マクセルが、「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に10年連続で選定

マクセル株式会社

マクセル株式会社(以下、マクセル)は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」(以下、本インデックス)の2026年度の構成銘柄に選定されました。

本インデックスは、ESG評価に優れる約300銘柄から構成される国内株式型のESG指数で、年金基金や機関投資家向けに運用する「SOMPOサステナブル運用」に用いられます。ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する調査に基づき毎年見直しが行われており、マクセルのESGへの取り組みが評価され、2017年から10年連続で選定されています。

マクセルグループは、「独創技術のイノベーション追求を通じて持続可能な社会に貢献する」というミッションのもと、環境方針の制定、人権方針を含む人的資本関連の情報開示、グループ経営における実効的なガバナンスの構築などに取り組んできました。特に、この1年では主にカーボンニュートラル実現に向けた取り組みの加速に力を入れています。

今後も持続可能な社会の実現に向けた取り組みを強化するとともに、すべてのステークホルダーの皆さまに「最高の価値(Maximum Excellence)」を提供し続け、「未来の中に、いつもいる」企業をめざして、サステナブルな経営に取り組んでいきます。

■SOMPOサステナブル運用

https://www.sompo-am.co.jp/institutional/product/06/

■マクセルのサステナビリティの取り組みについて

https://www.maxell.co.jp/sustainability/

■商標

記載されている名称、ロゴ、サービスマークは、マクセルまたは他社の登録商標もしくは商標です。

■お問い合わせ先

マクセル株式会社 コーポレート・コミュニケーション本部

https://maxell.tayori.com/f/tayori-01/

以上