フィリピン・ミンダナオ島沖地震｜道路寸断で孤立したグラン市で被害調査を開始

写真拡大 (全4枚)

認定特定非営利活動法人ADRA Japan

6月11日、調査チームは、特に被害が深刻とみられるグラン市に入りました。




グラン市は、激しい揺れにより、住宅や公共インフラ、そして人々の生活基盤が大きく損なわれています。現在も多くの家族が住まいを失い、仮設の避難所で生活しながら不安な日々を過ごしています。




フィリピン南部サランガニ州グラン市


フィリピン南部サランガニ州グラン市


フィリピン南部サランガニ州グラン市

地震発生直後は、道路が寸断され通行不能となっていたため、グラン市へのアクセスは非常に困難でしたが、次第に状況が改善するにつれ、調査チームは現地に入ることができました。




被災地では、炎天下での過酷な避難生活や救出活動が続いており、緊急性の高いニーズも明らかになってきています。




現地で確認された状況は以下のとおりです。


住宅被害 公共インフラ被害 生計手段への影響 避難生活の継続


など




ADRAでは、引き続き被害調査を進めるとともに、支援対象地域の選定をし、緊急支援準備を実施します。




被災された人々への緊急支援に、どうかご協力をお願いいたします。





■ADRAの寄付フォームへ


決済フォーム | 被災地や途上国で困っている人たちへあなたの気持ちが届きます【都度寄付】(https://congrant.com/project/ADRAJapan/6316/form/step1?spt_route=7MvyDZtz11cvOsO7?method=card&type=onetime&item_id=7439861)



■Readyforの寄付ページへ
【フィリピン・ミンダナオ島】地震緊急支援（特活ADRA Japan 2026/06/09 公開)(https://readyfor.jp/projects/ADRA-Philippines-earthquake)



■Yahoo!ネット募金ページへ
2026年フィリピン・ミンダナオ島沖地震で被災した方に寄り添う支援を（ADRA Japan）(https://donation.yahoo.co.jp/detail/5186047)





▼フィリピン・ミンダナオ島沖地震 緊急支援ページはこちら▼


【フィリピン】ミンダナオ島地震緊急支援　―命を守る支援活動に取り組みます-(https://www.adrajpn.org/emergency-blog/15250/)