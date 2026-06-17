栃木日光アイスホッケー100年の歴史を未来へ　宇都宮・日光で記念イベント開催 ！

スポチュニティ株式会社

スポーツ特化型クラウドファンディングプラットフォームを運営するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、現在実施中の「栃木日光アイスホッケー100年の証」プロジェクトにおいて、当実行委員会が主催する記念イベントと連携し、会場内でクラウドファンディング支援サポートを実施いたします。

また、次の100年を担うジュニア・レディースチーム支援を目的とした新たなリターンを追加したことをお知らせいたします。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/tochigi/team/1173/invest/788/detail

栃木日光アイスホッケー100年の歴史を体感できる記念イベントを開催

栃木日光アイスホッケー100年の証 実行委員会は、1925年創設の古河電工アイスホッケー部からH.C.栃木日光アイスバックスへと受け継がれてきた100年の歩みを未来へつなぐため、記念イベント「未来へのフェイスオフ」を開催します。

会場では、100年の軌跡を振り返るパネル展示や映像上映、アイスホッケーシュート体験、現役選手によるトークイベントやサイン会などが行われます。

また、スポチュニティは会場内にクラウドファンディング支援サポートブースを設置し、プロジェクトへの参加を希望される方の支援手続きをサポートします。

【宇都宮会場】

日時：2026年6月20日（土）11:00～17:00

会場：ショッピングモール ベルモール ：栃木県宇都宮市陽東6-2-1

出演選手：寺尾勇利選手、大塚一佐選手

【日光会場】

日時：2026年6月27日（土）11:00～17:00（予定）

会場：イオン日光今市店：栃木県日光市豊田79-1

出演選手：大津夕聖選手、福田充紀選手、鈴木健斗選手、古河電工アイスホッケー部OB

※出演選手やイベント内容は変更となる場合があります

イベント主催：栃木日光アイスホッケー100年の証 実行委員会

特別協力：古河電工アイスホッケー部（古河電工日光事業所）、H.C.栃木日光アイスバックス

ジュニア・レディース支援の新リターンを追加

本プロジェクトは、100周年記念モニュメント建立に必要な第一目標500万円を達成しました。

一方で、「次の100年」を支えるためには、未来を担うジュニア世代やレディースチームへの支援が欠かせません。このたび、追加リターンとして、ジュニア・レディース支援コース（１万円、３万円、10万円）の3コースを新設しました。

寄せられた支援金は、次世代選手の育成や地域貢献活動にも活用されます。

スポチュニティは、スポーツを通じた地域文化の継承と次世代育成を支援する取り組みとして、本プロジェクトを引き続きサポートしてまいります。

支援募集プロジェクトの概要

1）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/tochigi/team/1173/invest/788/detail

2）支援募集期間

2026年4月11日（土） 00:00 ～ 6月30日（火）23:59

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

3）目標金額と資金使途

第一目標： 500万円

・記念モニュメントの設計、制作費用などの諸経費

・「100年の証 記念モニュメント」事業の運営・情報発信費用

・返礼品（リターン）の準備・送付費用

第二目標： 700万円

・記念モニュメントの設置費用

・式典・イベント費用

・地域貢献活動支援費用

・ジュニアおよびレディースチーム育成支援費用

第三目標：1,000万円

・ジュニアおよびレディースチーム強化支援費用

【会社・団体概要】

◆栃木日光アイスホッケー100年の証 実行委員会

所在地：〒320-0806 栃木県宇都宮市中央1-7-3（荻税務会計事務所内）

設立日：2026年3月

ホームページ：https://www.nikko-icehockey100th.jp/

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：100years-proof@tochigi-dc.co.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。