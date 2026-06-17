メーター検針無人化のA Smart、TDK株式会社の成田工場に導入

アシオット株式会社

アシオット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三上 楊平）は、TDK株式会社の管理する成田工場にて、後付け式メーター検針無人化で最大90%の業務負荷削減ができるサービス”A Smart（エースマート）”をご導入いただきました。

TDK株式会社 成田工場は、磁気応用製品をはじめとする各種製品の製造拠点です。世界最高レベルの残留磁束密度と保磁力を誇るネオジムマグネットの製造を行っており、自動車や産業機器向けに広く供給しています。

中でも、各建屋では正確な使用量が求められ、下記のような課題をお持ちでした。

・ 正確な使用量把握のため、精緻なデータ取得が必須

・ リソースが限られる一方、施設は広大で、現地に赴き確認を行うことが時間的に困難

・ 電力検針業務における属人化の解消が必要

■ A Smartによる課題解決

☑ A Smartは、メーター画像の取得とAIでのデータ化で、正確なデータ取得を実現

☑ A Smartは、メーターに後付けするだけで検針から使用量データ作成までを一気通貫で自動化し、検針業務の遠隔化を実現

☑ A Smartは、電気・ガス・水道といった多様な種類のメーターに、メーカー不問で後付け可能

上記が課題解決策となったほか、機能面についても慎重にご検討いただいた上で、この度A Smartのご導入を決定していただきました。

■ A Smartについて

A Smart（エースマート）は、メーターの検針および点検業務の無人化で最大90％の業務負荷を削減する、スマートメーターに替わる選択肢です。

https://asmart.ai/

・ 電気、ガス、水道といったあらゆるメーカーのメーターに

・ 検針および点検から請求書自動作成までを完全無人化

・ 30分毎/毎時/毎日/毎月の設定タイミングで、現地へ行かず遠隔自動検針

・ テキストデータだけでなく撮影メーター画像を最新1,000件保存する高信頼性

・ 長寿命電池駆動と内蔵SIMにより、電源工事/通信工事は不要

・ エネルギー消費量の可視化および分析でESG経営に貢献

◾ アシオット株式会社について

アシオット株式会社は、"ESG志向の後付け式メーター検針無人化サービスA Smart（エースマート）”を日本国内外でご提供しています。労働人口の減少が進む中、労働生産性の向上および組織の持続可能性に貢献します。

本社所在地 ： 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

代表取締役 ： 三上 楊平

取締役社長 ： 朱 暁華

加盟団体 ： （公社）東京ビルメンテナンス協会、（一社）スマートビルディング共創機構