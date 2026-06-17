「きのくに線」で熊野へ！無料観光情報誌「くまくま」vol.15 絶景列車旅＆花火・WEST EXPRESS 銀河を大特集

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

熊野エリア観光推進実行委員会（事務局：和歌山県東牟婁振興局地域づくり課）は、熊野エリアの魅力を発信する無料の観光情報誌「くまくま」vol.15（令和8年7月号）を発刊しました。

今号は、7月3日の「波の日」や7月15日の「海の日」を目前に控えた夏本番のタイミングに合わせ、紀伊半島のダイナミックな海岸線と深い山々に抱かれたJR紀勢本線「きのくに線」を大特集。新宮駅～和歌山駅間を結ぶ車窓からの絶景と、沿線に点在する「アートな駅舎」の魅力を、和歌山大学きのくに線活性化プロジェクトの学生への取材を通じて紹介しています。

きのくに線は、雄大な太平洋に寄り添って走る区間が多く、夏の青い海と、夕暮れ時のオレンジ色に染まる水平線が楽しめる「波の日」にふさわしい路線です。誌面では、学生ならではの視点でおすすめのビューポイントや、途中下車したくなるアート作品が彩る駅舎などを紹介。鉄道ファンはもちろん、 「今年の夏はどこへ行こう？」と考えている家族連れやカップルにもご活用いただける内容となっています。

また、今夏7月3日（水）～9月30日（月）にきのくに線を運行する「WEST EXPRESS 銀河」も見開きで特集。

夜行列車としての特別な旅情と、車窓から眺める熊野エリアの海を組み合わせた、新しい夏の過ごし方を提案します。七夕（7月7日）や夏休みシーズンの記念旅行に合わせて、ゆったりと列車で熊野を訪れる旅のイメージをふくらませていただけます。

さらに、花火シーズンに合わせて、熊野エリア各地の花火大会情報を一挙掲載。海辺で打ち上がる臨場感あふれる花火や、歴史ある祭りと一体となった花火大会など、「海の日」からお盆休みと続く地域ならではの夜のイベントをわかりやすく紹介しています。

加えて、「和歌山一番星AWARD2025」認定産品も誌面でピックアップ。きのくに線沿線で手に入る選りすぐりの特産品を紹介し、列車旅のお土産選びのヒントとしてご活用いただける構成としました。7月～11月にかけて各地域で開催されるイベント情報も充実しており、夏休みから秋の行楽シーズンまで、長くお使いいただける保存版の一冊です。

観光情報誌「くまくま」vol.15は無料で配布しているほか、熊野エリア観光推進実行委員会ホームページにて、どなたでも無料で閲覧いただけます。今夏は、7月3日の「波の日」や7月15日の「海の日」をきっかけに、きのくに線に揺られながら、熊野の海と山、アートと花火、美味しい特産品をめぐる列車旅をお楽しみください。

観光情報誌「くまくま」バックナンバー・最新号閲覧ページ

https://www.kumano-area.jp/brochure/%e8%a6%b3%e5%85%89%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e6%83%85%e5%a0%b1%e8%aa%8c%e3%80%8c%e3%81%8f%e3%81%be%e3%81%8f%e3%81%be%e3%80%8d/

■問い合わせ

熊野エリア観光推進実行委員会

事務局：和歌山県東牟婁振興局地域づくり課

〒647-8551 新宮市緑ヶ丘2-4-8

TEL：0735-21-9649 FAX：0735-21-9640