結果は、自己理解をする際にご活用いただくことはもちろん、ご自身の性格傾向とマッチする、活躍しやすい環境を探す際にもお役立ていただけます。2026年6月時点で、累計ユーザー数は17万人を突破しています。

「性格診断」を受けてみる :https://assessment.wantedly.com/personality/questions※すべての結果を確認するためには、Wantedlyへの登録（無料）が必要です。

ウォンテッドリー株式会社

『究極の適材適所により、シゴトでココロオドルひとをふやす』。ウォンテッドリーは、あらゆる人がシゴトに没頭し成果を上げ、その結果成長を実感できるような、究極の適材適所を実現するビジネスSNS「Wantedly」を提供しています。2012年2月のサービス公式リリースから現在まで、登録会社数44,000社、個人ユーザー数440万人を突破しました。



2021年9月には、従業員の定着と活躍を支援するサービス群「Engagement Suite」の提供を開始。2024年11月には、採用管理システム「Wantedly Hire」をリリースしました。



ウォンテッドリーは、究極の適材適所の実現を目指すとともに、入社後の従業員の定着、活躍を支援するエンゲージメント事業を推進することで「はたらくすべての人のインフラ」となることを目指していきます。



＜会社概要＞

会社名：ウォンテッドリー株式会社

URL：https://www.wantedly.com

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー5階

代表取締役：仲 暁子

設立：2010年9月

事業概要：

・400万人以上が利用するビジネスSNS「Wantedly」https://www.wantedly.com/

・出会いを記録し活躍を共有する Wantedly People https://people.wantedly.com/about

・自己理解を深め、強みを伸ばす Wantedly Assessment

・Engagement Suite（エンゲージメント スイート）

- 福利厚生サービス「Perk」 https://engagement.wantedly.com/perk/

- オンライン社内報サービス「Story」 https://www.wantedly.com/stories

- チームマネジメントサービス「Pulse」 https://www.wantedly.com/about/engagement/pulse

・学習する採用管理システム「Wantedly Hire」 https://hire.wantedly.com/