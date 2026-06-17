プラネタリウムが“妖怪”に乗っ取られる--『水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～』

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

エンタテインメントプラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリアTOKYO」（東京・有楽町/運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子）では、2026年7月17日(金)～8月31日(月)の期間で『水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～』を開催します。

これまで累計10万人以上のみなさまにお楽しみいただいた夏の人気イベント「星空夏祭り」が、今年は漫画家・水木しげるの妖怪たちとのコラボレーションにより、新しい姿へと変貌。

2026年6月18日(木)15時00分よりオンラインチケットの一斉販売を開始します。

『水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～』特設サイト

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/yokai2026/?hall=planetariatokyo&rl=260617_ptok_yokai2026(https://planetarium.konicaminolta.jp/event/yokai2026/?hall=planetariatokyo&rl=260617_ptok_yokai2026)

この夏、水木しげるの妖怪たちとの新たな出会い

2023年より毎年開催し、多くの来場者を魅了してきた「星空夏祭り」。

涼しいドーム空間で夏祭り気分を楽しめる人気企画が、今年は大胆な変化を遂げます。

テーマは--水木しげるの妖怪たち。

「ゲゲゲの鬼太郎」をはじめ、日本人にとって身近な存在である水木妖怪。どこかユーモラスで愛らしく、人間と妖怪を近しく感じさせる魅力を持つ彼らが、プラネタリウムの全天を舞台に解き放たれます。ドーム内に広がる360°の星空は、やがて妖怪たちの棲む世界へ。

“ただの夏祭りではない”没入型エンタテインメント体験が、この夏誕生します。

88星座すべてが妖怪に変身--プラネタリウムだから実現する幻想体験

夜空に存在する88の星座。通常、一晩ですべてを観ることはできません。すべてを一度に観られるのはプラネタリウムならではの体験。

そしてこの夏--

88の星座すべてが、水木しげるの妖怪へと姿を変えます。

見慣れた星座が、どこか不気味で、どこか愛らしい“妖怪星座”へ。

また、360度のドーム空間を見渡すと、妖怪星座以外にも隠れている妖怪たちがちらほら……ふと気づけばあなたを驚かせようと、頭上に覆いかぶさっているかもしれません。

妖怪を探しながら、見つけた妖怪たちと一緒に写真を撮ってみませんか？

現実と幻想の境界が曖昧になる、この夏だけの特別な体験をお楽しみください。

・88星座が88妖怪星座に変貌！

・妖怪たちの世界に入り込む没入体験！

・映像はすべて写真撮影OK！ 鬼太郎たちと記念撮影を楽しめる！

※画像はイメージです。デザインや内容は変更となる場合がございます。

妖怪と遊ぶ“異界の”夏祭り

夏祭り定番のゲームも、もちろん妖怪仕様。

「呼子の的当て」

「小豆洗いの小豆あつめ」

妖怪の気配に包まれながら楽しむゲームは、まるで異界の夏祭り。

成績に応じてオリジナルグッズや鑑賞割引券をプレゼント。

さらに参加賞として鬼太郎たちのステッカーをもれなく配布します。

※画像はイメージです。デザインや内容は変更となる場合がございます。

入場特典： 12星座に妖怪が化けた「妖怪星座ステッカー」

本イベント入場者には、12星座に“化けた”妖怪たちのオリジナルステッカーをプレゼント。

見慣れているはずの星座が、どこか違う--。

本イベント限定の特別なデザインです。

※ランダム配布のため絵柄は選べません

※チケットをお持ちの方のみの特典です。無料で入場されるお客様への配布はございません

※画像はイメージです。デザインや内容は変更となる場合がございます。

水木しげるの妖怪×プラネタリウムが生み出す“あやしい世界”

日本や世界各地の妖怪を描き続けた水木しげる。その世界観は、いまも多くの人を惹きつけています。

本イベントは、そんな水木しげるの妖怪世界と、星空を映し出すプラネタリウムという空間が融合した、これまでにない試みです。

“星を見る場所”から、“あやしい世界”へ。

コニカミノルタプラネタリアTOKYOが提案する、新しい夏のエンタテインメントをぜひご体験ください。

『水木しげるの妖怪夏祭り～88のあやしい星座たち～』開催概要

●開催期間：2026年7月17日(金)～8月31日(月)

●開催時間：11:00～19:00

●タイムスケジュール(入場時間枠)：

１.11:00～12:30(チェックイン時間：11:00～11:30)

２.12:30～14:00(チェックイン時間：12:30～13:00)

３.14:00～15:30(チェックイン時間：14:00～14:30)

４.15:30～17:00(チェックイン時間：15:30～16:00)

５.17:00～19:00(チェックイン時間：17:00～17:30)

※他のイベント開催により、開催時間が変更になる日程がある場合がございます。公式ウェブサイトでご確認ください

●料金：

大人(中学生以上) 1,500円(税込)

こども(4歳以上) 1,000円(税込)

こども(3歳以下) 無料

※小学生以下のお子様の入場には大人(18歳以上)の同伴必須となります

※窓口にて当日チケットをお求めのお客様にはチケット発券手数料200円(税込)/枚を頂戴します

●会場：コニカミノルタプラネタリアTOKYO（有楽町）DOME1

（東京都千代田区有楽町2丁目 5-1 有楽町マリオン 9階）

●特設サイト：

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/yokai2026/?hall=planetariatokyo&rl=260617_ptok_yokai2026(https://planetarium.konicaminolta.jp/event/yokai2026/?hall=planetariatokyo&rl=260617_ptok_yokai2026)

※オンラインチケットは特設サイトを通じて販売します

※イベントに関する注意事項は特設サイトにてご確認ください

チケット購入に関して

本イベントのチケットはオンライン販売と窓口販売の2通りで販売します。

【オンラインでのチケット販売】

販売期間：2026年6月18日(木)15時00分～各時間枠のチェックイン開始15分前まで

※「特設サイト」を通じて一斉販売します

※各時間枠、完売(満席)になり次第販売を終了します

【窓口での当日チケット販売】

平日：10時30分～

土日祝日：10時00分～

お盆期間の平日：10時00分～

※窓口にて当日チケットをお求めのお客様には、チケット発券手数料200円(税込)/枚を頂戴します

※お盆期間は8月10日(月)～8月14日(金)です

※窓口では当日チケットのみの販売です

※オンライン販売で完売(満席)になった時間枠は当日チケットの販売はございません

●プロフィール●

《水木しげる》

(C)水木プロダクション

1922年3月8日生まれ。鳥取県境港市で育つ。太平洋戦争時、激戦地であるラバウルに出征、爆撃を受け左腕を失う。復員後、紙芝居作家となり、後に漫画家に転向。

代表作は「ゲゲゲの鬼太郎」「河童の三平」「悪魔くん」「日本妖怪大全」など。2015年11月30日逝去。

●コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町) ●

■名称：コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地：東京都千代田区有楽町2丁目5-1

有楽町マリオン 9階

■営業日：定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間：平日 10:30～21:15／土日祝 10:00～21:45

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

【施設名称表記上のお願い】

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

コニカミノルタプラネタリアTOKYO

(略)プラネタリアTOKYO