【Ahrefs エイチレフス】AI に引用されたページのボット訪問数と流入数を一画面で可視化。AI 検索可視化ツール「ブランドレーダー」に大型アップデート

Ahrefs pte. ltd.

オールインワン・マーケティングツール「Ahrefs（エイチレフス）」を提供する Ahrefs Pte. Ltd. は、AI 検索時代のブランド可視性を分析する機能「ブランドレーダー（Brand Radar）」において、2 つの大型アップデートを 2026 年 5 月にリリースしました。

1 つ目は、AI に引用されたページのボット訪問数と AI 経由の人間トラフィックを同一画面で確認できる新列の追加（5 月 12 日）。

2 つ目は、Google AI Overview と AI モードのプロンプトベース新インデックスの追加、および全 6 AI プラットフォームを横断表示する「All platforms」モードの実装（5 月 22 日）です。

ChatGPT・Gemini・Perplexity などの AI 検索が急速に普及する中、「自社サイトが AI にどれだけ引用されているか」「その引用が実際のトラフィックにつながっているか」を把握することは、SEO 担当者からマーケティング責任者、経営層まで共通の喫緊課題です。

今回のアップデートにより、これまで複数のツール画面を行き来しなければ把握できなかった AI 検索関連データを、ブランドレーダー 1 つの画面に集約しました。

ブランドレーダーの詳細 :https://ahrefs.com/ja/brand-radar

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▪️ アップデート 1：AI ボット訪問数と AI トラフィックの一画面表示

ブランドレーダーの「Cited Pages」レポート内「Yours」タブに、以下の 2 つの新しい列が追加されました。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157671/table/54_1_3fc98de53ce4eb142a0abde05bac380a.jpg?v=202606170252 ]▪️この機能で何ができるか

1. 引用・クロール・流入の 3 層を一目で把握：「AI に引用されているか」「AI ボットが実際にクロールしているか」「AI 経由で人間が流入しているか」を 1 つの画面で確認できます

2. 投資対効果の即時判断：AI 引用はされているが人間トラフィックが少ないページ、逆にボット訪問が多いのに引用されていないページなど、改善ポイントを即座に特定できます

3. 直近 90 日分のデータを表示：各数値をクリックすると、Ahrefs ウェブアナリティクスまたは Bot Analytics の該当レポートに直接遷移するため、深掘り分析もスムーズです

4. ワークスペース全体のドメインを自動マッチング：プロジェクトへの紐付け設定は不要で、複数ドメインを管理している場合でもデータが自動集約されます

これまで、AI 引用状況はブランドレーダー、AI ボットのクロール状況は Bot Analytics、AI 経由のユーザートラフィックは Ahrefs ウェブアナリティクスと、3 つの異なるレポートを行き来して確認する必要がありました。今回の統合により、AI 検索における自社サイトの存在感をワンストップで評価できます。

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▪️ アップデート 2：Google AI Overview・AI モード新インデックスと全プラットフォーム横断ビュー

Google AI Overview と AI モードに、新たにプロンプトベースのインデックスを追加しました。従来のキーワードベースのインデックス（約 1 億 7,000 万クエリ）に加え、「人が実際に AI に聞く長文の質問形式（プロンプト）」に対する AI レスポンスを約 1,400 万クエリ規模でトラッキングします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/157671/table/54_2_25c4c0c865ae34ccf187164cee773145.jpg?v=202606170252 ]

これは ChatGPT・Gemini・Perplexity・Copilot で既に採用されている仕組みと同一です。検索行動が「キーワード入力」から「AI への質問」へと変化している現在、プロンプト単位で自社ブランドの引用状況を追跡できることは、AI 検索時代の SEO 戦略（AEO：Answer Engine Optimization）において重要な意味を持ちます。

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▪️ Ahrefs 日本マーケティング統括 河原田 隆徳のコメント

「AI 検索の普及により、ブランドの可視性は『Google の検索順位』だけでは測れない時代に入りました。ChatGPT や Gemini、Google の AI Overview など、ユーザーが情報を得るチャネルが多様化する中で、自社サイトが AI にどのように評価・引用されているかを把握し、その効果を定量化することが不可欠です。今回のアップデートにより、引用状況・ボット訪問・実際のトラフィックという 3 つのレイヤーを 1 画面で確認でき、さらに主要 6 プラットフォームを横断で分析できるようになりました。SEO・マーケティング担当者の日々の分析業務の効率化はもちろん、経営層への AI 検索チャネルの投資対効果レポーティングにもお役立ていただけます。」





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■ 会社概要【Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）】独自クローラーと高精度なデータ技術で、データドリブンなマーケティング戦略を支援する Ahrefs（エイチレフス）

Ahrefs Pte. Ltd.（エイチレフス）は、独自開発の大規模ウェブクローラーとデータ技術により、正確かつ鮮度の高いマーケティングデータを収集・解析しています。SEO 分析を中核に、AI 検索分析、AI コンテンツ作成、ウェブトラフィック分析、SNS 投稿管理などを網羅したオールインワン・マーケティングツール「 Ahrefs（エイチレフス）」を開発・提供。さらに昨今は、 Ahrefs の膨大なデータと熟練の SEO スキルを統合し、 SEO の常識を塗り替える対話型 AI エージェント「 Agent A（エージェントエー）」も提供しています。世界 180 カ国を超えるユーザーに利用され、競合分析からコンテンツ戦略まで、データに基づく効果的なマーケティング施策の立案と実行を支援しています。

会社名：Ahrefs Pte. Ltd.

本社所在地：Marina One East Tower, 7 Straits View, #08-02, Singapore

代表者：Dmitry Gerasimenko

Ahrefs 公式サイト：https://ahrefs.com/ja

Ahrefs ブランドレーダー公式サイト：https://ahrefs.com/ja/brand-radar