『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』追加情報「ドラゴンクエストVR RIDE」では大空を飛ぶ体験も！新たに2つの体験型展示コンテンツ＆オリジナルグッズ全ラインナップを公開！

株式会社東北新社

株式会社東北新社（本社：東京都港区・代表取締役社長 小坂恵一）は、株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区・代表取締役社長・桐生隆司）と共催するドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』の追加情報として、「ドラゴンクエストVR RIDE」では大空を飛ぶ体験ができることのほか、真実を映す「ラーの鏡」・「ドキドキ宝箱」という2つの展示コンテンツ、販売予定のオリジナルグッズ全ラインナップを公開いたします。

〈ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』とは〉

見て、聴いて、触れて、思い出して――。本イベントでは、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、「ドラゴンクエスト」の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験を様々なコンテンツがお楽しみいただけます。

公式HP URL：https://www.dragonquest.jp/dq40th-dive

■没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」でお楽しみいただける体験

本イベントのメインコンテンツ「ドラゴンクエストVR RIDE」では、ダイナミックに揺れるシートでキラーパンサーに乗って草原を駆け抜ける疾走感や、森の中で次々と襲いかかってくるモンスターたちを素早くかいくぐるドキドキの回避アクション、実際の風（特殊効果）を受けながら広大な空を飛行する爽快感など、臨場感あふれるさまざまな体験をお楽しみいただけます。

※画像はイメージです。

※「ドラゴンクエストVR RIDE」に関する注意事項

VR用ヘッドセットの使用において、10歳以上12歳以下のお子様は保護者様の同伴の上、保護者様の同意が必要です。4歳以上9歳以下のお子様とVR用ヘッドセットをご利用になれないお客様は、「VRなしシート（別機器で映像上映）」でお楽しみいただきます。その際は 保護者様も「VRなしシート（別機器で映像上映）」での体験となります。3歳以下のお子様および保護者様は本コンテンツを体験いただけません。

ご不明の場合は当日スタッフにお問い合わせください。

■展示コンテンツご紹介

没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」の体験後、エリアごとに様々なコンテンツをお楽しみいただけます。

◇あなたの真実の姿を映し出す「ラーの鏡」

ラーの鏡を覗き込むと、あなたの姿がモンスターとなって映し出されます。

目や口、顔を動かしながら、その姿をじっくり見てみてください。

最後には、そのモンスターにちなんだあなたの内面も映し出されます。

※画像はイメージです。

※このコンテンツはフェイストラッキング技術を活用しています。体験に際しては下記の利用規約をご確認ください。

「ラーの鏡」の体験内容に関して

「ラーの鏡」では、当社（株式会社東北新社）は以下の個人情報を取得し、以下の目的にのみ使用します。

【取得する情報】

・撮影時の顔画像

【利用目的】

・会場内での利用

※フェイストラッキング技術を使用し、顔の動きを計測します。

※取得した撮影データは、保存されません。

・法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者に提供することはありません。

・その他の個人情報の取り扱いについては、株式会社東北新社のプライバシーポリシー（https://www.tfc.co.jp/privacy/）をご確認ください。

◇開けたらそこには一体何が！？「ドキドキ宝箱」

洞窟で宝箱を発見！

一体何が入っているのかは、開けてからのお楽しみ。

※画像はイメージです。

そのほかの企画や展示については、今後の情報発信をお待ちください。

■「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」にて販売するオリジナルグッズ全ラインナップ公開！

本イベント会場内では『ドラゴンクエスト the DIVE』オリジナルグッズや、ドラゴンクエスト40周年記念グッズなどを多数取り揃えた「ドラゴンクエスト40周年記念どうぐや」を開店いたします。

今回はオリジナルグッズの全ラインナップを公開いたしましたので、ぜひチェックしてください！

『ドラゴンクエストthe DIVE』公式図録

\3,980(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』スライムなりきりマスコットぬいぐるみ （全2種）キラーパンサー / モーモン

各\2,200(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』冒険の書 開閉ピンズ（全11種）＜DQI＞～＜DQXI＞

各\1,800(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』キービジュアルアクリルブロック

\2,640(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』くさむらかくれんぼTシャツ

各\3,900(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』まもののむれがあらわれた！ ブラックTシャツ

\3,900(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』メタルモンスター バックプリントTシャツ

\4,500(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』モンスター 蓄光Tシャツ

\4,500(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』ミミック 開閉ポケットTシャツ

\5,280(税込)

『ドラゴンクエストthe DIVE』ホミータオーロラTシャツ ビッグシルエット

各\5,830(税込)

