未来を担う中高生が政策立案・実現に挑戦！第４期「南陽みらい議会」６月２７日に開会
南陽市役所
第4期南陽みらい議会に臨む南陽みらい議員の皆さん
"初登庁"で白岩市長から花束を受け取る山口南陽みらい市長
白岩市長と山口南陽みらい市長の懇談の様子
第4期南陽みらい議会に臨む南陽みらい議員の皆さん
南陽みらい議会は、南陽市の未来を担う中高生世代が、選挙・政策立案・討議を経験し、政策実現までを目指す事業。中高生の人材育成と、中高生世代の意見を市政へ反映することで、市の未来創造への機運を高めようと令和５年度から実施している。
今年度も４月２７日～５月８日の期間で、議員の立候補を受け付け、過去最多となる２５人が議員に立候補。さらに、その内２人が「南陽みらい市長」へ立候補し、６月３日（水）の中高生全有権者９４７人による電子投票が行われ、投票の結果、南陽高校２年の山口未愛さんが南陽みらい市長に選出された。
"初登庁"で白岩市長から花束を受け取る山口南陽みらい市長
白岩市長と山口南陽みらい市長の懇談の様子
６月１２日（金）には、山口南陽みらい市長が“初登庁”。白岩孝夫南陽市長との懇談で、立候補の理由を聴かれた山口南陽みらい市長は、「大好きな南陽市を自分でひっぱっていきたいと思いました」と答えるとともに、みらい議会の活動についても「みらい議員のみんなと話し合って、成長しながら考えていきたいです」と笑顔で述べました。
今後は６月２７日（土）に第１回議会が開会され、南陽みらい市長が所信表明を述べるほか、各議員も意気込みを述べる予定。第１回議会を皮切りに、半年間にわたり議論を繰り広げ、政策提言や予算案の作成、政策実現、報告会を実施していく。
〇南陽みらい議会の主な日程
・６月２７日（土）第１回南陽みらい議会 所信表明
・７月２７日（月）第２回南陽みらい議会 政策提言・一般質問
・８月２９日（土）第３回南陽みらい議会 政策提言・予算案提案
・９月～１１月 政策実現期間
・１２月２６日（土）第４回南陽みらい議会 報告会
〇ホームページ
http://www.city.nanyo.yamagata.jp/miraigikai/