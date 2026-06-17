【リンベルのお中元2026】もらってうれしいお中元No.1のカタログギフト

リンベル株式会社

リンベル株式会社（以下リンベル、本社：東京都中央区、代表取締役会長CEO：東海林 秀典）は、リンベル公式オンラインストアにてお中元ギフトの販売を開始しました。

好きなものを選んでもらえるカタログギフトが定番化

リンベルのギフトに関する意識調査機関であるギフト総合研究所の調査※によると、実際に貰って嬉しかったお中元は1位がカタログギフト、2位がビール・発泡酒、次いで洋菓子が3位という結果になりました。

カタログギフトは前回の調査に続き1位を維持しポイントはさらにアップ。お中元は複数の方からいただくことも多いため、好きなものを自由に選べて、同じものを貰う心配のないカタログギフトが喜ばれるのかもしれません。過去3年間の結果でもトップ2をキープしており、お中元の定番ギフトと言えそうです。

また、前回4位だったビール・発泡酒は順位が上昇しました。ビール・発泡酒は以前から夏の定番ギフトとなっていましたが、価格上昇による贅沢感の高まりもあり、「もらってうれしいお中元」として支持を広げた可能性があります。その他にも水産品・魚介類、加工肉、畜産品・肉類が順位・ポイントを伸ばしていることから、実用性と特別感を兼ね備えた食品へのニーズが高まっていることが伺えます。

※昨年お中元を受け取った・贈った男女400名へインターネット調査（調査期間：2025年9月8日～9月9日）

＜2026年版 もらってうれしいお中元ランキング＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12798/table/162_1_ab5eae83706d95a5f192cdf0209422f6.jpg?v=202606170252 ]

もらってうれしいお中元No.1！相手が欲しいものを贈れるカタログギフト

2年連続で「もらって嬉しかったお中元ランキング」トップとなったカタログギフト。カタログギフトは贈り先の方に好きなもの、欲しかったものを選んでもらうことができるのが人気の理由の一つです。お中元では、「別の方から同じものを貰ってしまった」ということも起こりがちですが、カタログギフトなら贈り先の方に選んでいただけるので、他の人と被る心配がありません。また、カタログギフトから申し込んだ商品は受け取る日にちも指定が可能なので、「生ものを贈ったがすぐに受け取って貰えなかった」ということも防げて安心です。

お中元では、カタログギフトの中でもグルメカタログギフトが人気です。定番の「リンベルグルメカタログギフト」は、老舗の名店や有名ブランドのグルメを豊富に掲載しており、どんな方にも喜んでいただけるはず。「美味百撰」は、各地の逸品や生産者の顔が見える農畜産物など様々なジャンルの美味を100点揃えています。その他にも、食の宝庫・北海道のグルメを集めた「北海道七つ星ギフト」や、国産和牛だけを集めた「選べる国産和牛カタログギフト」など、地域やジャンルに特化したカタログギフトも人気です。

カタログギフトは正午までのご注文で最短当日発送が可能です（条件あり）。

クラフトビールからプレミアムビールまで。こだわりの一杯を贈るビールギフト

消費者の嗜好が多様化し、プレミアムビールやクラフトビールへの関心が高まっているビール市場。リンベルでは、ボトルや缶のデザインもおしゃれなクラフトビールのセットや、地域ブルワリーの飲み比べセット、プレミアムビールとおつまみのセットなど、多彩な商品を展開。特別な一杯を楽しむ時間を贈る夏ギフトとして提案しています。

収穫量は全国2位！7月が旬の北海道産さくらんぼ

冷涼で乾燥した気候を活かし、さくらんぼの栽培が年々盛んになっている北海道。農林水産省の「令和7年産 作物統計調査（おうとう）」によると、その収穫量は山形県に次ぐ第2位を誇ります。旬の時期が7月と遅く、中元期が最もおいしい季節。北海道野仁木町、芦別市で採れた旬のさくらんぼをお届けします。

相手に合わせてカスタマイズ！選ぶ楽しみも贈れる「GIFT LIST（ギフトリスト）」

リンベルの「GIFT LIST」は、オリジナルのデジタルカタログギフトを作って贈ることができるサービスで、お相手の好みに合った商品を自由に組み合わせて贈ることができます。GIFT LIST公式アカウントや他のユーザーが作成したリストをそのまま贈ることもできるので、「じっくりギフトを選ぶ時間がない」「相手の好みや欲しいものが分からない」という方にもおすすめです。

また、ギフトの受取画面に表示されるカバー画像の設定やメッセージも入力できるので、ギフトに気持ちを添えて贈ることができます。GIFT LISTはSNSやメールなどで贈ることができるのも魅力。忙しい方や「うっかり忘れていた」という方も、贈りたいときにすぐ贈れます。

その他にもお中元におすすめの商品を多数取り揃えています。

特集ページでは、商品カテゴリとご予算からおすすめの商品をご案内する「かんたん検索」機能を設けたほか、贈る相手別のおすすめギフトやお中元のマナー・豆知識もご紹介しています。

詳しくはリンベル公式オンラインストア「リンベルのお中元・夏ギフト2026」をご覧ください。

https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/chugen/(https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/chugen/?utm_campaign=chugen2026&utm_medium=release&utm_source=pdf)

■ 会社概要

商 号 ： リンベル株式会社

代 表 者 ： 東海林 秀典

本社所在地 ： 東京都中央区日本橋3丁目13番6号

設立年月日 ： 1987年7月3日

資 本 金 ： 608,935,000円（資本準備金含む）

事 業 内 容 ： ギフトの企画・販売、卸売業

E C サイト ： https://www.ringbell.co.jp/