【ルミネがパリに初進出】オープニングイベントに約300人が来店！“日本のものづくりの魅力”を発信する/ルミネ「tokyo sense」 がパリで注目

株式会社ルミネ

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：表輝幸）は、日本ブランドの魅力を世界に発信する 「tokyo sense」プロジェクトの一環として、6月14日フランス・パリにPOP-UPをオープンしました。当プロジェクトは世界的なクリエイティブディレクターであるアンドレアス・ムルクディス氏をはじめグローバルなパートナーと連携し、日本独自のものづくり精神や感性・美意識を世界のマーケットに向けて紹介します。オープンに先立ち6月13日に開催したオープニングイベントにはファッション関係者を中心に約300人のお客さまが来店。現地の日本のものづくり・カルチャーへの関心の高さがうかがえる幕開けとなりました。

■現地の様子

オープニングイベントには予想の2倍以上のお客さまが来店。日本のブランドに注目しているファッション関係者や、アートやデザイン関係者をはじめ、フランスのみならず周辺国からわざわざPOP-UPを楽しみに来られた方など、多くのお客さまで賑わいました。

また、展開アイテムであるファッション、クラフト、ビューティー、ジュエリー、アートブックの中でも、特にファッションカテゴリーのトップスが人気を集め、上質な肌触りや縫い目のないホールガーメントニット、ミニマルでクリーンなデザインが好評でした。さらに、日本の著名なギャラリーが発行するアートブックを目当てに来店される方も多く、日本のアートやカルチャーへの関心の高さもうかがえました。

（左）自らお客さまにアートブックを紹介するアンドレアス氏

■お客さまの声

オープン初日から多くのお客さまにご来店いただき、日本のものづくりの繊細さや品質、デザイン性に対する高い評価の声が寄せられています。

・「日本のブランドには以前から注目していたが、こんなにたくさんのブランドを一度に見られる場所は他にはない。」

・「日本のブランドは、デザイン・クオリティが両立しているところが素晴らしいと感じている。友達も連れてまた来たい。」

・「日本のブランドは素材と縫製がすごくいい。昔からのアンドレアス氏のファンで彼の審美眼をとても信頼している。」

・「店舗空間にTOKYOの洗練された美意識を感じる。」

POP-UP概要

【開催概要】

店舗名： tokyo sense

期間：2026年6月14日（日）～7月7日（火）

場所：パリ・マレ地区 16 Rue des Minimes, 75003 Paris, France

営業時間：11:00～19：00

■取り扱いブランド （29ブランド）

AKIO NAGASAWA Gallery | Publishing／amachi. ／AOIRO／ATON／AUTTAA／BATONER／Chinoko Sakamoto／DRESSEDUNDRESSED／ ECHAPPER ／Edoya／FETICO／GOOD PEOPLE GOOD STITCHING GOOD PRODUCT／IKIJI／KAPTAIN SUNSHINE／KIMURA GLASS／MAISON ITOI／ maison koichiro kimura／MARUHIRO／Nomat／seya.／SHIHARA／shinkai jewelry／SHOYEIDO INCENSE CO.／ssstein／suzusan／Sugano ORGANIC／UJOH／uka／yahae

※アルファベット順

「tokyo sense」プロジェクトについて

ルミネは世界と日本をつなぐハブとして、国内外の拠点を連携させたグローバルネットワークの構築を進めています。本プロジェクトはその一環として、日本のブランドやものづくりの魅力を世界へ継続的に発信していく取り組みとして企画されました。

本プロジェクトのコンセプトは「Japan Sustain ―Timeless and Evolving―」。日本が古くから培ってきた精神性や、細部にまで宿る職人のこだわりといった流行に左右されない本質的な価値（Timeless）と、現代のライフスタイルやニーズに合わせて柔軟に進化し続ける日本のものづくりの強さ（Evolving）を融合し、日本文化の奥深さと現代に息づく魅力を世界に発信します。

その取り組みの一つとして、ものづくりや美意識への理解が深いファッションの都・パリでPOP-UPを開催します。文化的背景やライフスタイルの違いを感じ取りながら、日本ならではの価値を世界へ紹介し、今回の取り組みを起点に今後の展開へとつなげていきます。

「tokyo sense」 クリエイティブパートナー Andreas Murkudis（アンドレアス・ムルクディス）氏

2002年にベルリンで設立されたセレクトショップを運営する、世界的なバイヤー兼リテーラー。

2011年にベルリン・ティーアガルテン地区の旧印刷工場にオープンした現店舗では、落ち着きのある広々とした空間で、ファッション、デザイン、インテリアをミックスして提案。シンプルで洗練された世界観で知られ、上質で長く使えることを大切にした、厳選のセレクションを展開している。

■関連サイトリンク

ルミネ ホームページ：https://www.lumine.co.jp/

tokyo sense Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_sense_/