株式会社アイランド

株式会社アイランド（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：谷澤 俊輔）が展開するブランド『GRACE CONTINENTAL』『Grace Class』『Diagram』（https://www.gracecontinental.jp/）は、“秋色夏素材”で魅せる最新コレクションを、6月12日（金）から全国店舗および公式オンラインショップにて販売中です。

「秋の色合い」を「夏の素材」に落とし込んだ“秋色夏素材”をテーマに、近年の長く続く厳しい暑さをエレガントに、そして快適に乗りきるための最新ルックを提案しています。

■各コレクションのご紹介

□『GRACE CONTINENTAL』

【Resort Heirloom：Daily】（6月・7月展開）

文化や時代の本質的な価値を大切にしたアイテムを、現代的にアップデートしました。シノワズリや更紗（さらさ）モチーフを取り入れ、ヴィンテージの奥行きを感じさせる個性豊かなコレクションを展開します。リゾートの軽やかさに、時を超えて受け継がれる上質な美しさを重ね合わせた、洗練された大人カジュアルを提案します。

レースコンビクロスステッチワンピース

\58,300（税込）

リブフレアニットトップ

\26,400（税込）

ヘムエンブロイダリーカットトップ

\31,900（税込）

【POISED INTELLIGENCE：Dresses】（6月・7月展開）

フローラル刺繍やレース、フリルディテールを贅沢に取り入れながら、洗練されたシルエットで都会的なフェミニニティを表現した最新コレクションです。知性とエレガンスが共存するモダンサマースタイルを提案します。

ブーケ刺繍ワンピース

\72,600（税込）

トリアセ麻調ペプラムブラウス

\33,000（税込）

トリアセ麻調テーパードパンツ

\36,300（税込）





□『Grace Class』

【deux visages】（6月・7月展開）

昼の顔と、夜の顔。 静けさと高揚。 理性と衝動。

凛とした聡明さの奥に、どこかセンシュアルで、秘密めいた空気を纏う女性。

美しさの奥にある感情簡単には言葉にできない余韻。そして、見る人の想像力によって完成する“余白”均一化されていく時代の中で、「自分だけの感覚」を探したい。そんな感情に寄り添うようにコレクションは完成しました。

ヒッコリージャガードボウタイブラウス

\41,800（税込）

ボタニカルティアードワンピース

\62,700（税込

バンダナコンビドレス

\61,600（税込）



□『Diagram』

【Polished Control】（6月展開）

6月は深みのあるダークサマーカラーをベースに、無駄を削ぎ落としたシルエットとシャープな

ディテールで構築。控えめでありながらも確かな美しさが際立つ、洗練された大人のエレガンス

を提案します。

カットワーク刺繍ワンピース

\59,400（税込）

ラップ2wayデニムパンツ

\35,200（税込）

トリコットプリーツスカート

\29,700（税込）

刺繍スキッパートップ

\29,700（税込）

ハーフスリーブニットカーディガン

\23,100（税込）

フリルスキッパーブラウス

\25,300（税込）

■展開店舗

・公式オンラインストア https://www.gracecontinental.com/(https://www.gracecontinental.com/)

・GRACE CONTINENTAL

代官山本店、阪急うめだ本店、大丸札幌店、仙台PARCO店、LUMINE大宮店、柏高島屋SC店、

松屋銀座店、LUMINE新宿店、玉川高島屋S.C店、マルイ有楽町店、丸ビル店、

小田急百貨店町田店、LUMINE横浜店、香林坊大和展、静岡PARCO店、JR名古屋高島屋店、

大丸京都店、近鉄あべの店、大阪高島屋店、大丸心斎橋店、大丸神戸店、岡山一番街店、

いよてつ高島屋店、博多阪急店、鹿児島山形屋店、沖縄パルコ店

・GRACE CONTINENTAL The Banquet

東京大丸店、広島パルコ店

・Diagram

表参道ヒルズ店

□公式オンラインストア：https://www.gracecontinental.com/(https://www.gracecontinental.com/)

□公式インスタグラム：https://www.instagram.com/grace_continental.div/(https://www.instagram.com/grace_continental.div/)

■お問い合わせは下記までお願いいたします。

(株)アイランド ショールーム 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-30-12 3Ｆ

プレス担当：佐藤・岡田

TEL：03-6416-1318 E-mail：gracecontinenta.divl@grace-net.co.jp