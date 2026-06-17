ハートのまち北名古屋市 市制２０周年 新商品『スナックサンド Wピーチ』期間限定発売
フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、北名古屋市市制施行２０周年を記念し、同市に所在するフジパン西春工場との共同開発商品『スナックサンド Wピーチ』を、２０２６年７月１日（水）より２か月間の期間限定で発売いたします。
パッケージには、名古屋芸術大学と連携して制作した２０周年記念ロゴとキャッチフレーズ「ゆめひろがる。このまちと。」をデザインしました。市・企業・大学が一体となって取り組む、地域活性化の一環として展開してまいります。
■北名古屋市市制２０周年のロゴマークとキャッチフレーズ
北名古屋市は、２０周年事業の一環として、ロゴマークとキャッチフレーズを８月１０日（ハートの日）に発表しました。名古屋芸術大学の学生が考案したロゴマークには、人との交流によって夢や希望が広がり、一体となっているイメージを、北名古屋市の地形に見立ててデザインされています。
■太田市長のお墨付き『スナックサンド Wピーチ』
北名古屋市はハートに近い特徴的な地形をしています。その形から着想を得て、ハートに似た形の「桃」を使用した『スナックサンドWピーチ』が生まれました。白桃クリームと白桃ジャムが楽しめる、夏にぴったりのさわやかな味わいが特長です。試食した太田市長からは、完食後に「さわやかな甘さとさっぱりした味わいがとてもおいしい」と高い評価をいただきました。
左 フジパン(株)西春工場長 早川智仁 右 北名古屋市 太田考則市長
左 フジパン(株)西春工場長 早川智仁 右 北名古屋市 太田考則市長
太田考則市長コメント
今年は市制２０周年で、その記念となるスナックサンドを作っていただきました。北名古屋市は、その地形が上からみるとハート型のまちです。商品開発では、ハートをイメージして、色や形から「ピーチ」を選びました。２０周年のキャッチフレーズ「ゆめひろがる。このまちと。」のように、市のPRとともに、商品が多くの方々に食べていただけると幸いです。
市制20周年特設Instagram :
https://www.instagram.com/kitanagoya20th/
■商品概要
スナックサンドWピーチ
白桃クリームと白桃ジャムのやさしい甘さ
【価格】オープン価格
【販売地域】愛知県、岐阜県、三重県を中心に静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県の一部
【販売店】スーパー、ドラッグストア等
【JANコード】４９０２４１０-２５６４３４
■フジパン株式会社 会社概要
【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）
【設立】 ２００６年７月３日
【資本金】４億円
【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売
フジパン公式Webサイト :
https://www.fujipan.co.jp/
フジパン公式X :
https://x.com/neobata_fujipan
フジパン公式Instagram :
https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan