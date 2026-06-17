「ルナ・フローラ展/2026 ジュンコ人見の はなクラフト」を開催

株式会社ニップン

ニップングループのジュンコ・フローラ・スクール(会長:ジュンコ人見)は、「ルナ・フローラ展/2026 ジュンコ人見の はなクラフト」を開催します。

クレイフラワー教室の事業を運営しているジュンコ・フローラ・スクールが毎年全国各地で行っている「ルナ・フローラ展」。今年は「記憶にひらく 花のいろ」をテーマに開催します。全国のルナ・フローラ作家が思い思いに創った「パンの花」「クレイ染の花」「香りの花せっけん／ルナブランカ」「シースルー・クレイフラワー」などの作品が会場を彩ります。

会場では作品展示に加え、作り方動画の上映、作品・オリジナルグッズ(絵はがき、クリアファイル、書籍など)の販売、チャリティ販売を行います(※)。チャリティ販売の売上金は「社会福祉法人 読売光と愛の事業団」へ寄付します。

(※) 会場ごとに実施内容は異なる場合があります。

ジュンコ・フローラ・スクールによる「ルナ・フローラ」の教室活動と、ニップンによる支援の取り組みは、2022年度から4年連続で「This is MECENAT」(※)に認定されています。

ニップングループは、こうした取り組みを通じて、人々のウェルビーイング(幸せ・健康・笑顔）を追求し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

(※)「This is MECENAT」：企業のメセナ活動を広く伝えるため、公益社団法人 企業メセナ協議会が認定する制度です。

【開催予定会場・日程】

≪ご参考≫

1．ジュンコ人見の活動

1960年代、ラテンアメリカにてインディオの人々が作る「おもちゃのお花」からインスピレーションを得たジュンコ人見は、全く新しい発想の「彫刻的な花」を生み出しました。それがクレイフラワーの原点「パンの花」です。この独創的な花は、テレビ、新聞、雑誌に取り上げられ、一躍脚光を浴びました。

その後ジュンコ・フローラ・スクールを設立したジュンコ人見は「クレイ染の花」「陶芸華」「香りの花せっけん／ルナブランカ」「シースルー・クレイフラワー」と新しいスタイルのクレイフラワーを次々と発表、クラフトアート界に新しいジャンル『ルナ・フローラ』を切り開いてきました。ジュンコ人見が撒いた花の種は国内のみならず、国境をも超えて20万人もの愛好者を育て、たくさんの花を咲かせ続けています。

ジュンコ人見

2．ジュンコ・フローラ・スクール概要

会長：ジュンコ人見

創立：1967年

本部事務局：東京都目黒区五本木2-54-16

TEL: 03-5860-7516 FAX：03-5860-7526

支部：中部支部、関西支部、九州支部、北海道支部、日本全国及び海外を含め約160講座

講座コース：以下4つのクレイフラワーを対象としたコースがあります。

※詳しくはホームページをご覧ください。 https://www.junco.jp/

パンの花クレイ染の花香りの花せっけん／ルナブランカシースルー・クレイフラワー