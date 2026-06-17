株式会社トリニアス

店舗集客のWebマーケティング支援を手がける株式会社トリニアス（本社：東京都新宿区、代表取締役：細井 裕作）は、自社運営のWebマーケティングメディア「マケスク(https://media.meo-taisaku.com/)」にて、Webサイトの“AI検索対応度”を無料で診断できる「LLMO診断ツール」を公開いたしました。

サイトのURLを入力するだけで、ChatGPTやGoogleのAI Overviewなど生成AIに「引用されやすい状態か」を、100点満点のスコアで可視化します。

LLMO診断ツールはこちら :https://media.meo-taisaku.com/llmo-shindan/

■ 背景：検索の入口が「AI」へと移り変わる

生成AIの普及により、ユーザーの情報収集行動は大きく変化しています。総務省「令和7年版 情報通信白書(https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd112210.html)」によると、日本の個人の生成AI利用経験率は26.7%にのぼり、前年（約9.1%）から1年でおよそ3倍に増加しました。とりわけ20代では44.7%と、「調べものはまずAIに聞く」習慣が広がりつつあります。

検索結果をクリックせず、AIの回答だけで完結する“ゼロクリック”が増えるなか、Webサイトに求められる役割は「検索されること」から「AIの回答に引用されること」へと広がっています。

一方で、この「LLMO（大規模言語モデル最適化）」に本格的に取り組む事業者はまだ少なく、自社サイトがAIにどう評価されているかを把握する手段も限られていました。

そこで当社は、専門知識がなくても自社サイトのAI対応度を手軽に確認できる無料ツールとして「LLMO診断ツール(https://media.meo-taisaku.com/llmo-shindan/)」を開発・公開いたしました。

■「LLMO診断ツール」の特長

・ URLを入力するだけ

診断したいサイトのURLを入れるだけで、専門知識は不要です。

・ 登録不要・完全無料

会員登録なしで、その場でスコアを確認できます。

・ 約30秒で結果表示

AIがサイトを解析し、すぐに結果が表示されます。

・ 100点満点で可視化

AI検索対応度を総合スコアとして表示します。

・ 3つの評価軸で診断

内部対策・外部対策・コンテンツ対策の観点から、不足している項目を一覧で提示します。

■ 診断でわかる「3つの評価軸」

図1: 3軸図- 内部対策（サイト内部の最適化度）構造化データ、見出し・メタ情報、AIクローラー向けの案内ファイル「llms.txt」など、AIが内容を正しく理解するための土台を評価します。- 外部対策（外部からの評価・信頼性）被リンクや参照ドメイン、サイテーション（他サイトでの言及）など、AIが“信頼できる情報源”と判断するための外部評価を診断します。- コンテンツ対策（AIに引用される中身）情報の網羅性、E-E-A-T、FAQの整備、一次情報の有無など、AIが引用したくなるコンテンツかを評価します。

■ 使い方は3ステップ

図2: 手順図

⑴ 診断したいサイトのURLを入力

⑵ AIが自動でサイトを解析

⑶ 100点満点のスコアと、改善すべき項目を表示

さらに、会社名・担当者名・メールアドレスをご登録いただくと、項目別の詳しい診断結果と具体的な改善施策をまとめたレポートをメールでお届けします。

■ 開発の背景・今後の展望

当社は、MEO対策支援サービス「MEO prime(https://media.meo-taisaku.com/meoprimelp/?utm_source=media&utm_medium=media&utm_campaign=header)」をはじめ、これまで多くの店舗・企業のWeb集客を支援してまいりました。その知見を、AI検索時代の新たな課題へと広げるべく開発したのが本ツールです。

今後は、診断項目の拡充や、Googleビジネスプロフィールの診断機能なども順次検討し、事業者の皆さまが「AIに選ばれる」ための一歩を踏み出せるよう支援してまいります。

【担当者コメント】

AI検索の波は、特定の業界だけでなくすべての事業者に関わります。まずは“いま自分のサイトがどの位置にいるか”を知っていただくことが、対策の第一歩です。専門知識がなくても無料で現状を把握できる入口として、本ツールをご活用いただければ幸いです。

■ ツール概要

- 名称：LLMO診断ツール- 提供：株式会社トリニアス（Webマーケティングメディア「マケスク」）- 利用料：無料（登録不要でスコア表示）- URL：https://media.meo-taisaku.com/llmo-shindan/

■「MEO prime」について

「MEO prime(https://media.meo-taisaku.com/meoprimelp/?utm_source=media&utm_medium=media&utm_campaign=header)」は、MEO対策のプロフェッショナルが専用の分析ツールを用いてGoogleビジネスプロフィールの運用を代行するサービスです。豊富な導入実績から得たデータと知見をもとに、店舗・企業のWeb集客を支援しています。

ぜひお気軽にお問い合わせください。

ご相談はこちらから :https://form.k3r.jp/trinias/contact?k3ad=service

■ 配信企業について

株式会社トリニアス

トリニアスは、2012年2月に設立したデジタルマーケティング・コンサルティング会社です。



「人を創り、価値を創る。」を企業理念に掲げ、お客様に選んでいただける「人」と「サービス」を育て、「人」の可能性を証明し続けてまいります。



また、当社では中小企業をエンパワーメントするために、MEO対策支援サービス「MEO prime」をはじめとした集客支援サービスを幅広く提供しております。

集客にお悩みを抱えている中小企業・店舗型のビジネスに寄り添ったサポートをいたします。

■本件に関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96030/table/31_1_5a90a41e2da4a1aadef384a7903f4a55.jpg?v=202606170252 ]コーポレートサイト :https://trinias.co.jp/

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マーケティングソリューション部：長澤