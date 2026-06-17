【埼玉県】埼玉の現役高校生が伝える！クラスTシャツ注文トラブル防止動画を公開します

埼玉県

埼玉県立大宮商業高等学校の生徒会が、文化祭などの機会に作る「クラスTシャツ」の注文に伴うトラブル防止を目的とした動画を、令和8年3月に制作しました。高校生ならではの視点で、全国の高校生が安心してクラスTシャツを作れるよう、注意点をわかりやすく解説しています。内容の監修は埼玉県消費生活支援センターが行いました。

動画制作の背景・経緯

“クラT”の注文トラブル

体育祭や文化祭などの行事の際、クラスの一体感を高めるためにお揃いの「クラスTシャツ（以下「クラT」）」をクラス全員で着用する学校が多くあります。生徒がオリジナルのデザインを考え事業者に注文し、行事当日までに届けてもらうという流れが一般的ですが、「行事に間に合わなかった」「デザインや色が違った」といったトラブルも多くなっています。

クラスTシャツ注文トラブル防止リーフレットの作成

埼玉県立大宮商業高等学校の家庭科教諭であり、埼玉県消費生活支援センター長期派遣研修生（令和6・7年度）であった新井奈緒子氏は、クラスTシャツの注文トラブルに着目し、リーフレット「クラT注文トラブル気を付けて！！」を作成しました。業者選定から発注までのポイントや、注文までの進行管理を行うチェックシートを掲載しています。実際のトラブル事例が盛り込まれているなど、消費者教育教材としても活用でき、公益財団法人消費者教育支援センターが主催する「消費者教育教材資料表彰2025」では、優秀賞を受賞しました。

クラスTシャツ注文トラブル防止動画集の作成

新井氏のリーフレットに触発され、埼玉県立大宮商業高等学校の生徒会が、「クラスTシャツ注文トラブル回避動画集～安心して文化祭を楽しむために～」を制作しました。リーフレット「クラT注文トラブル気を付けて！！」がより多くの学校で活用されることを目的とした動画で、リーフレットとあわせて視聴することで、よりスムーズなクラスTシャツ発注が期待できます。

クラスTシャツ注文トラブル防止動画集について

リーフレット紹介編

生徒自身がクラスTシャツ注文トラブルを再現したドラマ仕立ての動画です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5kyE9UUHEuk ]チェックシート徹底解説編

「トラブル防止チェックシート」の意義や使い方を解説した動画です。

動画・リーフレット掲載先

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=p1p5wro1aOY ]

埼玉県消費生活支援センター公式ホームページ

https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/syouhisyakyouiku/oomiyasyokoclasstleaf.html

問合せ先

リーフレット・動画について

埼玉県教育局 県立学校部 高校教育指導課

産業教育・キャリア教育担当

電話（直通）：048-830-6769 メール：a6760-21@pref.saitama.lg.jp

リーフレット・動画の監修について

埼玉県消費生活支援センター 情報・学習支援担当

電話（直通）：048-261-0995 メール：m4308776@pref.saitama.lg.jp