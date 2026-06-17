ハートのまち北名古屋市　市制２０周年　新商品『スナックサンド　Wピーチ』期間限定発売

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、北名古屋市市制施行２０周年を記念し、同市に所在するフジパン西春工場との共同開発商品『スナックサンド Wピーチ』を、２０２６年７月１日（水）より２か月間の期間限定で発売いたします。

パッケージには、名古屋芸術大学と連携して制作した２０周年記念ロゴとキャッチフレーズ「ゆめひろがる。このまちと。」をデザインしました。市・企業・大学が一体となって取り組む、地域活性化の一環として展開してまいります。

■北名古屋市市制２０周年のロゴマークとキャッチフレーズ

北名古屋市は、２０周年事業の一環として、ロゴマークとキャッチフレーズを８月１０日（ハートの日）に発表しました。名古屋芸術大学の学生が考案したロゴマークには、人との交流によって夢や希望が広がり、一体となっているイメージを、北名古屋市の地形に見立ててデザインされています。

■太田市長のお墨付き『スナックサンド Wピーチ』

北名古屋市はハートに近い特徴的な地形をしています。その形から着想を得て、ハートに似た形の「桃」を使用した『スナックサンドWピーチ』が生まれました。白桃クリームと白桃ジャムが楽しめる、夏にぴったりのさわやかな味わいが特長です。試食した太田市長からは、完食後に「さわやかな甘さとさっぱりした味わいがとてもおいしい」と高い評価をいただきました。

左 フジパン(株)西春工場長 早川智仁 右 北名古屋市 太田考則市長左 フジパン(株)西春工場長 早川智仁 右 北名古屋市 太田考則市長

太田考則市長コメント

今年は市制２０周年で、その記念となるスナックサンドを作っていただきました。北名古屋市は、その地形が上からみるとハート型のまちです。商品開発では、ハートをイメージして、色や形から「ピーチ」を選びました。２０周年のキャッチフレーズ「ゆめひろがる。このまちと。」のように、市のPRとともに、商品が多くの方々に食べていただけると幸いです。

市制20周年特設Instagram :https://www.instagram.com/kitanagoya20th/

■商品概要

スナックサンドWピーチ

白桃クリームと白桃ジャムのやさしい甘さ

【価格】オープン価格

【販売地域】愛知県、岐阜県、三重県を中心に静岡県、福井県、石川県、富山県、滋賀県の一部

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-２５６４３４

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパン公式Webサイト :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan