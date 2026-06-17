韓国のメイクアップブランド「AGE20’S」から新登場！ ひと塗りで多幸感溢れるツヤ感を演出する『スリークグレーズブラッシュスティック』が登場

Aekyung Ind. Co.,Ltd.

愛敬産業株式会社（本社： Aekyung Tower 188 Yanghwa-ro, Mapo-gu, Seoul, Korea、代表取締役社長：KIM SANG JOON）が展開する11年連続韓国ファンデーション1位*ブランド「AGE20’S(エージトウェンティズ)」は、ツヤ感と血色感を同時に演出するスティックチーク『スリークグレーズブラッシュスティック』の販売を2026年5月29日（金）より開始いたしました。

※ 2014年6月16日～2025年6月15日Worldpanel by Numeratorのビューティーパネル調査による。

近年、韓国メイクでは内側からにじみ出るような血色感と、ハイライターを重ねたような自然なツヤ感を演出する“グロウチーク”がトレンドとなっています。今回発売する『スリークグレーズブラッシュスティック』は、透明感のある発色と高光沢なツヤ感を両立したスティックタイプのチーク。頬にひと塗りするだけで、韓国アイドルのような立体感のあるツヤ肌メイクを演出します。

商品概要

AGE20’S スリークグレーズブラッシュスティック

全3色 / 6.5g / 3,300円 (税込)

透明感あふれるカラーとツヤ感を同時に叶える、スティックタイプのグロウチークです。透明感のあるカラーと高光沢グレーズテクスチャーを採用し、頬にひと塗りするだけで、内側からにじみ出るような血色感と自然なツヤ感を演出します。さらに、なめらかにとろけるようなテクスチャーが肌に密着し、ベタつきを抑えながらしっとりとした仕上がりを実現してくれます。重ねるほど発色とツヤ感が高まるため、ナチュラルメイクから華やかなメイクまで、その日の気分やシーンに合わせたメイクを楽しめます。また、ハイライターを重ねたような立体感のあるツヤを演出できるため、チークとしてだけでなく、顔全体に自然なメリハリを与え、より洗練された印象へ導きます。スティックタイプのため、指やブラシを使わずに手軽に使用できるほか、外出先でのお直しにも便利なアイテムです。

＜POINT＞

・ひと塗りで叶う、韓国アイドルのようなツヤほっぺ

「スリークグレーズブラッシュスティック」は、チークでありながらハイライターを重ねたようなツヤ感を演出できるアイテムです。頬にひと塗りするだけで、内側から発光するような自然なツヤ感と血色感をプラス。韓国アイドルのような立体感のあるグロウメイクを叶えます。

・重ねるほど華やかに！自分好みに調整できる発色

透明感のあるカラー設計のため、薄く塗ればナチュラルに、重ねれば華やかに仕上がります。その日のメイクや気分に合わせて発色を調整できるため、メイク初心者の方にもおすすめです。また、肌に自然になじむため、重ねてもムラになりにくく、美しい仕上がりをキープします。

・うるおうのにベタつきにくい、なめらかな高密着テクスチャー

みずみずしいウォータリークリームテクスチャー*を採用。肌に触れた瞬間なめらかに溶け込み、しっとりとしたツヤ感を演出しながらもベタつきにくい軽やかな使用感を実現しました。頬にぴたっと密着するため、ヨレにくく、美しい仕上がりが続きます。

*ウォータリークリームテクスチャー：水分感のある軽やかなクリーム処方

＜カラー展開＞

肌なじみの良いヌーディーカラーから、華やかな血色感を演出するピンクカラーまで全3色を展開。

なりたい印象やメイクに合わせて、自分らしいツヤほっぺメイクを楽しめます。

■01 WATERMELON PINK（ウォーターメロンピンク）

肌なじみの良い透明感あふれるニュートラルカラー。

肌本来の血色感を引き立てながら、自然なツヤ感を演出します。チーク初心者の方や、ナチュラルメイクがお好みの方にもおすすめのカラーです。

■02 ROSE LATTE BROWN（ローズラテブラウン）

多幸感とやさしい温もりが感じられるローズブラウン。

頬に自然な血色感を与え、顔全体を明るく華やかな印象へ導きます。

デイリーメイクから韓国アイドル風メイクまで幅広く活躍します。

■03 MAUVE RASPBERRY（モーヴラズベリー）

洗練されたムードを完成させるディープモーヴピンク。

透明感と上品さを兼ね備えたカラーで、大人っぽく洗練された印象を演出。甘くなりすぎないチークメイクを楽しみたい方におすすめです。

「AGE20’S」について

自分なりの美しさを表現する、韓国発のビューティーブランド

「AGE20’S」は「Real Beauty, Real Results」をブランドスローガンに掲げ、メイクアップアイテムを展開する韓国ブランドです。

自分らしく生き始める“20’S”は、自分らしく美しい自分を表現していく「はじまりのタイミング」。「AGE20’S」はスキンケアとメイクアップを融合させた商品展開によって、20代に限らず、全ての人がリアルな美しさを自分なりに表現できるようにサポートします。

会社名：愛敬産業株式会社(Aekyung Ind. Co.,Ltd.)

代表者名：KIM SANG JOON

事業内容：製造業・卸売業・小売業

公式サイト：https://www.aekyung.co.kr/

AGE20’S公式インスタグラム：https://www.instagram.com/age20s_jp/(https://www.instagram.com/age20s_jp/)

AGE20’S公式X：https://x.com/age20s_jp(https://x.com/age20s_jp)