東京都立中央図書館企画展示「めくりめぐるお風呂の世界」開催のお知らせ

東京都

銭湯や温泉、サウナなど、時代を超え親しまれる「お風呂」について、歴史や文化、効能など、様々な観点からご紹介。夏休みの自由研究に役立つ体験コーナーもあります！

この機会に、東京都立図書館の所蔵する豊富な資料をめくりながら、日本のお風呂文化をめぐりませんか？

開催概要

開催期間：令和８年７月18日（土）～９月２日（水）（８月６日（木）、21日（金）は休館）

開場時間：午前10時～午後８時45分（土日祝日は午後５時30分まで）

会場：東京都立中央図書館 ４階 多目的ホール

入場料：無料

見どころ（コーナー紹介）

○暮らすお風呂

家庭のお風呂や東京の銭湯についてご紹介します。

○旅するお風呂

旅行案内や紀行、文学などの資料により、温泉についてご紹介します。

○究めるお風呂

泉質や効能など科学的観点からお風呂や温泉をとらえた資料をご紹介します。

○たどるお風呂

古代から近現代まで日本の入浴文化の歴史を資料でたどります。

○楽しむお風呂

お風呂の様々な楽しみ方やお風呂に関する芸術作品をご紹介します。

協力

東京都公衆浴場業生活衛生同業組合

全国公衆浴場業生活衛生同業組合連合会

一般社団法人 日本銭湯文化協会

リスト・ハンガリー文化センター

東京都立中央図書館

東京都立中央図書館サービス部情報サービス課

電話：03-3442-8451（代）

ホームページ：https://www.library.metro.tokyo.lg.jp/