その他も様々なグッズを取り揃えております！

グッズ一覧PDF：https://www.dragonquest.jp/dq40th-dive/assets/pdf/all-goods.pdf

※掲載されている商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

その他にもさまざまなグッズを販売予定です。

詳しくは公式HP・公式Xにて、今後の続報をお待ちください。

※グッズ販売に関する注意事項

※グッズ販売に関する注意事項

・ショップのみのご入場はできません。

・混雑時には入店規制を行います。ショップ入店まで待ち時間が発生する場合がございます。

・ご来場のお客様お一人様（未就学児は除く）につきお会計1回のみとなります。

・商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦下さい。

・一部購入個数の制限がある公式グッズ（商品）がございます。詳しくは全グッズラインナップ（https://www.dragonquest.jp/dq40th-dive/assets/pdf/all-goods.pdf）をご確認ください。

なお、購入個数制限の内容は、事前の告知なく変更となる場合がございます。

■特別協賛として日本HPが決定！

本イベントは株式会社日本HPの特別協賛を受け、メインコンテンツ「ドラゴンクエストVR RIDE」をはじめとしたコンテンツの一部にHyperXブランドの最新ゲーミングPCを使用いたします。

使用しているPCと周辺機器は会場内に展示予定です。

HyperXの公式Xアカウント（@HyperXjapan）にて、本イベントの招待券 やイベントオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも実施いたしますので、ぜひチェックしてください！

本イベントに関する情報は予告なく変更になる場合があります。最新情報、詳細、注意事項を公式HP/公式SNSにてご確認ください。

■開催概要

イベント名：ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-』

開催期間：2026年7月17日(金)～9月6日(日) ※会期中無休

開催時間：11:00 ～ 21:00（最終入場 19:59）

開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVER

東京都渋谷区神宮前6-31-21

東京メトロ各線「明治神宮前（原宿）」駅 出口4・7から徒歩1分

JR山手線「原宿」駅 徒歩4分

施設HP：https://www.tokyu-plaza.com/harakado/

※2027年初春に大阪での開催も予定しております。

公式HP URL：https://www.dragonquest.jp/dq40th-dive

公式SNS URL：X(旧Twitter）https://x.com/dq40th_dive

＃DQ40th #DQ_DIVE

主催：株式会社 東北新社／株式会社 スクウェア・エニックス

制作：株式会社 東北新社

協力・監修：株式会社 スクウェア・エニックス

特別協賛：株式会社日本HP / HyperX

技術協力：株式会社オムニバス・ジャパン、PROTOTYPE Inc.、Brogent Technologies Inc.

権利表記：(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

Ⓟ SUGIYAMA KOBO

〈一般の方々からの本件に関する問い合わせ先〉

株式会社 東北新社 Email: dq40th-dive@tfc.co.jp

イベント参考情報

詳しくはhttps://www.dragonquest.jp/dq40th-diveをご確認ください。

〈券種〉

全日程先着順、日時指定券となります。

・通常チケット会期前：平日／土日休日・大人（13歳以上）／小人（12歳以下）

・通常チケット会期中：平日／土日休日・大人（13歳以上）／小人（12歳以下）

・限定特典「伝説の剣 特製ピンバッジ 3種セット」付きチケット：平日／土日休日・大人（13歳以上）／小人（12歳以下）

※8月8日(土)～8月18日(火)は土日休日料金となります。

※1決済につき6枚までご購入いただくことが可能です。

※大人1名に対して未就学児1名無料でご入場いただけます。

※上記費用に没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」体験も含まれます。

公式HP上の「ドラゴンクエストVR RIDE」に関する注意事項をよくお読みの上、ご購入ください。

※「ドラゴンクエストVR RIDE」はチケットをお持ちのお一人様1回限りの体験となります。

※チケット代金とは別に決済手数料等の諸経費が合計金額に加算されます。

総額は申込み確認時に表示される金額をご確認ください。

【ドラゴンクエストとは】

「ドラゴンクエスト」シリーズは、プレイヤー自身が主人公となり、世界を脅かす魔王を倒すために壮大な冒険物語を紐解いていくという、日本を代表するロールプレイングゲーム(RPG)です。

「ドラゴンクエスト」シリーズは、1986年に発売されたファミリーコンピュータ用ソフト『ドラゴンクエスト』から、2017年に発売された『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』まで、一貫した王道のRPGの世界観を守っていく一方で、3Dマップの採用、ワイヤレス通信を使った「すれちがい機能」の活用、オンライン対応、クラウドプレイの対応など、それぞれのタイトルで時代に即した技術を用いた新しい遊びの創造に挑戦をしているタイトルでもあります。

また、I～XIの他にも、モンスターの育成・対戦要素に特化した「ドラゴンクエストモンスターズ」シリーズ、リアルな表現でキャラクター達を自在に操るアクションRPGである「ドラゴンクエストヒーローズ」シリーズなど、100を超えるタイトルが発売され、全世界でシリーズ累計9,700万本以上の出荷・ダウンロード販売を達成しています。

■公式HP：https://www.dragonquest.jp/

■公式X：@DQ_PR