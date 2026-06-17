起業をめざす学生・起業家の登竜門「ミライノピッチ2026」開催決定！AI・ロボット・アプリなど社会を変える「ICT技術」を活用したビジネスプランを募集します

公益財団法人大阪産業局

https://www.innovation-osaka.jp/ja/oih/pitch/mirainno/

近年、AIやIoTをはじめとする、デジタル技術の急速な発展に伴い、ICT（情報通信技術）分野における起業はますます注目を集めています。総務省の発表によると、世界のICT市場規模は2017年が3.5兆ドルだったのに対し2025年は5.44兆ドルと年々拡大を続けています（※1)。こうした時代の潮流を背景に、次世代の起業家を発掘・育成するピッチイベント「ミライノピッチ」は今回で12回目の開催を迎えます。

本イベントは、ICTを活用した起業を志す学生を対象とした「学生の部」と、製品・アプリ・サービスの事業化・スケールアップをめざす起業家を対象とした「一般の部」の2部門で構成。アイデアの実現と事業成長のきっかけを提供することを目的としています。

参加者は、事前に2回のブラッシュアップ・ワークショップを受講したうえで、本番では7分間のピッチに挑みます。

また、本イベントは、総務省および国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）が共催する「起業家甲子園・起業家万博」の近畿地区予選も兼ねており、優秀な成績を収めた参加者には全国大会への出場権（NICT賞）が授与されます。

さらに、近畿総合通信局長賞やOIH賞をはじめ、協賛企業による多数の賞の授与も予定しています。

ICTを活用した社会課題の解決と新たな価値創出に挑む、若き起業家たちの挑戦にご注目ください。



※1 出典：総務省「令和7年版 情報通信白書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/html/nd211100.html

【ミライノピッチ2026 概要】

◆開催日時

2026年10月7日（水）14:30~18:30

◆登壇応募締切

2026年8月3日（月）13:00 必着

◆会場

大阪イノベーションハブ

大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪ナレッジキャピタルタワーC ７F

※開催の様子はオンラインでも配信予定です（アーカイブあり）

◆応募対象

＜学生の部・一般の部 共通＞

・ICT技術を活用した事業で起業やスケールアップをめざし、事業計画を完成させたい方

・下記日程のプログラムに参加可能な方

ブラッシュアップ ワークショップ

＜第1回＞9月6日（日）午後 アイデアワークショップ

・ICTメンタープラットフォームのメンターによるセミナー

・登壇確定者に対し個別メンタリングを実施

＜第2回＞9月19日（土）午後 プレゼンテーションブラッシュアップ

・専門家による発表資料の作り方、プレゼンテーション手法の講義

・プレゼン資料のブラッシュアップ、プレゼン練習、フィードバック

ミライノピッチ2026 10月7日（水）14:30~18:30

・内容：審査を通過した登壇者（学生、一般各5名程度）によるピッチコンテスト

（起業家甲子園・起業家万博の近畿地区予選を兼ねる）

＜学生の部＞

・近畿地区（滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山）に所在する高校・高専・大学・大学院の学生で構成されたチーム（混成チーム可）

・情報通信分野で起業をめざす学生（会社等の法人設立前でも可）

※チームメンバーに学生以外の方が含まれる場合は、一般の部へのエントリーとなります。

＜一般の部＞

・近畿地区に所在する企業に勤めている、または近畿地区に在住の方

・情報通信分野で起業や事業拡大に意欲があり、事業計画を完成させたいなど成長志向が強く、過去3年以内に事業を開始した、または今後1年以内に新規事業の開始をめざしている企業またはチームの代表者

◆詳細・申し込み

公式ホームページからお申し込みください

https://www.innovation-osaka.jp/ja/oih/pitch/mirainno/

◆主催：大阪イノベーションハブ（公益財団法人大阪産業局）

◆共催：総務省近畿総合通信局／近畿情報通信協議会

◆後援：国立研究開発法人情報通信研究機構（NICT）