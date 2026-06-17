プラスチックごみの削減とマイボトルで快適な野球観戦の浸透を目指し福岡ソフトバンクホークスとタイガー魔法瓶が「＃タイガーボトルで野球観戦」を推進するアクションを実施！

タイガー魔法瓶株式会社

熱制御テクノロジーで世界をリードするタイガー魔法瓶株式会社(社長:菊池嘉聡、本社:大阪府門真市)は、福岡ソフトバンクホークスとコラボレーションし、「＃タイガーボトルで野球観戦」を推奨するアクションを、7月1日（水）～7月5日（日）、7月10日（金）～7月12日（日）にみずほPayPayドーム福岡で開催される「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」にて実施いたします。

■アクション概要

１. タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトルご持参の方に限り、ビールが50円割引に！

２. タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトルでソフトドリンク飲み放題キャンペーン

３. レプリカユニフォームが当たる！【＃タイガーボトルで野球観戦 SNS写真投稿キャンペーン】

４. 福岡ソフトバンクホークスオリジナル真空断熱炭酸ボトル販売

■アクションの背景と目指す姿

スポーツ観戦時の課題として、運営側としては大量のごみが発生すること、お客様としては観戦中にドリンクがぬるくなってしまうことが挙げられます。

当社は2022年1月にビール※などの炭酸飲料を入れられる真空断熱炭酸ボトルを発売したところ、「好きなドリンクを入れられるのでスポーツ観戦にもっていきたい」「冷たいまま炭酸飲料を楽しめるので、スポーツ観戦のお供にぴったり」といった声が多く寄せられました。

当社は、これらのお客様の声に着目し、タイガーボトルによってスポーツ観戦時の課題を解決し、より豊かで快適な観戦を実現できると考え、当社のサステナブルアクションの取り組みにご賛同いただいた福岡ソフトバンクホークスと手を組み、2022年からマイボトルを持参した野球観戦を推奨する取組みを行っています。今年は「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」期間限定で、タイガー真空断熱炭酸ボトルをご持参の方は、ビールが50円割引に。さらに、タイガー真空断熱炭酸ボトル持参で通常900円(税込)のソフトドリンク飲み放題が、200円割引に。長時間、飲みごろの温度をキープするタイガー炭酸ボトルで、試合観戦をお楽しみください。

今後もタイガーボトルは、スポーツ観戦時の課題に着目し、新たな価値の提供に取り組んでまいります。

※アルコールを入れてご利用いただく際は、国・地域の法令を遵守のうえ、ご使用ください。

１.タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトルご持参の方に限り、ビールが50円割引に！

みずほPayPayドーム福岡 コンコース内の対象店舗にタイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトルご持参の方に限り、ビールが50円割引に！長時間飲み物の温度をキープするタイガーボトルと一緒に野球観戦を楽しみましょう！

※ビール提供は指定のカップに入れてお渡しします。ご自身で真空断熱炭酸ボトルに移し替えお願いいたします。

MKB-T361(0.36L)/T481(0.48L)/T601(0.6L)MKB-T036(0.36L)/T048(0.48L)/T060(0.6L)MTA-T050(0.5L)/T080(0.8L)/T120(1.2L)/T150(1.5L)

対象ボトル：

タイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル MKB-T型/MTA-T型

※福岡ソフトバンクホークスオリジナル真空断熱炭酸ボトルも対象です。

※ビール1杯分の提供量は525mlであるため、

すべてボトルに入れるには0.6L以上の真空断熱炭酸ボトルが必要です。

※アルコールを入れてご利用いただく際は、国・地域の法令を遵守のうえ、ご使用ください。

対象期間：7月1日（水）～7月5日（日）、7月10日（金）～７月12日（日）の「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」期間

