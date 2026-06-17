明治大学政治経済学部が 7月3日（金）に政策学科開設記念シンポジウムを開催
明治大学政治経済学部は7月3日（金）駿河台キャンパスにて、政策学科開設記念シンポジウムを開催します。本シンポジウムは事前申込不要・参加費無料でご参加いただけます。
登壇者として、黒岩祐治神奈川県知事と門ひろこ衆議院議員（前職・経済産業省）をお招きし、飯田泰之政治経済学部教授とパネルディスカッションをとおして国・県・研究者のそれぞれの立場から、これからの社会に求められる政策のあり方や人材像について、多角的に議論します。
また、政策学科創設の趣旨と教育・研究の展望についてもご紹介します。
日時：2026 年7 月3 日(金)15:30～17:30（開場15:20）
場所：明治大学駿河台キャンパス リバティタワー1 階 リバティホール（1013 教室）
（東京都千代田区神田駿河台1-1）
費用：無料
申込方法：事前申込不要
※取材をご希望の方は「取材お申込みフォーム」(https://www.meiji.ac.jp/koho/purpose/media.html)から申請をお願いします。
＜プログラム・登壇者＞
総合司会：野澤千絵 政治経済学部教授
【開会】15:30
開会挨拶：小野島真 政治経済学部教授（政治経済学部長）
小西徳應 （学務担当常勤理事）
【シンポジウム】
登壇者：
黒岩祐治 神奈川県知事
門ひろこ 衆議院議員（前職・経済産業省）
飯田泰之 政治経済学部教授
コーディネーター：牛山久仁彦 政治経済学部教授（政策学科長）
【閉会】17:30（予定）
閉会挨拶：藤永修一 政治経済学部教授
【この記事に関連するページ】
・政治経済学部ホームページ https://www.meiji.ac.jp/seikei(https://www.meiji.ac.jp/seikei/index.html)
・明治大学政治経済学部が２０２６年４月に「政策学科（仮称）」を新設 ～民間企業や公的機関で活躍する 課題解決のプロフェッショナルの養成を目指して～（2024年11月5日 プレスリリース）
https://www.meiji.ac.jp/koho/press/2024/mkmht000001vlvm7.html