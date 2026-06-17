暑い季節こそ食べたくなる刺激的な旨さ！「くいもの屋わん」「て鶏あし鶏」「夢幻」にて期間限定『旨辛フェア』を6月17日より開催

株式会社オーイズミフーズ

株式会社オーイズミフーズが運営する「くいもの屋わん」「て鶏あし鶏」「夢幻」では、2026年6月17日（水）より期間限定で『旨辛フェア』を開催いたします。

蒸し暑さが増すこれからの季節にぴったりな、“辛いだけじゃない、旨さが際立つ”5品をご用意しました。ピリッとした刺激と食欲をそそる香り、そして素材の旨みが織りなす期間限定メニューをお楽しみください。

旨辛フェア 商品ラインナップ

キムニラ辛醬チヂミ

香ばしく焼き上げたチヂミに、旨辛な特製辛醬（ジャン）ソースを合わせました。ニラの風味とピリ辛のアクセントが後を引く一品です。

ザク辛よだれ鶏

しっとり柔らかな鶏肉に、ザクザク食感の香味具材をたっぷり使用した特製辛ダレをかけました。食感と辛味がクセになる旨辛メニューです。

サーモンのカルパッチョ サルサ風ソース

サーモンに、トマトの爽やかな酸味と辛味を効かせたサルサ風ソースを合わせました。さっぱりと食べられる夏におすすめの冷菜です。

辛旨油淋鶏風唐揚げ

サクサクに揚げた唐揚げに、香味野菜を効かせたピリ辛ソースをたっぷりとかけました。辛さと旨みのバランスが絶妙な、やみつき必至の一品です。

獄キムチソース焼きそば

キムチの旨みと刺激的な辛さを効かせた特製ソースで仕上げた焼きそば。辛いながらも、つい箸が進む一皿です。

※店舗により、お皿や盛り付けが異なる場合がございます。

辛さの中にある“旨さ”を楽しむ期間限定フェア

「旨辛フェア」では、単に辛いだけではなく、素材の美味しさとの調和を追求しました。

お酒との相性も抜群で、ビールやハイボールはもちろん、各店自慢のお料理と合わせてお楽しみいただけます。

この機会にぜひ、「くいもの屋わん」「て鶏あし鶏」「夢幻」で、暑さを吹き飛ばす旨辛メニューをご堪能ください。

開催概要

【旨辛フェア】

開催期間：2026年6月17日（水）～ ※終了日は店舗により異なります。

開催店舗：くいもの屋わん、て鶏あし鶏、夢幻

会社概要

会社名：株式会社オーイズミフーズ

設立：1982年

所在地：神奈川県厚木市中町2-6-5 厚木オーイズミフーズビル

代表者：代表取締役社長 大泉賢治

電話番号：046-297-2511（代表）

事業内容：和風個室居酒屋「くいもの屋 わん」、イタリアンレストラン「LOGiC」、ステーキハウス 「BENJAMIN STEAK HOUSE」などの飲食店を運営。

URL：https://www.oizumifoods.co.jp/