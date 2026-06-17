音楽はどう進化してきたか。作曲家の視点で「響きの革命」を綴る、まったく新しい音楽史『ヒトと音楽の進化論』（著：佐野芳彦）が発売開始
普段私たちが耳にする音楽は、どのような進化の過程を経て、今このようになっているのでしょうか。
ドラマや舞台音楽を中心に創作活動を展開してきた作曲家・佐野芳彦氏が、実作者の目線から壮大な「響きの革命史」をわかりやすく描き出した新書『ヒトと音楽の進化論』が、本日6月17日に発売されました。
毎日、様々な場所で、私たちは多様な音楽に接しています。では、そもそも音楽とはいったい何なのでしょうか。そして今、巷で鳴り響く音は、なぜこのような響きにたどり着いたのでしょうか。
6月17日発売の新潮新書『ヒトと音楽の進化論』では、直立二足歩行という人類の起源から、ＡＩ生成の未来図まで、つねに人間と共にある「音楽」の壮大な歴史を、特にその転換点に着目して語りなおしていきます。
音楽の授業で習うような味気ない通史とはひと味違う、ヒトと音楽の進化の旅を、物語を読むようにたどれる一冊です。
【目次より】
はじめに──地球音楽について
1 直立二足歩行と音楽の起源
2 音律と音階
3 ハーモニー
4 バッハと楽譜とハープシコード
5 ベートーヴェンと啓蒙の時代
6 音楽とモダニズム
7 テクノロジーとポピュラー音楽
8 音楽の自動生成
おわりに─―存在の音
【書籍内容】
音楽とは何か。空気のように当たり前すぎて、考えたことさえないかもしれない。だが、巷で聴かれる音楽の「進化」の過程を辿ってみると、科学、哲学、ココロの領域に跨って鳴り響いてきた芸術の、新鮮で豊潤な世界が見えてくる。直立二足歩行を始めた人類と音楽の起源から、劇的な革命をもたらした天才たち、そしてAIによる未来図まで。数万年にわたる旅のハイライトを作曲家の視点で語りなおす、まったく新しい音楽史。
【著者紹介】佐野芳彦（さの・よしひこ）
1954（昭和29）年静岡県生まれ。作曲家。同志社大学法学部中退、星城大学大学院修了。修士（保健学）。ドラマ・舞台音楽を中心に創作活動を展開すると共に、様々な音楽生成システムの開発に携わる。名古屋市立大学医学部・名古屋工業大学大学院非常勤講師。
【書籍データ】
【タイトル】ヒトと音楽の進化論
【著者名】佐野芳彦
【発売日】6月17日
【造本】新書判ソフトカバー
【定価】1,144円（税込）
【ISBN】978-4-10-611126-6
【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/611126/