InfoDeliver、代表取締役会長および新代表取締役社長就任のお知らせ

株式会社InfoDeliver

株式会社InfoDeliver（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：尚 捷）は、2026年7月1日(水)付で新たな経営体制へ移行し、尚 捷が代表取締役会長に、山口 英一郎が代表取締役社長に就任することをお知らせいたします。

今後とも変わらぬご支援、ご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

新経営体制（2026年7月1日以降）

氏 名：尚 捷（しょう かつ）

新役職 ：代表取締役会長

旧役職 ：代表取締役会長兼社長

氏 名：山口 英一郎（やまぐち えいいちろう）

新役職 ：代表取締役社長

旧役職 ：代表取締役副社長

略歴

■代表取締役会長 尚 捷

1999年 3月 東京工業大学（現東京科学大学）経営工学科卒

1999年 4月 有限会社シンカ（現 株式会社InfoDeliver）を設立、代表取締役会長兼社長（現任）

2026年 7月 1日 代表取締役会長に就任予定

■新代表取締役社長 山口 英一郎

1986年 3月 専修大学 経営学部卒

1986年 4月 野村證券株式会社入社。以降、平塚支店長・熊本支店長・札幌支店長を歴任

2009年 4月 同社 執行役員

2018年 4月 野村ホールディングス株式会社 執行役員 営業部門長

野村證券株式会社 代表執行役副社長 営業部門担当

2020年 4月 株式会社だいこう証券ビジネス 代表取締役社長

2023年 4月 株式会社だいこう証券ビジネス 取締役会長

2025年 4月 株式会社だいこう証券ビジネス 特別顧問

2026年 4月 株式会社InfoDeliver 取締役副社長（現任）

2026年 7月1日 代表取締役社長に就任予定

◇株式会社InfoDeliverについて

InfoDeliverは、「Business Partner One」の理念のもと、BPOサービスとIT技術を融合し、お客様の業務改革を支援しています。InfoDeliverは、これからもほんとうに使える、業務に根ざしたAIの社会実装を加速し、現場課題の解決と、企業の生産性向上および持続的な成長に貢献してまいります。

社名：株式会社InfoDeliver(https://www.infodeliver.com/)

本社：東京都千代田区大手町一丁目2番１号 Otemachi Oneタワー6階

設立：1999年4月

事業内容：保険・金融・行政分野を中心に、業務特化型AI Agentの開発・提供、AI BPOサービスおよび人事業務アウトソーシング「COMIT HR」の提供