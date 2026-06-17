NIPPON EXPRESSホールディングス、SOMPOサステナビリティ・インデックスの

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）は、SOMPOリスクマネジメント株式会社が設定する2026年度「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に15年連続で選定されました。

「SOMPOサステナブル運用」は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が2012年8月から運用を開始したESG（環境、社会、ガバナンス）の評価が高い企業に幅広く投資する、年金基金・機関投資家向けの運用プロダクトです。同社では、ESGの取り組みに優れた約300銘柄から構成される同社独自のアクティブ・インデックス「SOMPOサステナビリティ・インデックス」に基づいた長期投資を志向する運用を行っています。

本インデックスの構成銘柄は毎年行われるESG調査の結果に基づいて見直しが行われています。当社のESGに関する取り組みが評価され、2012年度から15年連続してインデックス構成銘柄に選定されました。

ＮＸグループは、長期ビジョンの実現を目指し、持続的成長と企業価値向上のためのサステナビリティ経営の確立に取り組んでいます。これからも事業を通じて、サステナブル社会の実現に貢献するとともに、持続的な成長と企業価値向上を目指します。

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。