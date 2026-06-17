【GX-ETS登録確認機関に登録】株式会社サステナビリティスタンダードパートナーズ、排出量取引制度（GX-ETS）の登録確認機関として登録 ―排出目標量・排出実績量の第三者確認業務を提供―

株式会社サステナビリティスタンダードパートナーズ

サステナビリティ情報の第三者検証に特化した独立検証機関である株式会社サステナビリティスタンダードパートナーズ（本社：東京都目黒区、代表取締役：西村寿紀、以下「SSP」）は、2026年6月15日付で、GX-ETS（排出量取引制度）第2フェーズにおける登録確認機関として登録されたことをお知らせいたします。

■ GX-ETS第2フェーズと「登録確認機関」の役割

GX-ETS（排出量取引制度）は、2026年4月に本格的な義務制度として開始されました。年間のCO2直接排出量が10万トン以上の事業者が対象となり、対象事業者は「排出目標量」および「排出実績量」を算定・届出する必要があります。

これらの算定にあたっては、あらかじめ国（経済産業大臣）の登録を受けた「登録確認機関」による第三者確認を受けることが義務付けられています。登録確認機関は、対象事業者が届け出る排出目標量および排出実績量について、独立した第三者の立場から確認を行い、制度全体の信頼性を支える役割を担います。

■ 企業のサステナビリティ・非財務開示情報の第三者検証機関として

SSPは、企業のサステナビリティ・非財務開示情報の第三者検証を専門とし、これまで多くの企業のGHG排出量をはじめとする開示情報の検証を行ってまいりました。

このたびの登録確認機関への登録により、これまで培ってきた検証の知見を活かし、第2フェーズにおける排出目標量および排出実績量の確認業務を新たに提供してまいります。

■ あわせて開催：「GX-ETS 排出目標量 2026年最終確定版セミナー」

登録確認機関による確認の対象となる「排出目標量」について、対象事業者の円滑な制度対応を支援するため、算定実務を体系的に解説するセミナーを開催します。

【開催形式】オンライン

【開催日時】全4回・各回同一内容（約90分）

・2026年6月18日（木）13:00～（17日中 受付終了）

・2026年6月25日（木）13:00～

・2026年7月2日（木）13:00～

・2026年7月9日（木）13:00～

【主な内容】排出目標量の全体構造／ベンチマーク方式（BM）・グランドファザリング方式（GF）の切り分け／勘案事項による調整／サンプル企業による算定実例／算定実務の論点と確認業務 ほか

【対象者】排出目標量の算定・届出を担当するエネルギー管理者・環境部門のご担当者、BM／GFの切り分けを整理されたい事業者の皆様、経営層

【お申込み】https://susstap.co.jp/seminar/2090/

■ 会社概要

商号：株式会社サステナビリティスタンダードパートナーズ（SSP）

所在地：東京都目黒区

代表者：代表取締役 西村寿紀

事業内容：サステナビリティ・非財務開示情報の第三者検証（独立検証機関）／GX-ETS登録確認機関業務

URL：https://susstap.co.jp/