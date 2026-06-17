現場 × AI活用の最新事例を学ぶ、L is Bユーザーカンファレンス「LUC2026」開催決定

株式会社L is B

株式会社L is B（エルイズビー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：横井 太輔、以下L is B）は、ユーザーによる事例発表会となる「L is B User Conference （LUC2026）」を2026年9月17日（木）に大手町プレイスホール＆カンファレンスにて開催することをお知らせいたします。また、西日本エリアのユーザーさまからのご要望にお応えし、2026年10月16日（金）には大阪にて「LUC関西2026」を開催することも決定いたしました。

LUC（L is B User Conference）について

「LUC」は、L is Bサービスの活用事例をユーザーさまに発表いただき、ご参加者さま同士の交流や、DXによる課題解決のヒントを見つけていただくことを目的としたイベントです。

今年で9回目の開催となる今回は「現場AI Summit」をテーマに掲げ、ビジネスチャット「direct」をはじめとするサービス活用事例の発表に加え、L is Bの新たな戦略発表、特別基調講演を一日で体験できるプログラムを予定しています。AIと現場DXの「今」を知り、自社の課題解決に活かせるヒントをお持ち帰りいただける場を目指します。

なお、LUC2026のテーマ「現場AI Summit」の背景には、弊社が6月16日付で発表した、日本品質保証機構（JQA）においてAIマネジメントシステム（AIMS）の国際規格「ISO/IEC 42001」の認証取得※1があります。AI活用の安全な基盤を整えたL is Bが、現場でのAI実装の最前線をユーザーとともに共有・発信する場として位置づけています。

今年の特別基調講演は作家の竹田恒泰氏をお招きし、「AI前提社会の到来と日本の競争力」というテーマでお話しいただきます。また、司会進行は今年もフリーアナウンサー松井佐祐里さんをお迎えし、弊社代表横井とともに務めていただきます。



※1：関連記事

2026.06.16

日本品質保証機構（JQA）初となるAIマネジメントシステム（AIMS）の認証を取得

URL：https://l-is-b.com/ja/news/20260616_24992/

※「LUC関西2026」は7月以降より申し込み開始します。

LUC2026開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/22208/table/259_1_aa400756cc0be21e1b85d27bc5d0ee2b.jpg?v=202606171152 ]

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。※「LUC関西2026」では、西日本エリアのユーザーさまを中心とした独自のプログラムを予定しております。（東京会場とはプログラムが異なり、竹田恒泰氏の登壇はございません）詳細は決定次第、順次発表いたします。

出演者紹介

竹田恒泰

作家。昭和50年（1975年）、旧皇族・竹田家に生まれる。

明治天皇の玄孫にあたる。

慶應義塾大学法学部法律学科卒業。

松井佐祐里（フリーアナウンサー）

兵庫県出身。大学卒業後、三重・宮城のNHKでニュースキャスターを6年務め、2020年に文化放送入社。2023年4月からフリーアナウンサーへ転身、現在ホリプロ所属。メルヘンとサブカルを愛するオタクアナウンサー。

※記載されている社名、製品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

※記載されている情報は、予告なしに変更する場合があります。

株式会社L is B（エルイズビー）について

現場の業務改善やデジタル化を支援する企業として2010年に創業。お客さまの課題に真摯に向き合い、業務改革と課題解決の実現に注力し多彩なソリューションを開発、販売しています。新しいことに常にチャレンジし続け、人々を笑顔にしていく企業であり続けてまいります。

■社名：株式会社L is B

■代表取締役社長CEO：横井 太輔

■設立：2010年9月29日

■本社：東京都千代田区岩本町三丁目11番11号 プルータスビル2F

■企業URL：https://l-is-b.com/ja/



【報道関係お問い合わせ先】

株式会社L is B

PRマーケティング部

https://l-is-b.com/ja/contact/