【グラッドキューブ】成果に直結する次世代 LP/ サイト制作プラットフォーム「 Gen Site（ジェンサイト）」を提供開始

株式会社グラッドキューブ

株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区、代表取締役CEO：金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年6月17日（水）より、AI を活用して「作る・直す・改善する」をひとつの画面で完結できる、オールインワンの次世代 LP/ サイト制作プラットフォーム「 Gen Site（ジェンサイト）」のサービス提供を開始いたします。

サービスサイト URL：https://gensite.jp/

■ サービス提供の背景

ウェブ制作における「分断」と「作って終わり」からの脱却

これまでのウェブサイトやランディングページ（ LP ）の運用は、「制作会社への外注」「専門の分析ツールの導入」「修正の再外注」と、ツールや作業が分断されていることが大きな課題でした。この分断により、公開までに多大な時間とコストがかかるだけでなく、課題が見つかってもすぐに対応できず、「作って終わり」になりやすく継続的な改善サイクルが回らないという深刻な企業課題が存在していました。

当社はこのビジネス上の課題を根本から解決するため、専門知識がなくても継続的に成果を生み出すサイト運用を可能にするソリューションとして、「 Gen Site 」の提供を開始する運びとなりました。

■「 Gen Site 」の主な特長

１.制作のリードタイムを最大約98.3％ (*1) 削減

目的・ターゲット・訴求・キーワード・必要セクション・参考情報などを入力するだけで、AI が文章・構成・デザインを数分で自動作成します。従来、打ち合わせから構成、デザイン、修正まで1ヶ月～2ヶ月の工程を、AI 生成と少しの仕上げのみで、最短1日～と制作時間の大幅削減を実現します。

(*1) 従来の制作リードタイム（60日）が、Gen Site の利用により最短1日に短縮された場合の削減率。

２.専門知識不要の「かんたんノーコード編集」

HTML 等の知識は一切不要です。文字の変更や画像の入れ替え、レイアウト調整もマウス操作（ドラッグ＆ドロップ）のみで直感的に完了し、見たままの状態ですぐに編集・更新が可能です。

３.目的に合わせて選べる「9つの型（テンプレート）」

通常の縦長 LP に加え、「 スワイプ LP 」「 動画 LP 」「アンケート形式」「 チャットボット LP 」「 診断 LP 」「 ステップフォーム LP 」「 記事 LP 」「採用サイト」といった、業種や欲しい成果に合わせた9つの型をご用意。自社に合うページを迷わずスピーディに作成・公開できます。

４.成果を最大化する強力なデータ分析・改善機能

「作って終わり」を防ぐため、1つの画面内で以下の機能を提供します。

・アクセス解析・ヒートマップ機能：ユーザーがどこを見ているか、どこをクリックしたかを可視化。

・A/B テスト機能：勝ちパターンを自動判定し、ノーコードで簡単に検証可能。

・業種別 CVR 分析・AI アシスト：業種別の平均 CVR データ（人材サービス、SaaS・IT 等）をもとに、AI が最適な改善案を提示。

【最短即日導入が可能】ヒアリングから導入決定、AI による制作・公開までスムーズに進行し、最短で導入当日に LP/ サイトを公開して運用を開始することが可能です。

【料金プランについて】公開サイト数無制限の「ツール利用プラン」と、プロのサポートが付く「ハイブリッド運用型プラン」の2つをご用意しています。

■ ツールプラン（公開サイト数 無制限） ※年間契約

・ビジネスプラン：月額 12万円～（10万 PV ～ / 1000クレジット）

・ファーストプラン：月額 16万円～（20万 PV ～ / 1500クレジット）

・エンタープライズプラン：月額 20万円～（30万 PV ～ / 2000クレジット）

・初期費用：10万円

※リリース記念キャンペーン：限定5社まで初期費用（10万円）を無料といたします。

■ ハイブリッド運用型プラン（AIベース制作＋プロ仕上げ） ※6か月契約～

・月額：15万円～

・初期費用：30万円

※価格はすべて税別です。オプションとして PV 数やクレジットの追加購入も可能です。

■ 今後の展望

「 Gen Site 」における AI 生成精度のさらなる向上や、顧客ニーズに合わせた機能拡充を継続的に実施してまいります。当社の強みであるデジタルマーケティングのノウハウと最先端の AI 技術を掛け合わせることで、あらゆる企業のウェブマーケティングの内製化を推進し、持続的な事業成長（ DX 推進 ）を強力に支援していく方針です。

■ 株式会社グラッドキューブ（証券コード：9561）について

グラッドキューブのビジョンは「世界中の人々に笑顔と喜び（ glad ）を届ける」ことです。私たちは、人にやさしいだけでなく、世界に立ち向かえる信念や強さを持ち、人々をワクワクさせるテックカンパニーでありたいと考えています。最先端の技術を追求し、日本を牽引するテクノロジー企業として成長することを目指し、現在は2つのドメインを中心に事業を展開しています。

マーケティング DX 事業では、AI を搭載しコンバージョン率を向上させる CX 改善プラットフォーム「 SiTest 」をはじめとした、AI Agent を中核とするプロダクト群を展開しています。従来の SaaS の枠を超え、データ分析から意思決定、施策実行までを自律的に担うソリューションへと進化させることで、インターネット広告運用代行と連携しながら、顧客の成長を一気通貫で支援しています。

また、テクノロジー事業においては、スポーツデータメディア「 SPAIA 」の運営やスポーツデータセンター「 DRAGON DATA CENTER 」をはじめ、AI を用いた独自のシステム開発や、AI Agent を活用した企画提案型の DX 開発など、幅広いソリューションを創出しています。

所在地 ：大阪府大阪市中央区瓦町2-4-7 新瓦町ビル8F

代表者名：代表取締役CEO 金島 弘樹

事業内容：SaaS、広告運用代行、SPAIA の開発・運営、企画提案型の DX 開発等

公式HP ：https://corp.glad-cube.com/