未来を担う中高生が政策立案・実現に挑戦！第４期「南陽みらい議会」６月２７日に開会

南陽市役所第4期南陽みらい議会に臨む南陽みらい議員の皆さん

南陽みらい議会は、南陽市の未来を担う中高生世代が、選挙・政策立案・討議を経験し、政策実現までを目指す事業。中高生の人材育成と、中高生世代の意見を市政へ反映することで、市の未来創造への機運を高めようと令和５年度から実施している。

今年度も４月２７日～５月８日の期間で、議員の立候補を受け付け、過去最多となる２５人が議員に立候補。さらに、その内２人が「南陽みらい市長」へ立候補し、６月３日（水）の中高生全有権者９４７人による電子投票が行われ、投票の結果、南陽高校２年の山口未愛さんが南陽みらい市長に選出された。

"初登庁"で白岩市長から花束を受け取る山口南陽みらい市長白岩市長と山口南陽みらい市長の懇談の様子

６月１２日（金）には、山口南陽みらい市長が“初登庁”。白岩孝夫南陽市長との懇談で、立候補の理由を聴かれた山口南陽みらい市長は、「大好きな南陽市を自分でひっぱっていきたいと思いました」と答えるとともに、みらい議会の活動についても「みらい議員のみんなと話し合って、成長しながら考えていきたいです」と笑顔で述べました。

今後は６月２７日（土）に第１回議会が開会され、南陽みらい市長が所信表明を述べるほか、各議員も意気込みを述べる予定。第１回議会を皮切りに、半年間にわたり議論を繰り広げ、政策提言や予算案の作成、政策実現、報告会を実施していく。

〇南陽みらい議会の主な日程

・６月２７日（土）第１回南陽みらい議会 所信表明

・７月２７日（月）第２回南陽みらい議会 政策提言・一般質問

・８月２９日（土）第３回南陽みらい議会 政策提言・予算案提案

・９月～１１月 政策実現期間

・１２月２６日（土）第４回南陽みらい議会 報告会

〇ホームページ

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/miraigikai/