「暗視カメラ」搭載ドライブレコーダー新発売！

株式会社ユピテル

株式会社ユピテル(本社：東京都港区、代表取締役会長兼CEO：安楽 憲彦、以下ユピテル)は、月明かり程度のわずかな光でも明るく記録できるユピテル史上最高の記録性能「暗視カメラ」搭載ドライブレコーダーを発売します。

■「暗視カメラ」とは

「暗視カメラ」とは、従来の夜間機能を遥かに超えた圧倒的な集光力を実現し、三日月程度のわずかな光(0.01Lux)の低照度環境に対応。

街灯の少ない住宅街や薄暗い駐車場など、暗い場所でのザラツキを低減し、月明かりでも明るく綺麗な映像を映し出します。

●街灯のない駐車場でも安心の駐車監視

従来では黒つぶれして映らなかった外灯のない駐車場でも、月明りさえあれば明るく記録できます。盗難やイタズラ対策になるので、長時間の駐車でも安心です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=3flbb5QjxEM ]

●スモークガラス（透過率23％）にスモークフィルム（透過率5％）貼付でも記録可能！

※フロント/リアともに「暗視カメラ」搭載モデルのみ

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=obCuJW3-Znk ]

■TV-CM放映中

街灯の少ない住宅街を舞台に撮影を行い、暗い夜道でもくっきりと鮮明な映像記録が行えることを従来製品とわかりやすく比較。従来製品では黒つぶれして確認できなかった人物や車両のナンバープレートが、「暗視カメラ」搭載の新製品ではくっきりと映し出される様子を実感いただける内容となっている「暗視カメラ搭載ドライブレコーダー 前後２カメラ」篇は全国で放映中です。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=w-yMhhN5e1U ]

■「暗視カメラ」搭載製品

【前後2カメラモデル】

●フロント/リアともに「暗視カメラ」搭載 [NEW]

商品名 ：ZNV-110 (カーディーラー専売モデル)(https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/znv-110/)

SN-TW6400c (Web専売モデル)(https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/sn-tw6400c/)

発売日 ：発売中

価格 ：オープンプライス

消費電力 ：8.0W(省電力時：0.096W)

外形寸法 ：【フロント】 74(幅)x54(高さ) x38(奥行)mm

【リア】 59(幅)x31(直径)mm

本体重量 ：【フロント】 約133g(microSDカード含む)

【リア】 約35g

特徴 ： ・フロント/リアともに「暗視カメラ」を搭載

・スモークガラス＋スモークフィルム（透過率5％）でも鮮明な記録が可能

・駐車監視機能を標準装備※

・安全運転サポート標準搭載

・SDカードフォーマット不要

●フロントのみ「暗視カメラ」搭載 [NEW]

商品名 ：NV-6000d (カー用品量販店モデル)(https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/nv-6000d/)

SN-TW6300c (Web専売モデル)(https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/sn-tw6300c/)

発売日 ：発売中

価格 ：オープンプライス

消費電力 ：8.0W(省電力時：0.096W)

外形寸法 ：【フロント】 74(幅)x54(高さ) x38(奥行)mm

【リア】 54(幅)x25(直径)mm

本体重量 ：【フロント】 約133g(microSDカード含む)

【リア】 約26g

特徴 ：・フロントのみ「暗視カメラ」を搭載

・スモークガラスでも鮮明な記録が可能

・駐車監視機能を標準装備※

・SDカードフォーマット不要 【特許出願中】

※Web専売モデルは、駐車監視機能の利用に専用別売りオプションが必要です。

【デジタルインナーミラー+前後2カメラモデル】

●フロント/リアともに「暗視カメラ」搭載

商品名 ：NV-8000M (カー用品量販店モデル)(https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/nv-8000m/)

ZNV-800M (カーディーラー専売モデル)(https://www.yupiteru.co.jp/products/drive_recorder/znv-800m/)

発売日 ：発売中

価格 ：オープンプライス

消費電力 ：18W(省電力時：0.09W)

外形寸法 ：【ミラー本体】 277(幅)x72(高さ)x21(奥行)mm

【フロント】 45(幅)x39(高さ) x44(奥行)mm 【リア】 67(幅)x30(直径)mm

本体重量 ：【ミラー本体】 約435g(microSDカード含む)

【フロント】 約55g(microSDカード含む) 【リア】 約38g

特徴 ：・フロント/リアともに「暗視カメラ」を搭載

・いつものルームミラーと同じ感覚で使用可能

・車両連動でお好みの画角に！「アングル自動切換え」

・周囲の環境に合わせて明るさ自動調整

・駐車監視機能を標準装備

・SDカードフォーマット不要

株式会社ユピテルについて

ユピテルは1970年に創業。電子機器メーカーとしてカー用品、ゴルフ・スポーツ用品など映像技術・マイクロ波・無線通信技術を活用した製品を50年以上に渡り創造してきました。ドライブレコーダーは2009年より長らく開発を手掛け、現在では日本国内において最も歴史と信頼あるブランドを築いています。また2020年からは見守りロボットの販売を開始し、ホームロボット市場にも参入。さらに自社キャラクターを使ったコンテンツ事業も新たに展開。

「モノづくりイノベーションで未来を切り拓く」という理念のもと、「IT・IoT・ICT・AI・VR・AR」という最先端技術を活かし、多様なプロダクトやサービスを創造しています。

会社概要

社名：株式会社ユピテル

所在地：〒108-0075 東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル6階

代表取締役会長兼CEO：安楽 憲彦

設立：1970年10月

事業内容：映像技術、無線通信とGPS応用機器の製造販売

会社HP：https://www.yupiteru.co.jp/