対象店舗：コンコース内2・4・6ゲート アサヒビールワゴン、４・7ゲート キリン一番搾り&クラフトビアワゴン

対象ドリンク：生ビール

２. タイガー魔法瓶の真空断熱炭酸ボトルでソフトドリンク飲み放題キャンペーン

みずほPayPayドーム福岡 コンコース内対象店舗に、タイガー真空断熱炭酸ボトルを持参いただくと、シーズン期間中ソフトドリンクが900円（税込）で飲み放題！

更に「鷹祭 SUMMER BOOST 2026」期間限定で200円割引の700円（税込）に！ゴミを出さずに、冷たさをキープした飲み物で試合を応援しましょう！

対象店舗：みずほPayPayドーム福岡 コンコース内

ソフトドリンク飲み放題ワゴン 外野エリア 7GATE 扉側

対象ボトル：0.5Lサイズ以下のタイガー魔法瓶 真空断熱炭酸ボトル（MTA-T050/MKB-T036/MKB-T048/MKB-T361/MKB-T481）

※福岡ソフトバンクホークスオリジナルボトルも対象です。

対象期間：2026年シーズン終了までのプロ野球開催日

※飲み放題のおかわりは開場～7回裏終了までです。

※200円割引は、7月1日（水）～7月5日（日）、

7月10日（金）～7月12日（日）の期間限定です。

３.人気グッズが当たる！【＃タイガーボトルで野球観戦 SNS写真投稿キャンペーン】

※イメージです。

タイガーボトルと一緒に観戦時の様子を写真撮影し、「#タイガーボトルで野球観戦」を付けてX・Instagramに投稿いただいた方の中から抽選で福岡ソフトバンクホークスグッズをプレゼント！

応募方法：

１.タイガー魔法瓶公式SNS（X・Instagram）アカウントをフォロー

・X @Tiger_PR_JPN https://x.com/Tiger_PR_JPN

・Instagram ＠tiger_pr_jpn https://www.instagram.com/tiger_pr_jpn/

２.「#タイガーボトルで野球観戦」を付けてタイガーボトルと一緒に観戦時の様子の写真を投稿

Instagramでご応募の際は、公式アカウント「@tiger_pr_jpn」をタグ付けして投稿してください。

応募期間： 2026年7月1日（水）～8月31日（月）23:59まで

賞品 ：レプリカ ユニフォーム（背番号なし）

※Lサイズ

※サイズはお選びいただけません

当選人数：合計5名様

※本キャンペーンは、福岡ソフトバンクホークスの協力のもと実施しております。撮影・投稿は、球場のルールに従っていただきますようお願いいたします。

４. 福岡ソフトバンクホークスオリジナル真空断熱炭酸ボトル販売

※イメージ

真空断熱炭酸ボトル MKB-T481に、福岡ソフトバンクホークスのマスコットキャラクター「ハリーホーク」と「ハニーホーク」がデザインされた福岡ソフトバンクホークスオリジナルモデルが登場！2026年7月1日より販売開始。数量限定のためご購入はお急ぎください。

製品名：福岡ソフトバンクホークスオリジナル真空断熱炭酸ボトル MKB-T481

容量：0.48L

販売金額：5,900円（税込）

販売店舗：HAWKS STORE HOME

製品特長：

・福岡ソフトバンクホークスオリジナルモデル

・炭酸・保冷・保温対応。年中活躍するマルチボトル

・食器洗い乾燥機対応でお手入れ簡単

※イメージ

本ボトルは下記のページに掲載されている商品をベースとしています。

商品詳細はこちら： https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/product/vacuum-insulated-products/mkb-t-1/

タイガー魔法瓶 グローバルタグライン「HEAT TO HEART」ブランドサイト／ムービー 公開中

できたてに、ちゃんとふたをする。

そこには、誰かを想う気持ちが隠れている。

家族に、炊きたてのごはんを。

仲間に、あつあつのコーヒーを。

自分に、ひんやりとしたソーダを。

温かさと冷たさ。

熱から生まれたものが、人と人とをつなぐ。

わたしたちが目指す幸せな団らんは、そこから始まる。

熱を生み、熱を包みこむ。

タイガーが磨き続けてきた熱制御技術。

それは、大切な人と想いを通わせるための技術。

この熱が、あなたの心に届きますように。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=o7qqhZrkqss ]

ブランドサイト https://www.tiger-corporation.com/ja/jpn/about-us/tagline/