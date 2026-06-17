【無料セミナー】「特定技能（1号、2号）」試験、まずは何を支援する？

BEENOS株式会社

BEENOS株式会社の連結子会社で、特定技能雇用を包括支援するBEENOS HR Link株式会社（以下「BEENOS HR Link」）は、株式会社AIサプリ(以下「AIサプリ」)と共同で、2026年7月17日(金)、16：00～17：00に、「特定技能（1号、2号）試験、まずは何を支援する？」セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、特定技能2号の取得を組織的に支援したくても、何から始めたらいいか分からないという担当者様や、2027年に迫る特定技能1号の対象業種の拡大により、新たに受け入れが開始される業種の企業担当者様向けに、特定技能試験の直近の動向を解説するとともに、具体的な試験内容や効果的な学習方法について徹底解説します。

【お申込み】https://forms.gle/A2G2fRebZRYN3W5y7(https://forms.gle/A2G2fRebZRYN3W5y7)

■セミナー概要

特定技能の対象分野や業務範囲は順次拡大し、2027年には物流倉庫や震源循環、リネンサプライの運用が始まります。それに伴い、特定技能1号の取得支援に取り組み始めた企業・団体は少なくありません。

また、既存の対象業種でも外国人の就労数の増加に伴い、優秀な人材の管理職へのキャリアアップや長期的な就労を見据えて、特定技能2号の取得を支援している企業も増えています。

さらに外食業で受入上限に達したことにより2026年4月から特定技能新規受入れが停止していますが、こうした状況は他業種においても起こる可能性もあります。そのため、すでに雇用している人材に対して、定着・成長を促すための2号取得の組織的な支援を行うことは、特定技能外国人の受入企業にとって今後さらに重要な課題となります。

一方で受入企業として組織的に支援をしたくても手探り状態になったり、結局は現場の管理者や本人に丸投げ状態になってしまうことも少なくありません。

本セミナーでは、多数の受入企業の特定技能雇用を包括的に支援してきたBEENOS HR Linkが特定技能外国人が活躍する現場において、どのような教育支援が行われているのか、さらに直近の特定技能の試験動向について解説します。

さらに、業界でも類を見ない、AI活用と特定技能の現行の全分野に対応した特定技能試験合格への伴走サービス「特定技能サプリ」を展開するAIサプリが、特定技能1号・2号試験合格に効果的な学習方法について徹底的に解説します。AIサプリは大学研究機関と日本語教育プログラムを共同開発するなど、外国人材の教育支援への高度な専門知識を有しており、「本人任せにしない」効果的な教育支援についての具体策を提示します。

▼こんな方におすすめ！

・支援業務を内製化した後の、従業員に対する学習支援に不安のある企業様

・外国籍従業員の特定技能2号取得を支援したい企業様

・特定技能2号へのステップアップを支援し、長く働いてほしいと考えている受入企業の責任者様

・他社の成功事例を参考に、自社の教育・管理体制をアップデートしたい受入企業様

【セミナー概要】

 セミナー名: 「「特定技能（1号、2号）試験、まずは何を支援する？」セミナー

 開催日時: 2026年7月17日（金） 16：00～17:00

 開催形式:オンライン開催（zoom）

 登壇者: 株式会社AIサプリ 代表取締役 畑山ひなた

BEENOS HR Link株式会社 代表取締役社長 岡崎 陽介

□ お申込み：https://forms.gle/A2G2fRebZRYN3W5y7(https://forms.gle/A2G2fRebZRYN3W5y7)

●AIサプリについて（https://aisapuri.jp/(https://aisapuri.jp/)）

株式会社AIサプリは一橋大学発認定ベンチャーとして、特定技能2号試験合格をサポートする学習支援システム「特定技能サプリ」や、AIによる一人ひとりの苦手分野に合わせた個別最適化学習、大学研究機関と共同開発する日本語教育プログラムなどを通じ、外国人材の教育分野の支援を行っています。これらのサービスを通じて、外国人材がもっと活躍できる環境を整えることで、人材不足に悩む産業を支えることを目指しています。

●BEENOS HR Linkについて(https://linku-s.com/(https://linku-s.com/))

BEENOS HR Linkは外国人材の雇用・管理を一気通貫でサポートする支援業務管理システム「Linkus（リンクス）」を提供するほか、導入企業のニーズに応じて、個別のコンサルティングサービスや外国人材支援の内製化サポートサービスなど、特定技能雇用を包括的に支援しています。BEENOS HR Linkは「Linkus（リンクス）」をはじめとした各サービスの機能拡充・刷新を行い、外国人材と日本企業のつながりを円滑化し、日本における人材不足解消に貢献してまいります。

【株式会社AIサプリ会の概要】

社名：株式会社AIサプリ

代表者：代表取締役 畑山ひなた

本店所在地：東京都国立市中二丁目1番地 国立大学法人一橋大学内

設立年月：2025年6月

【BEENOS HR Link株式会社の概要】

社名： BEENOS HR Link株式会社

代表者: 代表取締役社長 岡崎 陽介

本店所在地: 東京都品川区西五反田八丁目4番13号

設立年月: 2020年12月

資本金: 100百万