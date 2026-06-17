ワークスペース単位でシームレスな協働・日程調整を実現する「OneSlate」β版リリース

合同会社JUMP

スタートアップを中心に新規事業創造やファイナンスの支援を行う合同会社ジャンプ（本社：東京都、以下「当社」）は、社外のフリーランス、副業メンバー、パートナー企業など、異なるドメインを持つ複数メンバー間でのシームレスなスケジュール共有・日程調整を実現するワークスペース型日程調整ツール「OneSlate（ワンスレート）」（ https://oneslate.tech/ ）のβ版をリリースしたことをお知らせいたします。

■ 「OneSlate」開発の背景と想い

現代のビジネス環境において、フリーランスや副業メンバー、社外パートナーとの協働は不可欠となっています。しかし、これまでのカレンダーツールや日程調整サービスでは、所属企業が異なるメンバー同士の空き時間を効率的に把握することが困難でした。

【原体験1：プロダクトオーナーとしての課題】

数々のプロジェクトマネジメントを経験する中で、参画するメンバーごとに企業間の調整やアカウントの権限設定を行う煩わしさ、またアライアンス等のセンシティブな予定のアクセス権管理の難しさに直面してきました。業務委託メンバーのために自社ドメインのメールアドレスを発行することは、運用の煩雑化やセキュリティリスク、管理コストの増加を招いていました。

【原体験2：プライベートと仕事の両立】

子どもの保育園の送迎や習い事への対応など、ビジネスパーソンは社内だけではなく配偶者とのスケジュール共有や調整も日常的に発生します。公私のスケジュール、さらには複数の所属先でのスケジュールを真に一元管理し、プライバシーを守りながら調整できる仕組みが必要であると痛感し、本サービスを開発いたしました。

■ 「OneSlate」の3つの特徴

ワークスペース単位でのスケジュール一元管理

社外メンバーやフリーランスを含めたプロジェクト単位でメンバー全員の空き時間を可視化。複数のメールアドレスやカレンダー（仕事、副業、プライベートなど）を跨いだ空き枠を自動で統合・確認した上で、シームレスな日程調整が可能です。

OneSlate プロジェクト内の日程調整

簡単に社外と共有できる日程調整URLの発行

ワークスペース内で簡単に日程調整用の専用URLを発行可能。社外のゲストにURLを送るだけで、お互いの空き時間を考慮した打ち合わせの設定が瞬時に完了します。

OneSlate プロジェクト単位の日程調整URL

プライバシーに配慮した「安心できる設計」

メールアドレスのドメインが異なるメンバーが同じワークスペースにいても、カレンダーに登録された個別の予定のタイトルや詳細などの中身は一切表示されません。これにより、業務委託メンバー等に専用のメールアドレスを発行することなく、安全かつシンプルにアクセス権管理やカレンダー共有を行えます。

■ 今後のアップデート方針

今後の展開として、コミュニケーションツール「Slack」との連携強化を予定しています。Slack上で特定のコマンドを入力するだけで、チャンネルに参加しているメンバー全員のスケジュールを自動集計し、最適な日程をその場で調整・決定できる機能の実装を進めてまいります。

■ プラン・ご利用料金について

現在、今後の正規版リリースに向けて詳細な料金プランは調整中です。今回のβリリース期間においては、すべての機能を完全無料でご利用いただけます。この機会にぜひ、チームやパートナーの皆様とスムーズな日程調整をご体験ください。