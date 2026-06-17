OSAJI（オサジ）、6月17日（水）～6月23日（火）まで伊勢丹 新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス プロモーションにてPOPUP EVENTを開催。

株式会社OSAJI

すこやかで美しい⽪膚を保つためのスキンケアライフスタイルを提案する敏感肌ブランドOSAJI（オサジ）を展開する、株式会社OSAJI（本社：群馬県高崎市 代表取締役：茂田正和）は、2026年6月17日（水）～23日（火）まで、伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス プロモーションにてPOPUP EVENTを開催いたします。

「あの夏の空気を、もう一度。」

香りは、記憶の入り口。

ふとした瞬間に蘇る景色や感情は、

いつも曖昧で、どこか懐かしい。

OSAJIのフレグランスシリーズ「記憶のアンソロジー」から生まれた夏の限定オードトワレ「until #01」「until #02」。

本POP-UPでは、夏の空の移ろいを思わせるグラデーションと、余白を感じるミニマルな空間の中で、香りが呼び覚ます記憶の情景を表現しました。

この夏だけの香りとともに、あなただけの記憶を探すひとときをお楽しみください。

■ POPUP EVENT概要

開催期間：2026年6月17日（水）～6月23日（火）まで

営業時間：10:00～20:00

開催会場：伊勢丹新宿店 本館1階 イセタン ビューティー コスメティックス プロモーション

住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1

＜先行発売アイテム概要＞

・オサジ オードトワレ until #01・#02

2026年6月17日（水）～6月23日（火）まで

POPUP EVENT・OSAJI イセタン ビューティー アポセカリー店にて先行発売

2026年6月24日（水）数量限定全国発売 ※無くなり次第終了になります

・オサジ オードトワレ until #01 45mL \7,150（税込）

until next time - また会う日まで

また会える日を期待するような、別れ前の感情をイメージした香り。

軽やかなレモンとスイートオレンジのシトラスに、ミントとウォータリーノートの涼やかな空気が重なる。ほのかにアニスの甘さが溶け込み、やわらかく爽やかな印象に。

ラストはアンバーとパチョリ、シダーウッドが穏やかな温もりを残す。

トップ：レモン*、スイートオレンジ

ミドル：ミント、ウォータリーノート、アニス

ベース：アンバー、パチョリ、シダーウッド

＊国産天然香料：レモン果皮油（瀬戸内産）

2026年7月22日（水）数量限定全国発売 ※無くなり次第終了になります

・オサジ オードトワレ until #02 45mL \7,150（税込）

until next time - また会う日まで

入道雲が浮かぶ夏空のような香り。

切りたての果物を思わせるみずみずしいトップ。グレープフルーツとレモンに桃の皮の青さとほのかな渋みがにじみ、ユーカリの清涼感が重なる。やがて熟れた桃の果肉とクチナシのクリーミーな甘さが溶け合い、ふわりと広がるフルーティーフローラルへ。ラストはホワイトムスクを中心に、サンダルウッドの穏やかな温もりが重なる。

トップ：グレープフルーツ、桃果皮、ユーカリ、レモン*

ミドル：桃果肉、クチナシ

ベース：ホワイトムスク、サンダルウッド

＊国産天然香料：レモン果皮油（瀬戸内産）

＜ ノベルティ ＞

■税込8,800円以上のお買い上げで「オリジナル ワンハンドルバッグ」or 「スクエアメッシュポーチ」をプレゼント。

「オリジナル ワンハンドルバッグ」

左右非対称の持ち手になっていて、 短い持ち手に長い方の持ち手を通してお持ちいただくと トライアングルのフォルムになるユニークなデザインです。持ち手に施したOSAJIのロゴとステッチがポイント。

「スクエアメッシュポーチ」

軽やかな透け感のあるメッシュ素材を使用したポーチに、OSAJIロゴをあしらったリボンを添えたポーチ。中身がひと目で確認でき、スキンケアやメイクアップアイテムの整理に便利です。日常使いはもちろん、旅行や外出時の持ち運びにも適したサイズ感で、さまざまなシーンに寄り添います。

■Ryoシリーズのアイテムを含む税込6,000円以上のお買い上げで「ヘア モイスト ミルク（15g）」をプレゼント。

「ヘア モイスト ミルク（15g）」

乾燥や広がりを防ぎ、髪にうるおいとまとまりを。

髪を内部・外部からしっかりケアする、トリートメントタイプのノンシリコンヘアミルク。

＜ポップアップイベント 取り扱い商品＞

・オードトワレ until 限定2種 45mL \7,150（税込）【先行発売】

・オードトワレ 定番8種 45mL \7,150（税込）

・オードトワレ preposition 2 種 \3,960（税込）～

・エンリッチバイオセラム 10mL／\1,870（税込） 30mL／\5,390（税込）

・リトリート ハンド マッサージ セラム 30mL \2,970（税込）

・クール スキャルプ クレンジング N Ryo〈リョウ〉 135g \2,860（税込）

・クール スキャルプ ミスト N Ryo〈リョウ〉 100mL \2,860（税込）

・クール ボディ ミスト N Ryo〈リョウ〉 50mL \2,090（税込）

・ローソープ N Ryo〈リョウ〉 100g \2,640（税込）

■OSAJI

江戸時代、大名や将軍に仕える医師を、匙を使って薬を調合するすがたになぞらえ「お匙（おさじ）」と呼びました。皮膚が体の免疫を司る重要な器官と考えられる今、スキンケアの役割は美容のためだけのものにとどまりません。オサジは健やかで美しい皮膚を保つためのライフスタイルをデザインする、現代の「お匙」でありたいと考えます。

皮膚の構造や機能、そして、皮膚はどのようにして健康と美しさを保つのか。その一つひとつに真摯に向き合い、アレルギーに対してリスクのある成分は極力入れないようにしています。フェイシャル、ボディ、ヘア、メイクアップ、フレグランスを取り扱っています。

https://osaji.net