TWOSTONE&SonsグループTWOSTONE AIvita、５社共催で「EC経営 2026　AI時代の“勝ちパターン”の再定義」セミナーを開催

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社TWOSTONE AIvita（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：酒井克明、以下TWOSTONE AIvita）は、2026年６月23日（火）に株式会社マクロジ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：上田隆太、以下 マクロジ）、株式会社リスマ（本社：東京都品川区、代表取締役：木村洋介、以下リスマ）、awoo株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：林思吾、以下awoo）、株式会社Vooster（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三宮翔太、以下Vooster）と５社共催でセミナーを開催することをお知らせいたします。

セミナーに申し込む :https://maclogi.co.jp/seminar/seminar-20260623/?from=twostone

昨今、Googleの「AI Overviews」や「ChatGPT」をはじめとする生成AIの急速な普及により、ユーザーの購買行動は「自ら検索して比較する」から「AIに相談して候補を絞り込む」へと大きく変化しつつあります。この劇的な環境変化は、従来の広告運用やSEOといったEC運営における「勝ちパターン」を根本から変えるものであり、対策を怠れば自社商品がAIの回答から外れ、じわじわと売上を失っていくリスクに直面しています。

多くのEC事業者において、既存施策の効果が頭打ちになる中で「AIO（AI検索最適化）をどう進めるべきか」「何から手をつければいいのか」という迷いや課題が深刻化しています。

本セミナーは、こうした激変する市場環境をいち早くキャッチアップし、AI時代の変化に耐えうるEC経営の戦術を「再定義」することを目的に５社共同で開催いたします。

単なる概念の紹介に留まらず、ECモールでのデータ分析、競合価格×検索順位の運用術、サイト内の集客・購買導線設計、そして手間をかけずに信頼を積み上げるUGC（インフルエンサー）活用まで、2026年最新のEC戦略を５部構成で完全網羅いたします。各分野のプロフェッショナルが、今すぐ現場で実践できる具体的なノウハウと施策の優先順位を一気通貫で紐解きます。

TWOSTONE Aivitaからはマーケティングパートナー事業のシニアコンサルタントが登壇いたします。「【2026年６月最新】EC購買行動の変化とAIO対策ロードマップ」をテーマに、まさに今起きている購買行動の変貌を解き明かし、これからのEC経営に不可欠となる「AIO（AI検索最適化）対策」の具体的なロードマップについて解説します。AI時代の新たな集客・マーケティング施策に課題を感じているEC事業者様や、売上のブレイクスルーを目指す経営者様は、ぜひご参加ください。

＜このような方にオススメ＞

・AIの活用に興味はあるものの、何から手をつければいいか分からない方

・広告・SEO・SNSなど既存施策の効果が頭打ちになり、次の一手を模索している方

・AIO（AI検索最適化）の重要性は感じているが、優先すべき施策の判断に迷っている方

・集客はできているのに売上につながらない、サイト内の導線・購買体験に課題を感じている方

・少人数・兼任チームでも成果につながるSNS運用やUGC施策を効率よく実現したい方

■セミナー概要

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/364_1_81b6fb69847f3f4c8a47ec710eb617af.jpg?v=202606170252 ]

■登壇概要

＜概要＞

・登壇日時：2026年６月23日（火） 14:00～14:30

・タイトル：【2026年6月最新】EC購買行動の変化とAIO対策ロードマップ

・登壇者：株式会社TWOSTONE AIvita マーケティングパートナー事業部 シニアコンサルタント 中川 翔太

＜登壇者プロフィール＞

2019年に金融機関の営業を勤め、その後フリーランス期間を経て(株)NoRushを創業。飲食事業や広告代理店事業の立ち上げとグロースを経験し、2022年(株) Digital Arrow Partners（TWOSTONE&Sonsグループ）に参画。現在はクライアントのマーケティング戦略～実行までを一貫して支援するシニアコンサルタントとして従事し、2026年６月から株式会社TWOSTONE AIvitaへ社名を変更。

■マクロジについて

・社名：株式会社マクロジ

・本社：福岡県福岡市中央区大名２丁目６-50 福岡大名ガーデンシティ10F

・代表者：代表取締役 上田 隆太

・設立：2017年11月

・事業内容：ECコンサルティング事業・WEBプロモーション事業

・URL：https://maclogi.co.jp/

■リスマについて

・社名：株式会社リスマ

・本社：東京都品川区西五反田７-22-17 TOCビル6階42号

・代表者：代表取締役 木村 洋介

・設立：2021年４月

・事業内容：法人向けにAI価格調査ツール「Smapra（スマプラ）」を提供

・URL：https://company.re-sma.com/

■awooについて

・社名：awoo株式会社

・本社：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ３F ビジネスエアポート渋谷南平台

・代表者：代表取締役 林 思吾

・設立：2018年２月

・事業内容：AI技術を活用したマーケティングソリューションの提供

・URL：https://www.awoo.ai/ja/

■Voosterについて

・社名：株式会社Vooster

・本社：東京都渋谷区恵比寿西1丁目25番11号

・代表者：代表取締役 三宮 翔太

・設立：2025年７月

・事業内容：インフルエンサーマーケティング事業

・URL：https://vooster.co.jp/home

■TWOSTONE AIvitaについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年6月1日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、TWOSTONE AIvitaコーポレートサイト（https://aivita.co.jp/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力事業

AI 時代における事業開発のスタンダードの構築・実装を行う事業開発ファーム enableX

https://enablex-inc.com/

企業のAI導入から社内定着までの伴走型パートナー AI推進室

https://growth-one.co.jp/

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

"生成AI領域"に特化した即戦力フリーランスIT人材のマッチング支援 Midworks for AI

https://lp.mid-works.com/ai

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/