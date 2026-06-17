日本テラデータ株式会社

日本テラデータ株式会社（本社：東京都港区）は、AIを深いビジネスコンテキストと信頼性の高いデータに基づいて運用し、企業が知見を自律的な行動へと転換できるよう支援するグローバルイベントシリーズの日本公演「Teradata Autonomous Intelligence World Tour Tokyo(https://events.teradata.com/gqwzPN?RefId=Website)」を、2026年7月15日（水）に赤坂インターシティコンファレンスにて開催いたします。本カンファレンスは、単なるAIの「業務効率化」のフェーズを超え、AI自体が自律的に状況を判断しタスクを完遂する「自律型AI（エージェント型AI）」を全社規模で実用化・スケールさせるための「真の設計図」とデータ基盤のあり方を提示する、ビジネスカンファレンスです。



昨今、多くのリーダーが「一般的な回答しか返ってこない」「社内データがバラバラで最新の業務文脈をAIが理解できない」といった本番環境への実装の壁、データの壁に直面しています。本イベントでは、ビジネスとテクノロジー、AIとデータの結節点で活躍するゲスト講演者として、参議院議員・チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家である安野 貴博氏、国内セキュリティ最大手のラック社などを迎え、自律型AI時代を生き抜くエンタープライズのロードマップを明かします。



さらに、米国Teradata Corporation チーフ・プロダクト・オフィサー（CPO） Sumeet Aroraが来日。AIエージェントの社会実装において日本の一歩先を行く米国市場の厳しい実情と、本番運用における「データの壁」を突破するための世界最先端の知見を直接日本のリーダーへ明かします。



■ 日米の最前線が一挙集結：注目セッション



【特別講演】

登壇者： 安野 貴博 氏（参議院議員・チームみらい党首・AIエンジニア・SF作家）

タイトル： インテリジェンスの民主化：AIエージェントと共生する日本企業の未来

概要： AIは単なる「業務効率化のツール」ではなく、社会システムやビジネスモデルそのものを再定義する「インフラ」へと進化しています。特に「AIエージェント」の登場は、人とテクノロジーの協働関係を劇的にアップデートしていくものと考えられます。本セッションでは、変化の激しいグローバル市場において、パラダイムシフトを捉え、自社をどう変革すべきなのか。テクノロジーと社会実装の双方に深い知見を持つ安野氏が、日本企業が目指すべき共生の未来像を提言します。



【事例セッション】

登壇者： 仲上 竜太氏（株式会社ラック MSSプロダクト本部 次世代マネジードセキュリティ部 部長）

タイトル： 自律AI時代で変わる脅威インテリジェンスとサイバーセキュリティ

概要： 加速的に進化するAI技術は、いまやサイバーセキュリティ戦略の大前提を覆しつつあります。攻撃者が駆使するAIが、わずか「数時間」で自律的にシステムへ侵入する時代、人間の手作業や想定ルールに依存した従来の防衛策に加え、防御側もAIを用いたマシンスピードのサイバーセキュリティ対策が求められています。本セッションでは変化するサイバー環境に対し、AIを活用したマシンスピードの脅威インテリジェンスとサイバーセキュリティの考え方を解説いただきます。



【Teradata基調講演】

登壇者： Sumeet Arora（Teradata Corporation チーフ・プロダクト・オフィサー）

タイトル： 『指示待ちAI』から『自律型AIエージェント』へ：米国最前線に学ぶ、PoCの先にある『自律型ビジネス』へのロードマップ

概要： 米国市場の厳しい実情を共有するとともに、企業の競争力の源泉であるデータを安全に守りながら最新AIリソースと連携させる重要性と、本番運用の落とし穴を未然に防ぎ、真のビジネス価値を創出するための「次世代AIデータ戦略」を提示します。



■ このような課題をお持ちのビジネスリーダーにおすすめです

- グローバルの最先端トレンドや米国でのAI実用化の失敗・成功の本質を知りたい方 ー 日本国内だけの情報に留まらず、先行する米国エンタープライズの「AIエージェント」の本番運用シナリオやデータガバナンスのリアルを知りたい。- AIの実用化・PoCの壁に悩むリーダー ー 生成AIを導入したものの「一般的な回答」に留まり、業務に深く組み込めていない。概念実証（PoC）から実業務への本番展開・スケールアップの方法を模索している。- 全社的なデータ戦略・データ基盤の構築に責任を持つCIO / CDO / DX推進責任者 ー 社内データが点在・サイロ化しており、AIに必要な「情報の全体像」を整理できていない。ガバナンスを守りつつAI活用のスピードを最大化させたい。- 高度なサイバーセキュリティとリアルタイムなリスク管理が急務の責任者 ー AIを用いた超高速な自律型攻撃に対抗する、次世代の防衛体制（防御AI・データ基盤）を構築したい。



■ 開催概要

イベント名： Teradata Autonomous Intelligence World Tour Tokyo

日時： 2026年7月15日（水） 13:30～19:00（13:00受付開始）

会場： 赤坂インターシティカンファレンス （〒107-0052 東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR 3F・4F）

参加費： 無料（事前登録制）

主催： 日本テラデータ株式会社

詳細・お申込みURL：

https://events.teradata.com/gqwzPN?RefId=Website



※学生、個人（個人事業主含む）、同業他社様のご参加はお断り申し上げます。

※プログラムの最新情報は上記イベントサイトにて随時アップデートいたします。

Teradataについて

Teradataは、深いビジネスコンテキストと信頼性の高いデータに基づき、AIが導き出す「知見（インテリジェンス）」を、自律的な「実行（アクション）」へ変換する力を企業に提供します。AIエージェントが普及する中、Teradataが提供するプラットフォーム「Teradata Autonomous Knowledge Platform」は、企業に不可欠なコンテキストエンジン、ガバナンスレイヤー、そして圧倒的な処理能力を誇る実行基盤を実現します。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのあらゆる環境において、AIの実用化と本番運用を強力に支援し、ビジネスの未来を切り拓きます。