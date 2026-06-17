「第11回 野球で自由研究！コンテスト」開催決定！！

公益財団法人野球殿堂博物館

野球殿堂博物館では、野球をテーマにした小学生の自由研究を対象に「第11回 野球で自由研究！コンテスト」を開催いたします。2016年にスタートした本コンテストも昨年第10回を迎え、これまでにのべ1,400人以上の小学生から応募がありました。11回目の開催となる今年もたくさんのご応募をお待ちしております。

- 主催 公益財団法人 野球殿堂博物館- 共催 一般社団法人日本野球機構- 協力 株式会社NPBエンタープライズ- 応募期間 2026年8月1日（土）～11月15日（日）- HP https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/

〇応募作品について：野球に関することを調べた作品。学校に提出した作品でも構いません。

※小学生のオリジナル作品に限ります。

※絵のみ、工作のみの作品はご遠慮ください。

※壊れやすいものや危険物、輸送や保管が難しいものの出品は、お断りします。

※現在の学年時に作成したものに限ります。



〇応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、作品とともに当館へお送りください。

※作品は返却しません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーを取ったうえでご応募ください。（コピーでご応募していただいても構いません）



作品送付先

公益財団法人 野球殿堂博物館「野球で自由研究！コンテスト」係

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

[TEL]03-3811-3600（自動アナウンスに従って、「図書室」をご選択ください。）

[電話受付時間]10:00～17:00

〇応募期間：2026年8月1日（土）～11月15日（日）

※当日の消印、または宅配便受付印有効

〇表彰：2027年3月頃に当館ホームページ上で受賞作品を発表いたします。受賞作品を中心に一部作品を館内で展示する作品展を開催いたします。

※入賞した作品は、当館の資料として所蔵いたします。



〇審査員（敬称略・順不同）：

山中 正竹（2016年殿堂入り、一般財団法人全日本野球協会会長）

栗山 英樹（2026年殿堂入り、北海道日本ハムファイターズ チーフ・ベースボール・オフィサー）

平田 稔（一般社団法人日本野球機構野球振興室長）

後藤 正彦（国士舘大学教授）

庄司 正信（公益財団法人野球殿堂博物館館長）

〇参加賞：応募者全員に参加賞があります。（2027年２月頃発送予定）

詳しい申込方法などは、下記ホームページをご確認ください。

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/(https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/)

【過去の受賞作品はこちら】

・第10回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2025.html

・第9回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2024.html

・第8回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2023.html

・第7回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2022.html

・第6回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2021.html

・第5回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2020.html

・第4回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2019.html

・第3回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2018.html

・第2回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2017.html

・第1回 野球で自由研究！コンテスト 受賞作品

https://baseball-museum.or.jp/jiyu-kenkyu/contest/award_2016.html

●野球殿堂博物館 ホームページ

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