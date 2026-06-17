フィリピン・ミンダナオ島沖地震｜道路寸断で孤立したグラン市で被害調査を開始

認定特定非営利活動法人ADRA Japan

6月11日、調査チームは、特に被害が深刻とみられるグラン市に入りました。

グラン市は、激しい揺れにより、住宅や公共インフラ、そして人々の生活基盤が大きく損なわれています。現在も多くの家族が住まいを失い、仮設の避難所で生活しながら不安な日々を過ごしています。

フィリピン南部サランガニ州グラン市フィリピン南部サランガニ州グラン市

フィリピン南部サランガニ州グラン市

地震発生直後は、道路が寸断され通行不能となっていたため、グラン市へのアクセスは非常に困難でしたが、次第に状況が改善するにつれ、調査チームは現地に入ることができました。

被災地では、炎天下での過酷な避難生活や救出活動が続いており、緊急性の高いニーズも明らかになってきています。

現地で確認された状況は以下のとおりです。

住宅被害 公共インフラ被害 生計手段への影響 避難生活の継続

など

ADRAでは、引き続き被害調査を進めるとともに、支援対象地域の選定をし、緊急支援準備を実施します。

被災された人々への緊急支援に、どうかご協力をお願いいたします。

■ADRAの寄付フォームへ

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【フィリピン・ミンダナオ島】地震緊急支援（特活ADRA Japan 2026/06/09 公開)(https://readyfor.jp/projects/ADRA-Philippines-earthquake)

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2026年フィリピン・ミンダナオ島沖地震で被災した方に寄り添う支援を（ADRA Japan）(https://donation.yahoo.co.jp/detail/5186047)

▼フィリピン・ミンダナオ島沖地震 緊急支援ページはこちら▼

【フィリピン】ミンダナオ島地震緊急支援 ―命を守る支援活動に取り組みます-(https://www.adrajpn.org/emergency-blog/15250/)