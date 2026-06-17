婚活中の西澤アナ、“婚約相手”年収4000万イケメンの衝撃の酒癖にドン引き！？「一番嫌だな」　黄皓＆休井美郷らが登場！友人・34歳美人社長の“婚活”を応援　黄皓、婚活番組出演時の思いを回顧

株式会社AbemaTV(C)AbemaTV,Inc.(C)AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年6月16日（火）夜10時より、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』最終回となる第8話を放送いたしました。

本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショーです。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していきます。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務めています。

■婚活中の西澤アナ、“婚約相手”年収4000万イケメンの衝撃の酒癖にドン引き！？「一番嫌だな」

ついに30日間の婚活プログラムが終了し、運命の“結婚式”を迎えた最終回では、祭壇に立つ直前までのリアルな葛藤と、究極の決断を下す姿が描かれました。

現役アナウンサーのゆかと年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケのデートに、キョウスケの親友である料理人のこめおが登場します。ゆかが「（キョウスケは）友だといる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおから「酔っ払うとマジでハッピー野郎になるんですよ」「人の誕生日会とか、楽しくなって脱ぎますね」と、キョウスケの衝撃の酒癖が暴露されます。これを聞いたゆかはその後の個別インタビューで「1番嫌だなっていう…」「過去にお付き合いしてた方が、不特定多数が集まる誕生日会とかに行って、嫌な思いをした経験があったので」とショックを隠しきれず。結婚式直前で、順調に絆を深めてきたかに見えた2人の間に暗雲が立ち込めます。ゆかが語った、過去の恋愛から感じた違和感とは？

(C)AbemaTV,Inc.(C)AbemaTV,Inc.

■黄皓＆休井美郷らが登場！友人・34歳美人社長の”婚活”を応援

一方、年収3000万円のハイスぺ経営者・ヒロキと34歳美人経営者・あやかのデートには、あやかの友人として人気婚活番組への出演経験を持つ実業家・黄皓、タレント・休井美郷、鍼灸師・藤原望未の3名が登場。友人たちから「お互いの第一印象と今の印象は？」と問われたヒロキは、「最初の印象はおしとやか系かと思った。今はぶっ飛んでるって感じてますね」と本音を漏らします。さらにヒロキが、あやかの「相手を試すような行動」「壁にぶつかった時に“他の人を見る”という選択をとる姿勢」に不信感を抱いていることを語ると、黄皓は「出会って間もない2人が“結婚”とかに向き合う時、『相手は本当に自分を好きなのかな？』って常に不安がよぎる」「（あやかの行動は）『私のこと好きなんだよ』っていうのを節々から感じたくてやってるだけ。『この人は私が好きなんだ』って分かれば、そんなことする必要がなくなる」と、あやかの心情を代弁。休井も「仕事に対してはすごい真面目だし、友達に対しても優しい。すごくいい子」と優しくフォローするなど、あやかの婚活を応援しました。

■黄皓、婚活番組出演時の思いを回顧「最後の1週間って、毎日気持ちが違う」

さらに黄皓と男性2人きりになったヒロキが「正直めちゃくちゃ悩んでる」「信用を失ったことで、好きかどうかもわからなくなってる」と苦しい胸の内を吐露する場面も。これに対し黄皓は「最後の1週間って、毎日気持ちが違う」「『この人しかいない』って思ってた人が、ちょっとしたことで『この子なのかもしれない』とか」と、自身の婚活番組出演時の思いを回顧。そして、「最後の数日間って半端じゃない気持ちの動きがある」「奇跡は起きないかもしれない。でも、起きるかもしれない」と、悩めるヒロキの背中を押すアドバイスを送りました。

(C)AbemaTV,Inc.(C)AbemaTV,Inc.(C)AbemaTV,Inc.

■結婚式直前の27歳人気モデル、女手一つで育ててくれた母親からの言葉に涙

また、新たな相手、起業家・シンペイとデートを重ねた27歳人気モデルのなつえは、結婚式当日にデコルテあらわな純白のウエディングドレス姿で母親とオンライン通話を行います。美しいドレス姿を見た母親から「なっちゃんは我慢してきたから。あまり発言できなかったやんか」「なっちゃんのことをちゃんと見てくれる人。なっちゃんがその人のこともちゃんと見ないといけない」と娘に対する愛情深い言葉をかけられたなつえは、思わず涙を流します。「なっちゃんの幸せと笑顔が1番大切」と、母親に背中を押されたなつえは「みんなお互い笑顔でおれたらいいよな」と自らの幸せと向き合い、運命の祭壇へと歩みを進めました。

(C)AbemaTV,Inc.(C)AbemaTV,Inc.

婚活に向き合ってきた女性3人が純白のウエディングドレスに身を包み、ついに最後の決断の時を迎えた『時計じかけのマリッジ』最終回。30日間の婚活の末、彼女たちが選んだ未来とは…。本編は現在も無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

なお、「ABEMAプレミアム」では、あやか、ゆか、なつえの“その後”や、恋愛・婚活アドバイザーの植草美幸氏による“婚活反省会”といった『時計じかけのマリッジ』スペシャルコンテンツを順次配信中です。ぜひ、こちらもあわせてお楽しみください。

■ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』概要

(C)AbemaTV,Inc.

＜第8話（最終回）＞

第8話 放送日時：2026年6月16日（火）夜10時～ ※毎週火曜夜10時より最新話無料放送

第8話 配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-2058_s1_p80

番組トップページ： https://abema.tv/video/title/90-2058

＜ABEMAプレミアム限定配信＞

https://abema.tv/video/title/90-2058?s=90-2058_s1&eg=90-2058_eg22(https://abema.tv/video/title/90-2058?s=90-2058_s1&eg=90-2058_eg22)

番組公式HP：https://www.tokeimarrige.com/

番組公式Instagram：https://www.instagram.com/tokemari_official

※SNSにおける番組公式ハッシュタグは「#時計じかけのマリッジ」「#とけマリ」です。

【参加】

中野綾香

西澤由夏

徳本夏恵

【スタジオMC】

サバンナ・高橋茂雄

夏菜

エルフ・荒川

森香澄

※画像をご使用の際は、【(C)AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/