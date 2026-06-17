フィリピン・ミンダナオ島沖地震｜道路寸断で孤立したグラン市で被害調査を開始
6月11日、調査チームは、特に被害が深刻とみられるグラン市に入りました。
グラン市は、激しい揺れにより、住宅や公共インフラ、そして人々の生活基盤が大きく損なわれています。現在も多くの家族が住まいを失い、仮設の避難所で生活しながら不安な日々を過ごしています。
フィリピン南部サランガニ州グラン市
フィリピン南部サランガニ州グラン市
フィリピン南部サランガニ州グラン市
地震発生直後は、道路が寸断され通行不能となっていたため、グラン市へのアクセスは非常に困難でしたが、次第に状況が改善するにつれ、調査チームは現地に入ることができました。
被災地では、炎天下での過酷な避難生活や救出活動が続いており、緊急性の高いニーズも明らかになってきています。
現地で確認された状況は以下のとおりです。
住宅被害 公共インフラ被害 生計手段への影響 避難生活の継続
など
ADRAでは、引き続き被害調査を進めるとともに、支援対象地域の選定をし、緊急支援準備を実施します。
被災された人々への緊急支援に、どうかご協力をお願いいたします。
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【フィリピン・ミンダナオ島】地震緊急支援（特活ADRA Japan 2026/06/09 公開)(https://readyfor.jp/projects/ADRA-Philippines-earthquake)
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2026年フィリピン・ミンダナオ島沖地震で被災した方に寄り添う支援を（ADRA Japan）(https://donation.yahoo.co.jp/detail/5186047)
▼フィリピン・ミンダナオ島沖地震 緊急支援ページはこちら▼
【フィリピン】ミンダナオ島地震緊急支援 ―命を守る支援活動に取り組みます-(https://www.adrajpn.org/emergency-blog/15250/)