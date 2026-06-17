約7割が“寝苦しさ”で快眠の妨げに！？「寝汗」「ムレ」を軽減する梅雨の快適な睡眠環境づくりとパジャマ選びを解説

グンゼ株式会社

ジメジメとした季節がやってきました。6月4日に発表された気象庁の1か月予報※1では、向こう1か月の気温は特に西日本・東日本で降水量が多く、雨が多い割には気温が高いため、気温・湿度による“寝苦しさ”への備えが気になるタイミングだと言われています。

グンゼが実施した調査では、約7割が梅雨時期に「寝苦しい」と感じていると回答。「寝汗やムレが気になる」「夜中に目が覚める」といった悩みも多く、この時期特有の睡眠ストレスが明らかになりました。人生の約4分の1を費やすと言われている睡眠。そんな重要な睡眠ですが、日本人の睡眠時間は世界で最短レベルで5人に1人が睡眠に悩みを抱えています。

そこで今回は、ジメジメ・ムシムシした季節を快適に過ごすため、グンゼの睡眠改善インストラクター※2が快眠パジャマの役割と選び方を解説！おすすめのアイテムもご紹介します。

※1 気象庁「向こう1か月の天候の見通し」（2026年6月4日発表）

※2 睡眠環境や生活習慣の改善についてアドバイスできる知識を有する、（社）日本睡眠改善協議会が認定する資格

梅雨時期の睡眠に関する意識調査

アンケートツール「QiQUMO※」を活用し、梅雨時期の寝苦しさや寝汗・ムレに関するアンケート調査を実施しました。「寝苦しい」と感じる人は計75.5％という結果に！睡眠時の悩みの最多は「ジメジメして寝つけない」が35％であるものの、「エアコンの調整」が25％、「朝起きるとベタつく」が23％で悩みの原因はさまざまという結果に。

また、寝苦しさでエアコンをつける日も、つけない日と同じパジャマを着ている結果も見られ、睡眠ストレスを感じてはいるものの、快眠対策としてパジャマ選びを意識している方は少ないことが分かる結果となりました。

調査期間 ：2026年6月3日～6月4日

有効回答数：各グラフ上部に記載

調査対象者：アンケートツール「QiQUMO」ユーザー

調査方法 ：QiQUMOアンケート機能

※ QiQUMOのシステムを利用して調査

睡眠改善インストラクターに聞く！パジャマの重要性とその役割

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パジャマは「就寝用」として様々な機能性を備えた衣服です。特に悩みの多い梅雨時期は、湿度で汗が蒸発しにくくなります。ムレやベタつきを不快に感じ、寝返りの増加により、心地よい眠りを妨げることもあるため、質のいい睡眠環境を整えるためには、パジャマがオススメです。 ／

睡眠改善インストラクター：宗利パジャマの役割

１.スリープセレモニー（入眠準備）

”パジャマを着る”という行動が、入眠のためのスイッチ（入眠儀式）となります。

２.リラックス効果（入眠準備）

柔らかく肌あたりの良い生地に肌が触れることで、心地よくリラックスしてお休みいただけます。

３.寝返りのしやすさ

人は睡眠中に20回前後寝返りを打っていると言われています。パジャマはゆったりとした設計になっているため、突っ張ることなく寝返りがスムーズにできるように作られています。

４.温度・湿度の調整

就寝時の衣服内のムレや汗冷えの対策をすることで、快適な眠りの環境をサポートします。パジャマが適切に汗を吸収・発散することで、衣服内のムレや汗冷え対策になります。

快適な睡眠環境のサポート！パジャマの選びのポイント

■素材■

肌ざわりや柔らかさに加え、吸湿・吸汗速乾性も重要なポイントです。

程よい厚みや保温性のある素材は冷え対策に。一方で吸湿性の低い衣服は、汗がこもってムレや不快感の原因になることも。

季節を問わず吸湿性に優れた素材を選ぶことで、より快適な睡眠環境につながります。

■形、ゆとりのある設計■

パジャマは体を締め付けないように、ゆとりをもたせた作りになっています。

腕や足まわりなどにもゆとりがあるか、ウエスト部分のゴムがキツくないかの確認は重要なポイントです。

■楽に寝返りを打てる■

寝返りは睡眠中の偏りや体への負担を防ぐために欠かせない動きです。

伸縮性のある生地や、姿勢の変化に対応しやすい設計のパジャマを選ぶことで動きを妨げにくいです。

梅雨時期の寝汗・ムレ対策に、グンゼのおすすめパジャマをご紹介

【寝汗やムレが気になる方に】

■【アセドロン】婦人７分袖７分丈パンツ(https://www.gunze.jp/store/g/vTP3124/)

