今年の夏は、『VS PARK』で笑いハジけろ！ 4人以上でおトクな「はしゃげるサマー！夏のフリーパス割」 全国の『VS PARK』にて7月1日(水)より実施！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが企画・プロデュースする、はしゃげる“おもしろアソビ”空間『VS PARK』では、2026年7月1日(水)から8月31日(月)の期間で、4人以上の来店でお得に遊べる「はしゃげるサマー！夏のフリーパス割」を実施します。

4人以上で『VS PARK』に来店すると1日中遊び放題のフリーパスが1人あたり300円引きで遊ぶことができ、最大3,000円お得になるチケットで6月17日(水)より、WEB(アソビュー)にてチケットの事前販売を開始します※。

※1組あたり最大10人まで利用可能です。

※各日数量限定の販売です。限定数に達していない場合は当日購入も可能です。

『VS PARK』にはさまざまなおもしろアクティビティがあり、みんなで思いっきり体を動かして爆笑できるので、自然体で楽しめちゃう！ 今年の夏は『VS PARK』ではしゃいで笑って、友達や家族と最高の思い出を作ろう！

猛暑や雨の日でも安心して屋内で遊べるので、日焼けが気になる方や、お子さまとの外遊びでの日焼けや熱中症が心配なパパ・ママにもおすすめ！！ この機会に『VS PARK』を夏休みや休日のお出かけ先にしよう！

「はしゃげるサマー！夏のフリーパス割」概要

[実施期間]

販売期間：2026年6月17日(水)～8月31日(月) ※店頭販売は7月1日(水)より開始

利用期間：2026年7月1日(水)～8月31日(月)

[概要]

4人以上の来店で1日中遊び放題のフリーパスが1人あたり300円引きに。

10人まで利用可能、最大3,000円引き！

※VS PARK利用料金は各店舗ならびに利用時期により異なります。各店舗公式サイトでご確認ください。

【利用方法】

１.WEB(アソビュー)チケット購入の場合

スマートフォンで購入時に発行されたアソビューチケットを表示、店頭で提示してください。

※利用にはWEB(アソビュー)からの事前購入が必要で、1人1枚ずつの購入、もしくはグループの代表者がまとめて購入してください。

※有効期限が切れたチケットは無効となり使用できず、払い戻しもできません。当日店頭であらためてチケットを購入してください。

※利用する人数分のチケット提示が必要です。

※優先入場チケットではありません。当日入場待機列ができている場合は待機列に並んでからご入場ください。

２.店頭購入の場合

VS PARK各店舗のLINE公式アカウントの友だち追加後、LINEクーポンを店頭で提示してください。

※WEBチケット(アソビュー・楽天トラベル)との併用はできません。

※クーポンは期間中、何度でも利用できます。(1日1回まで)

※クーポン1枚につき10人まで適用対象です。

【注意事項】

※1会計あたり4人以上10人まで対象です。

※ご利用のみなさまおそろいのうえ、受付をお願いします。

※入場の際にWEB(アソビュー)チケットまたはVS PARK各店のLINEクーポンの提示が必要です。

※スマートフォンをお持ちでないお客さまは、スマートフォンをお持ちの代表者によるチケットの購入またはクーポンの提示をもって利用できます。

※学生の方は、受付で学生証の提示をお願いする場合があります。

※本キャンペーンはフリーパス料金が対象です。

※延長料金、他料金プラン、団体料金、障がいをお持ちの方の割引料金は対象外です。

※本キャンペーンの払い戻し（換金）はできません。 ※他キャンペーンとの併用はできません。

[ニュースページ]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/NEWS/all/common_cpn_20260617.html

[実施店舗]

■VS PARK イオンモール新利府 南館店

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3丁目- 1-1 イオンモール新利府 南館 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/shinrifu/

■VS PARK イオンレイクタウンmori店

〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1 イオンレイクタウンmori 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/laketown/

■VS PARK 横浜ワールドポーターズ店

〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港2-2-1 横浜ワールドポーターズ4階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/yokohama/

■VS PARK ららぽーと愛知東郷店

〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町 東郷中央土地区画整理事業 62街区1､3

三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷 3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/togo/

■VS PARK イオンモールKYOTO店

〒601-8417 京都府京都市南区西九条鳥居口町 1 イオンモールKYOTO Kaede館4階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/kyoto/

■VS PARK セブンパーク天美店

〒580-0032 大阪府松原市天美東三丁目500番地 セブンパーク天美 2階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/amami/

■VS PARK ららぽーとEXPOCITY店

〒565-0826 大阪府吹田市千里万博公園2-1 ららぽーとEXPOCITY内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/expocity/

■VS PARK イオンモール広島府中店

〒735-0021 広島県安芸郡府中町大須2丁目1-1 イオンモール広島府中3階

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/hiroshima/

■VS PARK WITH G ららぽーと福岡店

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他 ららぽーと福岡内

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/fukuoka/

[VS PARK公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/vspark/

[公式Instagram]

https://www.instagram.com/vspark_official/

[公式TikTok]

https://www.tiktok.com/@vspark_official

[権利表記]

(C)Bandai Namco Experience Inc.

■『VS PARK』とは

体を動かしながらまるでバラエティ番組に参加しているような新感覚のバラエティスポーツ体験ができる、はしゃげる“おもしろアソビ”空間です。天候に関係なく、24種類以上のおもしろアクティビティが遊べる施設として学生グループやファミリーのお客さまから多くの支持を得ています。

2018年に大阪府吹田市に「ららぽーとEXPOCITY店」が1号店として誕生、現在は宮城(1店舗)、埼玉(1店舗)、神奈川(1店舗)、愛知(1店舗)、大阪(2店舗)、京都(1店舗)、広島(1店舗)、福岡(1店舗)の国内9か所で営業中です。

開業以来、テレビや雑誌などのメディアに多数とりあげられ、Instagramの総投稿数が3万2千件、TikTokの総再生回数が3億6百万回超え(2026年6月15日時点)とSNSでも話題です。

※インフォメーションの情報は発表時現在のものです。発表後予告なしに内容を変更、中止することがあります。※画像はイメージです。

※表示価格は全て税込みです。

(C)Bandai Namco Experience Inc.