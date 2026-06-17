バトンズ、「M&A Future Conference 2026 by BATONZ」を開催

株式会社バトンズ

M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」を運営する株式会社バトンズ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：神瀬悠一、以下バトンズ）は、2026年6月11日にM&A専門家と買い手経営者が一同に会する「M&A Future Conference 2026 by BATONZ」を開催しました。

【パネルディスカッション】

本イベントの目玉であるパネルディスカッション『M&Aの「今」と「未来」を第一線から語る』では、BoostCapitalの小澤様とじげんの平尾様を招き、リアルな経験と知見を共有しました。またアニマルスピリッツの朝倉様にモデレーターを務めていただきました。

■内容

・テーマ1：成功するM&Aと失敗するM&Aの分岐点

小澤様より、大型M&A案件のご経験や自社とシナジーが見込まれる案件の選定についてお話しいただきました。平尾様からは30社超の譲り受けた経験から導いた独自の「買収基準」とじげん流PMIの極意について教えていただきました。

・テーマ2：企業経営におけるM&A戦略の重要性と今後の有用性

ロールアップを含むM&A戦略が今後の企業経営においてどう位置づけられるかを議論。「どのような企業が今こそM&Aに取り組むべきか」「自社戦略として導入する際の第一歩は何か」について、両者の実践的視点から具体的にお話しいただきました。

・テーマ3：M&A業界の未来と専門家への期待

AIの進化とM&Aが経営者の選択肢の一つして認知が広がる中、M&A専門家が果たすべき本来の役割と介在価値について深掘りしました。プラットフォームと専門家が共存・共創する業界の未来像が語られました。

・質疑応答

M&A専門家・買い手が抱えるリアルな悩みに両者が率直に回答。最後にお2人から、M&A業界の発展と本カンファレンスの今後への期待を込めたメッセージが贈られました。

■登壇者

・小澤 隆生 様：BoostCapital 代表取締役

・平尾 丈 様：株式会社じげん 社長執行役員CEO

・朝倉 祐介 様：アニマルスピリッツ合同会社 代表パートナー（モデレーター）

【M&A Professional Award by BATONZ】

約2,000社のM&A専門家より最も輝かしい成約を支援した方、BATONZの約30万の買い手会員より新たな未来を切り拓いた買い手企業・個人を称える、日本最大級の表彰式です。今回はM&A専門家4部門、買い手2部門の計6部門を設け、厳正な審査のもと各部門の受賞者を決定。授賞式では受賞者一人ひとりに登壇いただき、成約に至るまでの背景や工夫、M&Aを通じて生まれた新たな価値について語っていただきました。

■部門・表彰者

[M&A専門家]

・成約数部門：年間で特筆すべき成約件数を支援された専門家を称える賞

株式会社ヒルストン 宮城 篤史 様

・成約額部門：年間で最も規模の大きな案件を支援された専門家を称える賞

S＆G株式会社 岩下 岳 様

・スタートアップ部門：スタートアップの売却など、成長型M&Aの推進により企業の成長を支援した功績を称える賞

株式会社事業承継通信社 柳 隆之 様

・事業承継型M&A部門：後継者問題の解決や、地域経済の維持・発展に深く貢献した功績を称える賞

株式会社フォーナレッジ 加藤 綱義 様

[買い手]

・起業型M&A部門：M&Aによる個人の起業と、その後のPMIを通じた挑戦を称える賞

倉田 文七郎 様

・成長戦略型M&A部門：M&Aを成長戦略の柱とし、PMIを通じて企業価値を高めた法人を称える賞

ミッドホールディングス株式会社 様

■審査員

・岩崎 北斗 様：株式会社アガルート 代表取締役

・西條 晋一 様：XTech株式会社 代表取締役CEO

・飛田 努 様：福岡大学商学部 准教授 博士（経営学）

・松田 育子 様：弁護士法人ベイス法律事務所 弁護士

・皿谷 将：株式会社バトンズ 執行役員 CCO

【懇親会】

参加者全員が交流できる懇親会を開催しました。M&A専門家・買い手経営者・協賛企業など、普段は接点の少ない立場の方々が同じ場に集い、名刺交換や情報交換が活発に行われました。業界を超えたつながりが生まれ、会場全体が熱気と笑顔に包まれた交流の場となりました。

【開催概要】

・イベント名：M&A Future Conference 2026 by BATONZ

・開催日：2026年6月11日（木）

・主催：株式会社バトンズ

・協賛（50音順）：インテグループ株式会社、株式会社エス・エム・エス、株式会社M&Aベストパートナーズ、オープンワーク株式会社、株式会社日本M&Aセンター、一般社団法人日本サーチファンド協会、株式会社fundbook、株式会社船井総研あがたFAS、名南M&A株式会社

・URL：https://event.batonz.jp/conference2026

【M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」について】

「誰でも、何処でも、簡単に、自由に、M&Aが出来る社会を実現する」ことをビジョンに掲げ、あらゆる会社／事業のバトンタッチを実現しています。M&A・事業承継支援プラットフォーム「BATONZ」は、専門家サポートとDXを組み合わせた最先端のM&A支援サービスの提供により、ユーザー数・案件数・成約件数において業界シェアNo.1※のM&A・事業承継支援プラットフォームです。

※M&Aプラットフォーム市場におけるユーザー数・案件数・成約件数2021～2025年度（見込値を含む）No.1 出典：デロイト トーマツ ミック経済研究所 （2025年11月発刊）「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2025年版】」 (mic-r.co.jp)

【会社概要】

会社名：株式会社バトンズ （https://batonz.jp/company/）

所在地：東京都港区港南1-8-23 Shinagawa HEART 10階

代表者：代表取締役CEO 神瀬悠一

事業内容：M&A総合プラットフォーム「BATONZ（バトンズ）」の企画・開発・運用

（https://batonz.jp/）

人材紹介サービス「LANNERZ（ランナーズ）」の企画・開発・運営

（https://batonz.jp/lp/lannerz/：職業紹介許可番号(https://batonz.jp/lp/lannerz/%EF%BC%9A%E8%81%B7%E6%A5%AD%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E7%95%AA%E5%8F%B7) 13-ユ-318789）

上場市場：東京証券取引所 グロース

設立：2018年4月