サイズ：S、M、L、LL

種類：ネービーブルー、ピンク、ブルー

価格：\5,060～5,610 （税込）

■【アセドロン】紳士７分袖７分丈パンツ(https://www.gunze.jp/store/g/vSF3064/)

サイズ：S、M、L、LL

種類：グレー、ネービーブルー、ブルー

価格：\5,060～6,160 （税込）

素材は優しい風合いのダブルガーゼ素材を使用しています。

ダブルガーゼは、柔らかい肌触りの布帛素材で、一般的には吸湿性、通気性に優れており、さらに生地の肌側には吸汗速乾性・吸放湿性に優れた新構造機能原糸を折り込んだグンゼオリジナル【アセドロン】パジャマです。

蒸し暑く汗ばむシーズンにお勧めの商品です。

【エアコン冷えが気になる方に】

■【KAIMIN NAVI】綿100％ Ｗガーゼ パジャマ 長袖長パンツ （レディース）(https://www.gunze.jp/store/g/vGL2564/)

サイズ：M、L、LL

種類：ペールオレンジ、ピンク

価格：\7,700 （税込）

■【KAIMIN NAVI】綿100％ Ｗガーゼ パジャマ 長袖長パンツ （メンズ）(https://www.gunze.jp/store/g/vGM2064/)

サイズ：M、L、LL

種類：ネービーブルー、グリーン

価格：\7,700 （税込）

従来品より肩のラインを下げ、アームホールを広げることで、寝返りのしやすさを実現したグンゼ独自設計！筋電図評価で、当社従来品に比べ少ない筋量で寝返りできることを確認しました。また、綿100%で優しい風合いのダブルガーゼ素材を使用しています。一般的には吸湿性、通気性に優れていると言われており、比較的長い期間着用いただける素材です。

【Tシャツ、スウェット派の方に】

■【寝るＴ】ドロップショルダータイプ 単品 5分袖（レディース）(https://www.gunze.jp/store/g/vKO1012/)

サイズ：M、L、LL

種類：ホワイト、ネービーブルー、ライトグレー、チャコールグレー

価格：\3,960 （税込）

■【寝るＴ】ドロップショルダータイプ 単品 半袖（メンズ）(https://www.gunze.jp/store/g/vKV1002/)

サイズ：M、L、LL

種類：ホワイト、ネービーブルー、ライトグレー、チャコールグレー

価格：\3,960 （税込）

「寝るT」は、背中部分に温度調節素材「アウトラスト(R)」を使用したメッシュ素材を採用。前身頃には吸汗速乾機能を備えた綿100％素材を使用し、快適な着心地を実現しました。また、ドロップショルダー設計により寝返りしやすく、睡眠時の動きやすさにも配慮。グンゼが長年培ってきたノウハウを活かして開発した、快適な睡眠環境をサポートする睡眠専用Tシャツです。

【冷感素材で快適に過ごしたい方に】

■【おやすみ・冷感】着圧ハイソックス オーバーニー丈（レディース）(https://www.gunze.jp/store/g/vAUV655/)

サイズ：23-25

種類：チャコールグレー

価格：\990 （税込）

レーヨン混の接触冷感素材を使用した、暑い季節にも快適に着用できる着圧ソックスです。足首20hPaの段階着圧設計により脚をしっかり引き締め、すっきりとした美脚ラインをサポートします（※着用時の効果による）。オーバーニー丈のロングタイプで、脚全体を包み込むようにケア。つま先部分はオープントゥ仕様のため、圧迫感を抑えながら着用でき、ネイルケア中やリラックスタイムにもおすすめの一足です。