モネ没後100年「クロード・モネ -風景への問いかけ」展閉幕― アーティゾン美術館開館以来最多の41万人超が来館

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館（東京都中央区、館長 石橋 𥶡）が、オルセー美術館、日本経済新聞社、NHKと共に開催した、没後100年「クロード・モネ -風景への問いかけ」展は、2026年5月24日［日］に閉幕いたしました。

オルセー美術館所蔵の約90点に、国内の美術館および個人所蔵作品を加えた合計約140点で風景画家としてのモネの魅力に迫った本展は、国内外から大きな注目を集め、2020年のアーティゾン美術館開館以来最多となる41万人超の皆さまにご来館いただきました。

なお、展覧会公式図録はミュージアムショップ(https://www.artizon.museum/user-guide/museum-shop/)およびオンラインショップ(https://shop.artizon.museum/)にて、引き続きお求めいただけます。本展の記録として、またモネの芸術世界への理解を深める一冊として、ご活用いただければ幸いです。

アーティゾン美術館は、今後も「創造の体感」をコンセプトに、美術の多彩な楽しみを提供してまいります。

【概要】

展覧会名：モネ没後100年「クロード・モネ -風景への問いかけ」

会期：2026年2月7日［土］― 5月24日［日］（103日）

会場：アーティゾン美術館6・５F展示室

同時開催：「カタリウム」（アーティゾン美術館４F展示室）

【次回展覧会予告】

2026年６月23日［火］―10月4日［日］

「エットレ・ソットサス ―魔法がはじまるとき、デザインは生まれる」(https://www.artizon.museum/exhibition_sp/sottsass2026/)（6F展示室）

「石橋財団コレクション選」「瀧口修造 書くことと描くこと」(https://www.artizon.museum/exhibition_sp/takiguchi2026/)（５・４F展示室）

アーティゾン美術館

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館は、1952年に創設されたブリヂストン美術館を前身とし、名前も新たに2020年に開館しました。旧美術館と同じ東京・京橋の地に、約２倍の展示面積と最新の設備を伴い、さらに古代美術、印象派、日本の近世美術、日本近代洋画、20世紀美術、そして現代美術まで視野を広げ、美術の多彩な楽しみを提供します。

アクセス：JR東京駅（八重洲中央口）、東京メトロ銀座線・京橋駅（6番、7番出口）、東京メトロ・銀座線/東西線/都営浅草線・日本橋駅（B1出口）から徒歩5分

Tel: 国内 050-5541-8600 海外 047-316-2772（ハローダイヤル）

www.artizon.museum(https://www.artizon.museum/)