【オイシックス新潟】株式会社ジョーメイと「メディアパートナー」契約を締結 -Thingsにて球団の魅力を発信

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、株式会社ジョーメイと2026シーズンのメディアパートナーとして契約を締結しましたのでお知らせします。

このパートナーシップ締結により、株式会社ジョーメイが運営する新潟のローカルWebマガジン「Things」にて試合日程の告知やチームの魅力に迫る記事の発信を行なっていただきます。

第一弾の記事として、5/26(火)に始球式を務めていただいた俳優で加茂市PR大使の西村元貴さんへのインタビュー記事を公開いただきました。

▼【Things】加茂市PR大使・西村元貴さんと観る、オイシックス新潟アルビレックスBC。

https://things-niigata.jp/other/niigata-albirex-bc-pr-nishimura/

■株式会社ジョーメイについて

株式会社ジョーメイは、新潟市に本社を置くコミュニケーションカンパニーです。印刷事業を基盤に、クリエイティブ制作、プロモーション、Webメディア運営など、多様なコミュニケーションサービスを展開しています。「多様な価値観の中で、最適なコミュニケーションを。」を理念に掲げ、企画・制作から情報発信までを一貫してサポート。地域企業や自治体の課題解決に取り組むとともに、自社メディアを通じて新潟の魅力発信にも力を入れています。

■Thingsについて

Things（シングス）は、株式会社ジョーメイが運営する新潟のローカルWebマガジンです。新潟の「人」「モノ」「こと」を丁寧に取材し、その魅力やストーリーを発信しています。地域で活躍する人々や個性ある店舗、ものづくりの現場、文化やイベントなど、幅広いテーマを取り上げ、読者と地域をつなぐメディアとして毎日コンテンツを更新。新潟に暮らす人はもちろん、新潟に関心を持つ多くの方々へ地域の価値を届けています。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

オイシックス新潟アルビレックスBC HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/