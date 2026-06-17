GSTC、「Japan Members Meeting & Workshop」を開催

グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会

グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（Global Sustainable Tourism Council：GSTC）は、2026年6月11日、日本航空株式会社本社（東京都品川区）にて、「GSTC Japan Members Meeting & Workshop」を開催しました。本会合は、日本国内のGSTC会員を対象とした年次ミーティングの第5回目となるもので、会場・オンラインあわせて66名が参加。GSTC CEOのRandy Durband、Chief Assurance Officer（CAO）のDr. Kang Miheeも来日し、日本の観光業界関係者との交流を深めました。

近年、観光業界では、環境負荷の低減に加え、地域社会への貢献や文化資源の保全を含めた持続可能な観光への取り組みが重要性を増しています。本会合は、日本国内の会員企業・団体が最新の国際動向を共有するとともに、実践事例や課題について意見交換を行う機会として開催されました。

■GSTCの最新動向と日本市場への期待を共有

当日は、GSTCより世界各地で進むサステナブルツーリズムの最新動向の紹介に加え、日本国内の会員企業・団体よりそれぞれの組織における持続可能な観光への取り組みや課題、今後の展望について共有がありました。Randy Durbandは、「日本の観光業界は、サステナビリティに対して真摯かつ先進的な姿勢を示しています。本会合は、GSTCの世界的な取り組みと、日本の会員の皆さまが持つ実践的な知見を結びつける貴重な機会となりました。今後も日本における持続可能な観光の発展を支援してまいります」と述べ、日本市場への期待を示しました。

■ワークショップでは実践的な課題について議論

後半は、名城大学名誉教授、GSTC公認トレーナーの二神真美氏の進行のもと、現在改訂中のGSTC地域向けスタンダードに関するワークショップを実施。改訂中の基準が日本の観光地や観光事業者の実情を適切に反映し、現場で実践可能な内容となっているかといった観点で、グループごとに議論を展開しました。

参加者からは、「他の会員との意見交換を通じて新たな気づきを得られた」「参加者同士の議論をさらに深めたい」など、ワークショップ形式ならではの学びを評価する声が寄せられました。

■日本におけるGSTCの活動をさらに拡大

日本はアジア太平洋地域においてもGSTC会員数の増加が著しい市場の一つであり、近年は宿泊事業者、旅行会社、自治体など幅広い分野で参加が広がっています。こうした背景を受け、GSTCでは日本における持続可能な観光の普及と実践を支援するため、会員ネットワークの強化や知識共有の機会創出に取り組んでいます。

本会合終了後のアンケートでは、「EUの最新動向やGSTCスタンダード改訂の背景を理解する貴重な機会となった」「グローバルな議論と日本の実情を結び付けて考えることができた」といった回答に加え、GSTCとの対話や議論の時間拡充を期待する意見も見られ、GSTCコミュニティへの高い関心と期待がうかがえました。

今後もGSTCは、観光産業の持続可能な発展に向けて、日本の企業・団体との連携を推進し、国際スタンダードに基づくサステナブルツーリズムの普及に取り組んでまいります。

■開催概要

■グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（GSTC）について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182619/table/4_1_8d44a4b0591db093dbd290fbfedf154a.jpg?v=202606170252 ]

グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会（Global Sustainable Tourism Council）は、持続可能な旅行・観光に関する国際標準「GSTCスタンダード」を策定・管理する国際非営利団体です。国連環境計画（UNEP）や国連世界観光機関（UNWTO、現UN Tourism）等の支援のもと2007年に設立され、現在は各国政府、観光局、ホテル、旅行会社、認証機関、NGOなど、世界中の多様なステークホルダーが会員として参画しています。

GSTCは観光事業者を直接認証する機関ではなく、サステナブルツーリズム認証を行う第三者機関の認定や、国際スタンダードの普及、人材育成・研修などを通じて、持続可能な観光の推進を支援しています。

・GSTCホームページ（日本語）：

https://www.gstc.org/?lang=ja

https://prtimes.jp/a/?f=d182619-4-0ef46da89cf37f7a14f6cbb543bd77cc.pdf