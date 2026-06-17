日本一の“カリスマ店員”を決める接客コンテスト「STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ」に冠スポンサーとして協賛

株式会社スマレジ

iPadなどのタブレットを利用したクラウドPOSレジ『スマレジ』を展開する株式会社スマレジ（本社：大阪市中央区、代表取締役：宮崎 龍平、以下「当社」）は、店舗スタッフDXアプリ「STAFF START（スタッフスタート）」を提供する株式会社バニッシュ・スタンダード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野里 寧晃）が主催する、2026年6月25日（木）開幕の接客コンテスト「STAFF OF THE YEAR 2026」の冠スポンサーに決定いたしました。

店舗スタッフの価値向上を目指す本イベントへの協賛を通じて、働く人々が誇りを持てる「店舗ビジネスの未来」をともにつくってまいります。

■ 協賛の背景と想い

当社は「お店を元気に、街を元気に！」をミッションに掲げ、クラウドPOSレジをはじめとしたITサービスの提供を通じて、全国の店舗ビジネスを支えてまいりました。

「STAFF OF THE YEAR」は、リアル・オンライン（SNS等）双方で活躍する令和のカリスマ店員を発掘し、接客・販売の価値を社会に広く発信する接客コンテストです。日々お客様と向き合い、商品やブランドの魅力を届ける店舗スタッフを「主役」として光を当てるこの取り組みは、当社のミッションに強く共鳴すると考え、今回協賛に至りました。

また、本イベントでは冠スポンサーを務める当社から『スマレジ賞（特別賞）』も授与予定。「お店を元気に、街を元気に！」を店舗の最前線で体現する方々と、直接お会いできることを楽しみにしております。

■ イベントの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71550/table/118_1_308578bca38243563385c069efc02c23.jpg?v=202606171152 ]＜スケジュール詳細＞

▼STAFF OF THE YEAR 2026 supported by スマレジ（アパレル部門／物販部門）

予選ステージ：2026年6月25日（木）～8月12日（水）

セミファイナルステージ：9月上旬～中旬

ファイナルステージ：2026年11月12日（木）＠渋谷ヒカリエホールA

▼STAFF OF THE YEAR 2026 ：NEXT AGE supported by スマレジ （25歳以下対象）

予選ステージ：2026年6月25日（木）～7月23日（木）

セミファイナルステージ：8月

ファイナルステージ：10月上旬 ＠都内某所

※スケジュールや審査内容などは予告なく変更になる可能性がございます。

■ コメント（株式会社スマレジ 執行役員 営業部部長 杉本 聡介）

当社は「お店を元気に、街を元気に」という想いを掲げ、店舗ビジネスを支えるプラットフォームを提供してまいりました。

私自身、かつて販売員として店頭に立っていた一人です。お客様の「ありがとう」や、足を運んでくださる方の笑顔が、何よりのやりがいでした。お店を元気にするのは、最新のテクノロジーだけではありません。お店の最前線に立ち、お客様一人ひとりと向き合うスタッフの皆さまこそが、お店の魅力を生み出し、街に活気をもたらします。

「STAFF OF THE YEAR」が掲げる、店舗スタッフという職業の素晴らしさを社会に発信し、その価値を高めていくという想いに、私は誰よりも深く共感しています。かつて店頭に立っていた自分が、今度は店舗を支えるテクノロジーを提供する立場として、店舗の最前線で輝くスタッフを称えるこのコンテストに関わることができ、大変嬉しく思っています。冠スポンサーとして「STAFF OF THE YEAR 2026」を全力で応援してまいります。

■株式会社バニッシュ・スタンダード（主催企業）について

会社名 ： 株式会社バニッシュ・スタンダード

代表 ： 代表取締役 小野里 寧晃

本社所在地： 東京都渋谷区神宮前1-8-14

事業内容 ：「STAFF START」「LINE STAFF START」「FANBASSADOR」の開発、運用。「STAFF OF THE YEAR」企画、制作、運営。

URL ： https://www.v-standard.com/

■株式会社スマレジについて

会社名 ： 株式会社スマレジ

代表 ： 代表取締役 宮崎 龍平

設立 ： 2005年5月24日

資本金 ：1,156百万円（2025年4月30日時点）

本社所在地： 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 3F

URL ： https://corp.smaregi.jp/

＜クラウドPOSスマレジについて＞

スマレジはiPadやiPhoneを用いた低価格かつ高機能なPOSレジです。データはクラウド上で一元管理。時間と場所を選ばないリアルタイムな売上分析を実現しました。小売やアパレル、飲食店など多くの業態に応える機能を有し、小規模店舗から大規模チェーン店舗までご利用いただけます。

https://smaregi.jp/

ーーお店を元気に、街を元気に！ーー

当社は、POSレジを中心としたITサービスの提供を通じて、データを活用した新時代の店舗運営を支援します。また、店舗ビジネスに役立つ情報発信や、ユーザーの皆さまとの交流を通じて「お店」と「街」の元気を創造します。