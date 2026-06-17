E1A 新東名　NEOPASA駿河湾沼津(上り）でドラフトティーフェアを開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 駿河支店 (静岡県沼津市、支店長・望月(もちづき) 邦裕(くにひろ))と株式会社村の駅(静岡県三島市、代表取締役・瀬上(せのうえ) 恭寛(やすひろ))は、E1A 新東名高速道路(新東名） NEOPASA(ネオパーサ)駿河湾沼津(するがわんぬまづ) (上り、静岡県沼津市）にて、新しいお茶の楽しみ方を体験できるイベントとして、「ドラフトティーフェア～青の静岡茶との新たな出会い～」を2026年6月20日（土）から2026年6月28日（日）の期間で開催します。

ドラフトティーとは・・・

神奈川県鎌倉市と静岡県熱海市に店舗を構える「CHABAKKA(ちゃばっか)」が提案する新しいスタイルのお茶の楽しみ方で、サーバーからお茶を注ぎ、きめ細やかな窒素の泡とお茶の持つ

風味が特徴的なドリンクです。

今回、NEOPASA駿河湾沼津（上り）限定のフレーバーとして、静岡県牧之原産のやぶきた茶と、東南アジアで親しまれている青い花が特徴のハーブ「バタフライピー」を組み合わせた、「青の静岡茶」のバージョンを特別にご用

意しました。神秘的な青い色合いと、薫り高い新感覚のお茶をご堪能いただけます。

ぜひここでしか味わえない、「ドラフトティー」×「青の静岡茶」を、駿河湾の景色とともにお楽しみください。

期間中は、CHABAKKA で人気のティーソーダや菓子類なども販売します。

さらに、6 月27 日・28 日は、ずんだ餅や笹だんごの店舗がそれぞれ出店し、各店こだわりの和菓子をお茶とともに楽しめます。

全国のサービスエリア・パーキングエリアでは初開催となる、華やかなドラフトティーのイベントに、ぜひご期待ください！

【開催場所】 E1A新東名 NEOPASA駿河湾沼津（上り）内 中央催事場

【開催期間】 2026年6月20日（土）～2026年6月28日（日） 各日11時～17時

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