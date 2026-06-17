ことわざの世界をユーモラスな刺繍で表現したコレクション「海老で鯛を釣る」「猪突猛進」など4つのことわざを刺繍で表現したHIKKOMI新作ハンカチを発売！

ブルーミング中西株式会社

CLASSICS the Small Luxury (クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ)は、東京、日本橋人形町を拠点に日本のハンカチーフ業界のパイオニアである、繊維製品企画販売のブルーミング中西株式会社(本社 東京都 中央区 取締役社長 中西 一) が運営するハンカチーフ専門店です。このたび、HIKKOMI（ひっこみ）シリーズより、「ことわざ」をモチーフにした新作のハンカチーフを、2026年6月17日(水)より発売いたします。

ことばを贈る、エールのハンカチーフ

古くから伝わる「ことわざ」を、軽やかな絵柄とともに、日々を前向きにする一枚へ。昔から親しまれてきたことわざには、少しユーモラスで、少し厳しく、でもどこか前向きな意味が込められています。新作「ことわざ」シリーズでは、そんな言葉たちを、今の暮らしに寄り添う前向きなメッセージとして表現しました。誰かへのエールや、くすっと笑える縁起を込めたハンカチーフのシリーズです。

ハンカチーフ専門店だからこそ誕生した、ユニークな一枚

「正方形じゃないとだめですか？」

デザイナーのひと言から生まれた「HIKKOMI（ひっこみ）」シリーズ。ハンカチのふちが引っ込んでいるデザインがユニークな、ハンカチーフ専門店ならではの一枚です。発売以来人気で、これまでに、ねこやいぬなどの動物モチーフや、『白雪姫』『ブレーメンの音楽隊』といった物語の世界をテーマにしたデザインを展開してきました。今回新たに、「ことわざ」をモチーフにした4柄が登場します。

ことばを刺繡で描く、職人との試行錯誤

HIKKOMIシリーズの魅力は、小さな刺繍の中に豊かなストーリーを表現していることです。今回のテーマである「ことわざ」は、目に見えるモチーフではなく言葉そのものをデザインで表現するという、新たな挑戦でした。言葉に込められた教訓をデザインとして表現することで、応援や感謝など、さまざまな想いを重ねて届けられると考えたからです。ことわざの意味や情景を一つひとつ丁寧に読み解き、小さな刺繍の中に表現しました。

たとえば、「猪突猛進」は、四文字から伝わる勢いや躍動感を表現するため、イノシシの刺繍にチュールリボンを組み合わせて立体感を演出。勢いよく駆け抜ける様子を表現しました。軌道の丸を一つにするのか二つにするのか、テープの幅のベストなバランスはどれくらいなのかなど、試行錯誤しながらサンプル試作を重ねて出来上がりました。

■HIKKOMI シリーズ ことわざハンカチーフ 概要

各種 価格：3,300円（税込） サイズ：41×41cm

・海老で鯛を釣る

小さなきっかけが、大きなよろこびにつながる。

小さな海老が、大きな鯛との出会いを運んでくるように。日々の中の小さな行動や気づかいが、思いがけないよろこびにつながることがあります。何気ない一歩の先に広がる、うれしい出会いを表現した一枚です。釣り糸についたエビと、それを見つめる鯛を繊細な刺繍で表現しました。

・猪突猛進

まっすぐ進む、その気持ちを応援する一枚。

前を向いて、力強く進んでいく猪の姿に、新しいことへ踏み出す勇気を重ねました。挑戦する人の背中をそっと押してくれる、前向きな一枚です。イノシシが前に向かって勢いよく走っている様子を繊細な刺繍と、立体的なチュールリボン刺繍で表現しました。

・立つ鳥跡を濁さず

美しく旅立ち、感謝を残す。

飛び立つ鳥の姿に、門出や旅立ちの情景を重ねました。お世話になった場所を大切に思い、感謝を残して次の場所へ向かう。送別や卒業、異動の贈りものにもふさわしい一枚です。鶴が水面から飛び立つ様子を刺繍で繊細に施し、水面はピコレースで立体的に表現しました。卒業や退職、新たな人生の節目に。感謝を込めたギフトシーンにお薦めです。

・犬も歩けば棒に当たる

歩き出せば、思いがけない出会いがある。

まずは一歩外へ出てみる。何気ない行動が、新しい出会いや小さな幸運につながることがあります。日常を少し前向きにしてくれる、ユーモアのある一枚です。ハンカチをひっぱる犬と棒を刺繍で繊細に、草むらをフリンジで表現しました。

■CLASSICS the Small Luxuryについて

クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは、1879年創業のブルーミング中西が長年のハンカチーフづくりを経て密やかな贅沢をお届けしたいという想いから2003年に誕生したハンカチーフ専門店です。

ハンカチは、小さな布にすぎない。けれど、そこに様々な思いをこめることができます。シーズンごとに変化する趣向を凝らしたデザイン。良質な素材。美しい意匠。企画、デザイン、生産、刺繍加工、接客、包装に至るまで。“格別の、ひそやかな贅沢“を誰かの日々にお届けすることを願い、クラシクス・ザ・スモールラグジュアリは生まれました。私たちは、ハンカチを扱うスペシャリティストアです。いち枚のハンカチにこめたたくさんの愛を、世界中へ。

・ブランドサイト

https://classics-the-small-luxury.com/(https://classics-the-small-luxury.com/)

・Instagram

https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/(https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/)

・X

https://twitter.com/CLASSICS_the_SL(https://twitter.com/CLASSICS_the_SL)

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ(https://www.youtube.com/channel/UCMN_TrcRKoTodino_HQhhYQ)

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

取扱商品：1.ハンカチーフ＆ファッションアクセサリー

2.テーブルクロス、テーブルマット、キッチンクロス、その他インテリア商品

3.ホテルレストラン用リネン商品類

（テーブルクロス、ナプキン、バスローブ、バスタオル、その他）

4.その他ＯＥＭ商品

営業拠点：東京、大阪、福岡

直 営 店：CLASSICS the Small Luxury 2店舗（六本木ヒルズ本店、日本橋人形町店）、オンラインショップ