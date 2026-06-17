2026年4月調査、11エリア中7エリアで家賃が過去最高を更新エイブル総合研究所「成約家賃インデックス」

株式会社エイブル＆パートナーズ

株式会社エイブル総合研究所（本社：東京都港区、以下エイブル総合研究所）は、グループ会社である株式会社エイブル（本社：東京都港区、以下エイブル）が、実際に契約が成立した賃料データを基に算出した「成約家賃インデックス」を公表しました。本指数は、募集賃料ではなく実際に決まった家賃をもとに算出したもので、賃貸市場の実勢価格の動向を示す指標です。全国（11エリア※）の成約家賃水準と直近の指数動向をまとめました。※東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、福岡県、宮城県、北海道

エイブル総合研究所 成約家賃インデックス（月次）

（単身向け賃貸住宅（1R・1K・1DK・1LDK）の成約家賃動向）

発表日：毎月20日 指数基準年：2024年＝100

掲載先：エイブル総合研究所（https://www.kurashi-able.jp/)

サマリー

1. 成約家賃インデックス（主指数） （2024＝100）

2. 月次成約家賃指数推移（東京都）

調査概要

データ利用について

- 2026年4月度の成約家賃は、調査対象11エリア中7エリアで過去最高額を更新。全国的に家賃上昇傾向が続いています。- 東京都の成約家賃は過去最高となる9.4万円を記録。首都圏の中でも突出して高い水準となっています。- 家賃上昇は地方圏にも広がっており、家賃指数は、福岡県が113.4、北海道が113.3と基準年を大きく上回る水準に。- 調査主体：エイブル総合研究所- データ：エイブル仲介店舗の単身者成約データ- 対象物件：以下の条件を満たす賃貸住宅間取り：1R・1K・1DK・1LDK面積：18～40平方メートル築年：5～25年- 対象エリア：首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）、関西圏（大阪府・京都府・兵庫県）、愛知県、福岡県、宮城県、北海道- 算出方法：対象物件の平均成約家賃を基に指数を算出- 基準年2024年の平均家賃を100とする※成約家賃：実際に入居契約が成立した賃料（管理費、共益費を含む）平均成約家賃：対象物件の平均賃料家賃指数：基準年の平均家賃を100として算出した指数と定義しています

本データは出典を明記することで自由に引用・転載いただけます。

出所：エイブル総合研究所「成約家賃インデックス」

エイブル総合研究所について

エイブル総合研究所は、賃貸仲介事業を展開するエイブルグループを母体とするシンクタンクです。豊富な成約データや入居者データを基に、住まいに関するテーマを多角的に分析しています。「賃貸のこと、ちょっとマジメに、もっと面白く」をコンセプトに、家賃動向や制度改正を中心に住まい選びや賃貸経営に役立つヒントをお届けしています。

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