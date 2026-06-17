新築マンション顧客満足度調査「購入者が選ぶSUUMO AWARD 2026」 野村不動産・野村不動産パートナーズが総合評価において最優秀賞を獲得

野村不動産ホールディングス株式会社[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/951_1_bf72ed803f70c1a0b79d143f455ddaef.jpg?v=202606170252 ]

野村不動産株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：松尾大作、以下「野村不動産」）および野村不動産パートナーズ株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：問田和宏、以下「野村不動産パートナーズ」）は、不動産情報サイト「SUUMO」を運営する株式会社リクルート（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：牛田圭一、以下「リクルート」）が発表した「SUUMO AWARD 2026」（以下、「本アワード」）において、野村不動産が“分譲マンションデベロッパー・販売会社の部”首都圏版にて総合評価（4回連続）およびハイブランド部門で最優秀賞を、野村不動産パートナーズが“分譲マンション管理会社の部”首都圏版100戸未満の部にて総合評価（4回連続）他3部門で、100戸以上の部にてスタッフホスピタリティ部門で最優秀賞をそれぞれ受賞しましたので、お知らせいたします。

【2026年6月11日 SUUMO AWARD 2026 授賞式の様子（株式会社リクルートより提供）】

【SUUMO AWARD※とは】

本アワードは、リクルートが首都圏（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県）、関西圏（大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・奈良県）で新築マンションを購入した人を対象に、分譲マンションデベロッパー・販売会社や管理会社の品質や価格、取り組み内容など、様々な観点での満足度について尋ね、集計したものです。（今年度は首都圏のみ調査し、発表）

※：リクルート 特設サイト：https://suumo.jp/edit/ms/shinchiku/award/shuto/

１. 野村不動産グループの受賞概要

【野村不動産】

“分譲マンションデベロッパー・販売会社の部”の首都圏版、以下部門において受賞しました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/951_2_5b20a42776a783b5bc386ee138e4f410.jpg?v=202606170252 ]

【野村不動産パートナーズ】

“分譲マンション管理会社の部”の首都圏版、以下部門において受賞しました。

＜100戸未満の部＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/951_3_792451a5cfb28297e1dda9e6fe41204f.jpg?v=202606170252 ]

＜100戸以上の部＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/25694/table/951_4_fdf0ac0b8657ec184465ce4e674b9faa.jpg?v=202606170252 ]

【受賞ロゴ】

２．表彰式での当社グループのコメント

本アワードの表彰式では、野村不動産 代表取締役副社長 副社長執行役員 レジデンシャル事業本部長 中村治彦、野村不動産パートナーズ 代表取締役社長 問田和宏より、最優秀賞受賞に際してのコメントを発表しました。

【野村不動産 代表取締役副社長 副社長執行役員 レジデンシャル事業本部長 中村治彦】

（一部抜粋）

【株式会社リクルートより提供】

この度は、「SUUMO AWARD2026」において「総合評価部門 最優秀賞」という大変栄誉ある賞をいただき、誠にありがとうございます。私たちはこれまで「住まいの完成やご入居をゴールではなくスタートと捉える」という原点のもと、お客様一人ひとりの暮らしや、その時間に寄り添うことを大切にこだわりをもった商品企画や品質管理、お客様の期待に応える営業、そしてそれらに裏付けられた用地取得と、製・販・管が一体となって事業に取り組み商品やサービスを磨いて参りました。こうした取り組みを現場で支えてきた社員一人ひとり、そして日頃より連携いただいている関係会社の皆様のご尽力に心より感謝申し上げます。

本年4月より、当社の住宅事業はレジデンシャル部門として新たなスタートを切りました。世の中の環境やマーケットはより不透明さを増し、お客様のニーズも変化する中で、私たちはインフラとして住まいを提供するだけでなく、そこに暮らすお客様やご家族の時間に寄り添える商品やサービスを生み出していきたいと考えています。

一人ひとりのお客様に真摯に向き合いながら、より良い住まい、そして街づくりに貢献してまいります。

【野村不動産パートナーズ 代表取締役社長 問田和宏】（一部抜粋）

【株式会社リクルートより提供】

この度は、「SUUMO AWARD2026」において、このような栄えある賞を賜り、誠にありがとうございます。今回の受賞は、日々マンション管理の現場で尽力している管理員や物件担当者、そしてその活動を支えるスタッフ部門の社員一人ひとりの取り組みの積み重ねが評価されたものと受け止めており、大変嬉しく、また大きな誇りに感じております。

当社では2024年4月に、お客様の体験価値向上と多様なニーズへの対応力強化を目的に専門部署を新設いたしました。防災、コミュニティ形成、修繕積立金の資金運用などの分野において、管理組合様への提案ツールやサービス資料を整備することで、現場が迅速かつ一定品質で価値提供できる体制づくりを進めております。

これからも「お客様のために」を追求し、これまで培ってきた「現場力」と、お客様満足度を高める「提案力」を活かし、さらなる付加価値サービスの提供に努めてまいります。